Elo vahvisti tulostaan ja sijoitti 200 miljoonaa euroa kotimaisiin kasvuyhtiöihin vuonna 2026
22.10.2026 09:00:14 EEST | Työeläkeyhtiö Elo | Tiedote
Työeläkeyhtiö Elo teki tammi-syyskuussa vahvan tuloksen. Sijoitukset tuottivat 8,0 prosenttia eli 2,7 miljardia euroa, ja markkina-arvo nousi 36,7 miljardiin euroon. Vakavaraisuus säilyi vahvana eläkeuudistuksen tultua voimaan heinäkuussa.
– Hyvä sijoitustulos ja vakavaraisuus sekä vakuutusliiketoiminnan myönteinen kehitys vahvistavat kykyämme huolehtia asiakkaidemme eläketurvasta. Samalla voimme rakentaa pitkäjänteisesti suomalaisen kasvun edellytyksiä, summaa katsauskautta toimitusjohtaja Carl Pettersson.
Osakesijoitukset vauhdittivat tuottoa
– Sijoitusten kokonaistuotto oli erittäin vahva, ja kolmannella kvartaalilla tuottokehitys jatkui positiivisena. Osakkeet ja erityisesti noteeratut osakkeet toimivat keskeisenä tuottoajurina. Suomen vientiyhtiöpainotteinen osakemarkkina kehittyi katsauskaudella hieman laajoja globaaleja osakemarkkinoita paremmin, sijoitusjohtaja Jonna Ryhänen kertoo.
Eläkeuudistus vahvisti vakavaraisuusasemaa ja loi edellytykset sijoitusriskin hallittuun kasvattamiseen. Osakepainon nostaminen parantaa pitkän aikavälin tuotto-odotuksia ja tukee siten eläketurvan rahoitusta, mutta lisää samalla sijoitusten arvonvaihtelua.
– Olemme nostaneet osakepainoa hallitusti yli kymmenen prosenttiyksikköä. Syyskuun lopussa osakesijoitusten osuus sijoitusomaisuudesta nousi 68 prosenttiin, kommentoi Ryhänen.
200 miljoonaa euroa sijoitettu kasvuun vuoden 2026 aikana
Suomen talous on vuoden aikana siirtynyt vahvempaan kasvuvaiheeseen viennin, investointien ja vähitellen elpyvän kulutuksen tukemana. Elpymisen odotetaan vahvistavan yritysten toimintaedellytyksiä ja työeläkevakuuttamisen toimintaympäristöä.
Elon sijoitukset suomalaisiin kasvuyrityksiin ovat miljardi euroa, mikä vastaa noin kolmea prosenttia sijoitussalkusta. Vuonna 2026 yhtiö sijoitti lähes 50 miljoonaa euroa pörssiin listautuviin yrityksiin ankkurisijoittajana ja teki uusia kasvusijoituksia 154 miljoonalla eurolla.
Vakuutusten myynti kehittyi vahvasti
Vakuutusliiketoiminnassa saavutettiin hyviä tuloksia: sekä YEL- että TyEL-vakuutusten kaikki myyntimittarit nousivat positiivisiksi. Syyskuun lopussa Elon hoidossa oli 45 300 TyEL-vakuutusta ja 83 500 YEL-vakuutusta. Vakuutettuja työntekijöitä ja yrittäjiä oli yhteensä 473 100.
– Olemme vahvistaneet sekä asiakashankintaa että asiakaspitoa aktiivisessa siirtomarkkinassa. Asiakkaamme saavat meiltä sujuvan asioinnin lisäksi käytännönläheistä ja dataan perustuvaa palvelua työkykyriskien ennakointiin ja hallintaan, Pettersson sanoo.
Elon hoitomaksu on vuonna 2027 keskimäärin alan edullisin
Vuonna 2027 työnantaja-asiakkaiden maksama hoitomaksu alenee keskimäärin noin 7 prosenttia vuoden 2026 tasosta. Hoitomaksu on osa TyEL-vakuutusmaksua ja sillä katetaan vakuutusten hoidosta ja toimeenpanosta aiheutuvia kustannuksia. Muutos hyödyttää Elon kaikenkokoisia työnantaja-asiakkaita.
Dataohjautuvuus auttaa asiakkaita
Elo jatkaa digitaalisten palvelujen ja työkyvyn ratkaisujen kehittämistä sekä datan ja analytiikan hyödyntämistä asiakkaiden arjen helpottamiseksi. Osana edelläkävijyyttä Elo hyödyntää tekoälyä puhebotissa. Tämä vapauttaa asiantuntijoiden aikaa tilanteisiin, joissa asiakas tarvitsee henkilökohtaista palvelua.
Laadukas data ja ennakointi auttavat asiakasyrityksiä tunnistamaan työkykyriskejä ajoissa ja kohdentamaan toimenpiteet sinne, missä niillä on suurin vaikutus. Katsauskaudella Työkykytietopankkia täydennettiin teollisuustoimialan riskejä ja ratkaisuja käsittelevällä tietopaketilla. Työkykyjohtamisen kartta -analyysipalvelu tukee puolestaan asiakkaiden työkyvyttömyysriskien ennakointia.
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Carl Pettersson
Sijoitusjohtaja, varatoimitusjohtaja Jonna Ryhänen
Haastattelupyynnöt: Miia Pullinen / viestintä, p. 040 588 3637
Hoitomaksulaskelma on Elon arvio, joka perustuu työeläkevakuutusyhtiöiden hoitomaksuperusteisiin ja PRH:n dataan Suomen yrityskannan rakenteesta. Raportilla suluissa olevat vertailuluvut ovat 30.9.2025 lukuja, ellei toisin ole ilmoitettu.
Avainluvut tammi-syyskuu 2026
- Kokonaistulos oli 1,1 (0,2) miljardia euroa.
- Sijoitustoiminnan nettotuotto oli 8,0 (4,5) prosenttia eli 2,7 miljardia euroa.
- Sijoitusten markkina-arvo oli 36,7 (34,4 vuoden 2025 lopussa) miljardia euroa. Sijoitusten kymmenen vuoden keskituotto oli 6,3 prosenttia. Tämä vastaa 4,0 prosentin reaalituottoa.
- Vakavaraisuusaste oli 126,4 (123,8 vuoden 2025 lopussa) prosenttia ja vakavaraisuuspääoma oli 1,5-kertainen (1,4-kertainen vuoden 2025 lopussa) vakavaraisuusrajaan nähden.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Miia PullinenViestinnän suunnittelupäällikköPuh:0405883637miia.pullinen@elo.fi
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Tietoja julkaisijasta
Olemme Elo, suuri suomalainen työeläkevakuuttaja. Huolehdimme, että asiakkaamme saavat ansaitsemansa eläkkeet. Autamme asiakasyrityksiämme menestymään ja vastaamaan muuttuvan työelämän haasteisiin. Hoidamme asiakkaidemme eläkevaroja tuottavasti, turvaavasti ja vastuullisesti. Sijoitusvarat on hyvin hajautettu kansainvälisesti ja eri omaisuusluokkiin. Ne turvaavat eläkkeet ja luovat pohjaa kestäville tuotoille vuosikymmeniksi eteenpäin.
Suomalaisista yrityksistä joka kolmas ja yrittäjistä noin 40 prosenttia on valinnut Elon työeläkekumppanikseen. Vastaamme noin puolen miljoonan työntekijän ja yrittäjän tulevista eläkkeistä, huolehdimme noin 250 000 eläkkeensaajasta ja noin 37 miljardin euron sijoitusomaisuudesta.
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