Tutkimus: Humanistinen koulutus antaa vahvan pohjan työelämään
23.10.2026 12:15:00 EEST | Akavan Erityisalat | Tiedote
Humanistien työmarkkinatilanne on rohkaiseva laajoista julkisen ja järjestösektorin leikkauksista huolimatta. Humanistinen koulutus yhdistettynä soveltaviin työelämävalmiuksiin antaa vahvan yhdistelmän työllistyä monipuolisesti.
Tiedot ilmenevät laajasta, Akavan Erityisalojen humanistijäsenistöön suunnatusta kyselytutkimuksesta, joka julkistettiin liiton Humanistipäivässä 23.10.2026.
Humanistien valtavirta työllistyy verrattain nopeasti koulutustaan vastaaviin tehtäviin. 70 % on oman alan töissä jo vuoden sisällä valmistumisestaan.
Työttömyysprosentti on vastavalmistuneilla korkea, mutta näyttää tasaantuvan nopeasti uran edetessä. Keskimäärin työttömänä on 8,1 prosenttia. Varhainen opiskeluaikainen kiinnittyminen työmarkkinoille - mihin tahansa työhön - kytkeytyy selvästi matalampaan työttömyyteen.
Tiedot ilmenevät Akavan Erityisalojen jäsentutkimuksesta, johon vastasi liiton 1 762 korkeasti koulutettua humanistitaustaista jäsentä. Tiedot kerättiin touko-elokuussa 2026, jolloin järjestöihin ja julkiseen sektoriin oli jo pitkään kohdistunut merkittäviä henkilöstövähennyksiä.
Humanistit olivat työllistyneet tutkimuksen mukaan laajaan kirjoon tehtäviä ja monipuolisesti eri työmarkkinasektoreille. Ammattia koskevassa avokysymyksessä työssä olevat vastaajat mainitsivat yhteensä yli kolmesataa erilaista ammattinimikettä. Valtaosa vastaajista oli työssä ja vakituisessa työsuhteessa, vaikka uraan oli mahtunut myös suhdannekuoppia.
Humanistista osaamista täydennettävä työelämävalmiuksilla
Humanistisen koulutuksen antama yleissivistys, analyyttisyys, kielellinen tarkkuus, kriittinen päättely ja ihmislähtöisyys ovat selkeitä vahvuuksia työmarkkinoilla. Ne näyttävät tutkimuksen mukaan muodostavan humanistisen osaamisen ytimen, joka antaa hyvän perustan menestyä mitä moninaisimmissa tehtävissä.
Humanistista ydinosaamista on kuitenkin täydennettävä itse aktiivisesti työelämätaidoilla, joita yliopistokoulutus ei riittävästi tarjoa, humanistijäsenemme arvioivat.
Merkittävimmät osaamisvajeet liittyvät vastausten perusteella soveltaviin työelämätaitoihin kuten projektinhallintaan, teknologioiden käyttöönottoon sekä talous- ja johtamisvalmiuksiin. Näitä taitoja humanistijäsenet hankkivat lisäkoulutuksin ja työelämässä toimimalla.
Moni toivoo, että työelämäyhteyksiä olisi sisältynyt enemmän jo itse humanistiopintoihin. Näin sanoo noin 87 prosenttia vastanneista. Arvio liittyy nimenomaan humanistiseen yliopistokoulutukseen. Ammattikorkeakouluissa humanistisen tutkinnon sovittaminen työelämän tarpeisiin on pitkälle vietyä.
Valtaosalla hyvä urapolku - sisäinen motivaatio kantaa
Sisäinen kiinnostus ja palo humanistiselle alalle kantavat vahvasti työelämässä. Tyypillinen humanisti on tutkimuksen mukaan valinnut koulutuksensa sisäisestä motivaatiosta, ”rakkaudesta” alaan ilman suoraviivaisia urasuunnitelmia.
Vastaajista yli 80 prosentilla ura onkin muotoutunut tilaisuuksiin tarttumisen, verkostojen, harjoittelujen ja ammatillisten käänteiden kautta. Tällä humanistien valtavirralla menestyksen avaimia ovat vahva muutosjoustavuus ja kyky soveltaa koulutuksensa tarjoamia sivistystaitoja eri ympäristöissä.
Vastaajista 9 prosentilla urapolku on ollut suoraviivaisen nousujohteinen. Tämä ryhmä on siirtynyt suoraan valmistumisen tai harjoittelun jälkeen vakituiseen asiantuntijatehtävään ja edennyt suunnitelmallisesti samalla työnantajalla tai alalla.
Toisessa ääripäässä ovat ne noin 9 prosenttia vastanneista, jotka elävät toiveittensa vastaisesti pirstaleisella ja prekaarilla urapolulla. Tässä ryhmässä uratyytyväisyys on matalin ja alanvaihto mielessä useammin kuin muilla.
Kaikkia vastaajajoukon urapolkuja yhdistää korkea työn merkityksellisyyden aste ja kutsumusluonne. Työ ei humanistille juurikaan ole vain tapa ansaita elantoa. Vastaajista miltei 90 % ilmoittaa yksiselitteisesti myös pitävänsä humanistista sivistystä työelämässä tärkeänä tai välttämättömänä.
Humanistisillakin aloilla matkaa palkkatasa-arvoon
Valittu pääaine ei tutkimuksen mukaan määrittele humanistiopiskelijan tulevaa palkkatasoa. Ammatillinen sijoittuminen esihenkilö- ja johtotasolle ja työnantajasektori ovat ratkaisevampia.
Humanistisen koulutuksen saaneiden miesten ja naisten vakioimaton palkkaero on 463 euroa kuukaudessa miesten eduksi. Osa tästä erosta selittyy rakenteellisilla tekijöillä kuten sijottumisella johtoasemaan ja siihen, että miehet työskentelevät hieman useammin yksityisellä sektorilla.
Palkkaeroa kuitenkin säilyy, vaikka työkokemus, tutkintotaso, johtamisvastuu ja työnantajasektori vakioidaan täysin. Humanistisilla aloilla esiintyy noin 200 euron suuruinen selittämätön palkkaero.
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Tiivistelmä
Humanistinen koulutus ja työelämä -tutkimus tarjoaa laajan kokonaiskuvan Akavan Erityisalojen jäseninä olevien humanistien kokemasta koulutuksen työelämärelevanssista ja humanistien työmarkkina-asemasta vuonna 2026.
Tutkimus pohjautuu liiton jäsenille suunnattuun laajaan kyselytutkimukseen, joka kattaa yliopistojen humanistiset pääaineet sekä ammattikorkeakoulujen kulttuuri- ja kasvatusalat.
Kysely lähetettiin Akavan Erityisalojen jäsenille sähköpostilla ja siihen vastattiin verkkolomakkeella 28.5.–14.8.2026. Tutkimusaineisto koostuu 1 762 Akavan Erityisalojen jäsenen vastauksista.
Aineistosta piirtyy kaksitasomalli humanistista työelämästä: humanistinen koulutus tarjoaa vahvan sivistysytimen, jota alalta valmistuneet joustavasti täydentävät käytännön työelämän vaatimilla taidoilla.
Tutkimuksen on toteuttanut Akavan Erityisalojen toimeksiannosta tutkimusjohtaja Jaakko Kaartinen Taso Research Oy:stä. Tutkimuksen tulokset julkistettiin Akavan Erityisalojen Humanistipäivässä Helsingissä 23.10.2026.
Lisätietoa: tutkimusjohtaja Jaakko Kaartinen, Taso Research Oy, puh. 040 727 6089, jaakko.kaartinen@tasoresearch.fi
johtaja Mikael Palola, Akavan Erityisalat, puh. 044 459 8561, mikael.palola@akavanerityisalat.fi
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Yhteyshenkilöt
Anna Joutsenniemi, viestintäpäällikkö, Akavan Erityisalat, anna.joutsenniemi@akavanerityisalat.fi, puh. 040 525 8582
Mikael Palola, Akavan ErityisalatJohtaja, työmarkkina- ja yhteiskuntasuhteetPuh:044 459 8561mikael.palola@akavanerityisalat.fi
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