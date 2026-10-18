Henna Uljua johti PSS:n kauden avausvoittoon

Pirkat vastasi avauserässä PSS:n kahteen osumaan Moona Poskiparran tahtomaalilla, mutta toisessa erässä vieraat kiihdyttivät karkuun. Henna Uljua sivalsi ensin illan toisen maalinsa ylivoimalla ja perään kolmannen Emilia Tiihosen poikkisyötöstä. Pirkat kuitenkin nousi vielä Sonja Korhosen aloitettua kirin ohjuksella takayläkulmaan. Päätösjakson alussa Helmi Järvi nosti kotijoukkueen maalinedustan irtopallosta jo maalin päähän, ja neljä ja puoli minuuttia ennen loppua Tanja Parviainen sijoitti rangaistuslaukauksesta tasoituksen. Henna Uljua kuitenkin iski vielä kerran, kun hän voitti pallon päädyssä ja pudotti paraatipaikalle merkkaamatta jääneelle Nuppu-Maria Saksalle, jonka suora laukaus tuotti ottelun voittomaalin.

PSS nousi voitollaan SPV:n ohi sijalle 10 jättäen SBS Wirmon ainoaksi nollakerholaiseksi. Pirkat jatkaa kahdeksantena.

Sarja jatkuu lauantaina otteluilla SPV–EräViikingit, SSRA–TPS, SB-Pro–Koovee ja PSS–Northern Stars.