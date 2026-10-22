Kempower laajentaa tarjontaansa palvelupaketeilla, jotka tukevat lataustoiminnan optimointia ja kustannustehokkuutta
22.10.2026 09:00:00 EEST | Kempower Oyj | Tiedote
DC-pikalatausratkaisujen valmistaja Kempower laajentaa palvelutarjontaansa palvelupaketeilla, jotka on suunniteltu tukemaan yhtiön suoria asiakkaita, latausoperaattoreita ja latausinfrastruktuurin omistajia, vähentämään käyttökustannuksia, yksinkertaistamaan lataustoimintaa sekä parantamaan pitkän aikavälin sijoitetun pääoman tuottoa.
Sähköautojen latausverkostojen laajentuessa nopeasti on latausinfrastruktuurin suorituskyvyn ylläpidosta ja käyttökustannusten hallinnasta muodostunut kasvava haaste. Ennakoimattomat huoltotarpeet, hajanaiset palvelumallit ja yhä monimutkaisemmat järjestelmät haastavat latausoperaattoreita löytämään entistä tehokkaampia ja skaalautuvampia palveluratkaisuja.
Kempower vastaa haasteisiin tarjoamalla jäsenneltyjä, palvelutasosopimukseen perustuvia palvelupaketteja, jotka muuttavat huollon reaktiivisesta taakasta ennustettavaksi ja ammattimaisesti hallinnoiduksi prosessiksi.
Ensimmäisessä vaiheessa palvelupaketit ovat Kempowerin asiakkaiden saatavilla Pohjoismaissa, Benelux-maissa, Ranskassa, Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Amerikassa.
”Asiakkaamme laajentavat latausverkostojaan kovaa vauhtia, mikä lisää toiminnan monimutkaisuutta”, sanoo palveluista ja jälkimarkkinoista vastaava johtaja Katri Piirtola. ”Palvelupakettiemme avulla asiakkaamme voivat muuttaa arvaamattomat huoltokustannukset kiinteiksi käyttökuluiksi ja luottaa samalla Kempowerin asiantuntemukseen, joka takaa latausverkoston tasaisen ja vakaan toiminnan.”
Palvelupaketit tarjoavat porrastetun lähestymistavan: Essential, Advanced ja Premium. Näistä asiakkaat voivat valita parhaiten heidän toimintojaan ja liiketoimintatarpeitaan vastaavan tukitason. Tärkeimpiä etuja ovat:
- Jäsenneltyihin huoltosopimuksiin perustuvat ennustettavat ja kiinteät käyttökustannukset
- Asiakkaiden sisäisten huoltoresurssien tarve vähenee
- Suora pääsy Kempowerin asiantuntemukseen ja tehokkaaseen huolto-ongelmien ratkaisuun
- Infrastruktuurin huoltotuesta vastaa yksi taho.
Ulkoistamalla huoltotoiminnot Kempowerille asiakkaat voivat keskittyä ydinliiketoimintaansa ja samalla varmistaa latausratkaisujen luotettavan toiminnan pitkällä aikavälillä.
Palvelupaketit ovat Kempowerin laajemman palvelustrategian ensimmäinen vaihe. Tavoitteena on laajentaa palveluja ja kehittyä kohti edistyneempiä, dataan pohjautuvia ja ennakoivia ratkaisuja asiakkaiden tarpeiden ja infrastruktuurin kasvaessa.
”Latausinfrastruktuuri on pitkäaikainen investointi. Tavoitteenamme on tukea asiakkaitamme koko elinkaaren ajan varmistaen, että jokainen Kempowerin latausratkaisu tarjoaa maksimaalisen käytettävyyden, suorituskyvyn ja luotettavuuden”, sanoo Piirtola.
Lisätietoja Kempowerin palvelupaketeista saat osoitteesta kempower.com/services/kempower-service-packages/ tai ottamalla yhteyttä paikalliseen myyntitiimiimme osoitteessa kempower.com/contact-sales/ .
Lehdistöyhteydet
Sari Hörkkö, viestintäpäällikkö, Kempower
sari.horkko@kempower.com
Puh. +358 29 0021900
Kempower lyhyesti
Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä tasavirtapikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimmat sähköajoneuvojen latausratkaisut kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleistamme ja komponenteistamme hankitaan paikallisesti. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikenteen osa-alueisiin, sähköautoista, kuorma-autoista ja busseista koneisiin ja merenkulkuun. Modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmämme sekä maailmanluokan ohjelmistomme on suunniteltu sähköautonkuljettajien toimesta sähköauton in kuljettajille, mikä takaa parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme ympäri maailmaa. Kempowerin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. kempower.com
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Yhteyshenkilöt
Paula SavonenMarkkinointi- ja viestintäjohtajaKempowerPuh:+358 29 0021900paula.savonen@kempower.com
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