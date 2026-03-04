SOL Palveluille ISO9001, ISO14001 ja ISO45001 sertifikaatit

BM Certification on auditoinut SOL Palvelut Oy:n johtamisjärjestelmät ja todennut niiden täyttävän ISO 9001:2015-, ISO 14001:2015- ja ISO 45001:2018-standardien vaatimukset. Kaikkien kolmen johtamisjärjestelmän sertifiointialue kattaa kaikki yritysasiakkaille Suomessa tuotettavat siivouspalvelut.

Sertifiointi on osoitus asiakkaille siitä, että SOLin toimintaa johdetaan ja kehitetään kansainvälisesti tunnustettujen standardien mukaisesti. Johtamisjärjestelmien keskeinen tavoite on toiminnan jatkuvan parantamisen vahvistaminen. Ulkoiset auditoinnit tuovat SOLin toiminnan arviointiin riippumattoman näkökulman. Johtamisjärjestelmien arviointien avulla voidaan tunnistaa kehittämiskohteita ja myös vahvuuksia, joita ei välttämättä arjessa muuten havaittaisi.

”SOL Palveluiden toiminta- ja johtamisjärjestelmät ovat perustuneet yrityksen toiminnan alusta lähtien ISO-standardien periaatteisiin ja vaatimuksiin. Sertifikaatit ovat meille merkittävä tunnustus pitkäjänteisestä työstämme laadun, ympäristövastuun sekä työterveyden ja työturvallisuuden parantamiseksi. Tavoitteenamme on aurinkoinen asiakas, ja sertifioidut johtamisjärjestelmät tukevat meitä toimintamme jatkuvassa kehittämisessä ja entistä paremman palvelun tarjoamisessa asiakkaillemme”, summaa SOL Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Jussi Holopainen.

SOL Palveluilla on käytössään myös Joutsenmerkki -ympäristösertifikaatti hotellisiivoukseen sekä suurten teollisuusasiakkuuksien edellyttämä HSEQ-arviointi (Kiwa Sertifiointi Oy).

ISO 9001 -sertifikaatti osoittaa, että palvelun laatua ja asiakastyytyväisyyttä johdetaan järjestelmällisesti ja toimintaa parannetaan jatkuvasti.

ISO 14001 -sertifikaatti osoittaa, että ympäristövaikutuksia hallitaan järjestelmällisesti ja ympäristönsuojelun tasoa parannetaan jatkuvasti.