Eduskunta hyväksyi muutoksen: Ennen 1.5.2026 myönnetty osittainen varhennettu vanhuuseläke ei vaikuta yleistukeen

Eduskunta on hyväksynyt muutoksen yleistukilakiin. Muutoksen jälkeen osittainen varhennettu vanhuuseläke ei vaikuta yleistuen määrään, jos päätös eläkkeestä on tehty ennen 1.5.2026.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke kuitenkin lasketaan tuloksi yleistuen tarveharkinnassa, jos päätös eläkkeestä on tehty 1.5.2026 tai sen jälkeen.

Kela maksaa yleistukea takautuvasti osalle asiakkaista

Kela alkoi maksaa yleistukea työttömille 1.5.2026. Työmarkkinatuki ja peruspäiväraha lakkautettiin samalla.

Yleistuessa on tarveharkinta. Pääomatulot tai muut tulot kuin palkkatulot voivat siis vaikuttaa maksettavan yleistuen määrään. Yleistukilain mukaan osittainen varhennettu vanhuuseläke huomioidaan tulona yleistuen tarveharkinnassa, eli se voi pienentää yleistuen määrää.

Eduskunnan nyt hyväksymää muutosta yleistukilakiin sovelletaan takautuvasti 1.5.2026 alkaen. Muutoksen seurauksena Kela maksaa 1.5.2026 lähtien kertyneen yleistuen takautuvasti niille asiakkaille, joita muutos koskee.

Osa työttömistä saa osittaista varhennettua eläkettä

Osittainen varhennettu vanhuuseläke tarkoittaa sitä, että eläkkeensaaja nostaa osan kertyneestä työeläkkeestä jo ennen varsinaista vanhuuseläkeikää.

Ennen yleistukilain voimaantuloa 1.5.2026 osittainen varhennettu vanhuuseläke ei pienentänyt Kelan työttömille maksamaa peruspäivärahaa eikä 55 vuotta täyttäneiden työmarkkinatukea, jos saaja oli työttömäksi jäädessään täyttänyt työssäoloehdon.

Jotkut Kelan asiakkaista ehtivät tehdä päätöksen siirtymisestä osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle ilman tietoa siitä, että heidän eläkkeensä voi yleistukilain voimaan tulon jälkeen pienentää heidän yleistukeaan tarveharkinnassa. Eduskunnan nyt hyväksymällä niin sanotulla siirtymäsäännöksellä on haluttu turvata näiden henkilöiden toimeentulo työttömyyden aikana.

Muutos koskee ennen 1.5.2026 myönnettyjä eläkkeitä

Muutos koskee niitä Kelan työttömiä asiakkaita, jotka ovat saaneet päätöksen osittaisesta varhennetusta vanhuuseläkkeestä ennen 1.5.2026.

Jos asiakkaalle on myönnetty osittainen varhennettu vanhuuseläke ennen 1.5.2026 ja se on laskettu tuloksi yleistuen tarveharkinnassa, Kela oikaisee näiden asiakkaiden yleistukipäätökset takautuvasti ja maksaa 1.5.2026 lähtien kertyneen osan yleistuesta.

Yleistuki, joka on kertynyt 1.5.2026 lähtien, maksetaan asiakkaille takautuvasti kertamaksuna kahden pankkipäivän kuluttua siitä, kun Kela on tehnyt oikaisupäätöksen.

Päätöksen korjaamisen jälkeen osittainen varhennettu vanhuuseläke ei myöskään jatkossa pienennä yleistuen määrää.

Asiakkaiden ei tarvitse olla yhteydessä Kelaan

Asiakkaiden ei tarvitse tehdä mitään tai olla itse yhteydessä Kelaan. Asiakkaat voivat seurata OmaKelasta, milloin takautuva päätös on tehty ja yleistuki maksetaan.

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