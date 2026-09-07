Lempeä Lämpö ostaa Kruunupuiston kuntoutuskeskuksen lämmöntuotannon Punkaharjulla

Lempeä Lämpö ja Kruunupuisto ovat sopineet Punkaharjulla sijaitsevan Kruunupuiston lämmöntuotannon siirtymisestä Lempeä Lämmön omistukseen. Liiketoimintakauppa allekirjoitettiin 2. lokakuuta, ja omistus siirtyi Lempeä Lämmölle 19. lokakuuta.

Kaupassa Lempeä Lämpö osti lämpökeskuksen tuotantolaitteiston, johon kuuluu kolmen megawatin metsähakkeella toimiva kattilalaitos sekä varalämmönlähteenä käytettävä öljykattila. Kiinteistöt ja kaukolämpöverkko säilyvät Punkaharjun Kuntoutussairaalasäätiön omistuksessa.

Järjestelyn myötä Lempeä Lämpö vastaa lämmöntuotannosta kokonaisuudessaan. Vastuu kattaa muun muassa polttoainehankinnan, käytön ja kunnossapidon sekä ympärivuorokautisen varallaolon ja valvonnan. Kruunupuiston vuotuinen lämmöntarve on noin 3 100 megawattituntia.

Kruunupuistolle vapautuu resursseja ydintoiminnan kehittämiseen

Vasemmalta: Lempeä Lämmön tuotepäällikkö Lauri Tiainen, Kruunupuisto Oy:n toimitusjohtaja Tiina Riikonen, Kruunupuisto Oy:n kiinteistöpäällikkö Mika Puustinen & Lempeä Lämmön tuotantopäällikkö Harri Karhu

Kruunupuistolle yhteistyö merkitsee ennen kaikkea mahdollisuutta keskittää voimavaroja kuntoutus-, hotelli- ja kylpyläpalveluihin. Lämmöntuotannon siirtyessä energia-alan ammattilaisten vastuulle resurssit voidaan kohdistaa ydintoimintaan.

– Tärkeintä on, että voimme jatkossa entistä vahvemmin keskittyä omaan liiketoimintaamme ja sen kehittämiseen. Vahvan kuntoutustoiminnan lisäksi panostamme nyt hotelli- ja kylpylätoiminnan kehittämiseen ja markkinointiin, Kruunupuisto Oy:n toimitusjohtaja Tiina Riikonen kertoo.

Kruunupuiston kiinteistöpäällikkö Mika Puustinen on tähän saakka vastannut lämpölaitoksen käytöstä ja toiminnasta. Uuden järjestelyn myötä hänen työaikaansa vapautuu muihin kiinteistön ylläpidon ja kehittämisen tehtäviin.

”Mika on viime vuodet pyörittänyt lämmöntuotantoa ansiokkaasti muiden vastuidensa lisäksi. Eikä se ole rajoittunut käynnissä pitämiseen, vaan hän on myös kehittänyt toimintaa eteenpäin. On hienoa, että Mikalle vapautuu aikaa muihin tehtäviin ja toimintamme kehittämiseen”, Riikonen jatkaa.

Kruunupuistossa kaukolämpöä kuluu enemmän kuin koko Pertunmaalla

Lempeälle Lämmölle liiketoimintakauppa merkitsee toiminnan laajentumista Punkaharjulle ja uudenlaisen yhteistyön käynnistymistä alueella. Aivan pienestä kohteesta ei ole kyse, sillä kuntoutuskeskus kiinteistöineen käyttää enemmän kaukolämpöä kuin Pertunmaan taajama.

”Yhteistyö on molemmille osapuolille hyvin luonteva ratkaisu. Kruunupuisto voi keskittyä omaan leipälajiinsa eli kuntoutus-, hotelli- ja kylpyläpalveluihin, ja me puolestamme huolehdimme siitä, että lämpöä riittää aina luotettavasti. Kaikki on lähtenyt hyvin käyntiin, ja talven ensipakkasia odotellaan levollisin mielin”, Lempeä Lämmön tuotepäällikkö Lauri Tiainen sanoo.

Lämpökeskuksen käytöstä ja kunnossapidosta vastaa jatkossa Lempeän pitkäaikainen kumppani Elvera Oy. Lämpökeskus liitetään Lempeä Lämmön keskusvalvomoon, jossa sen toimintaa seurataan ympäri vuorokauden.

Lämpö on jatkossa täysin uusiutuvaa

Kruunupuiston lämpökeskuksen pääasiallisena polttoaineena säilyy metsähake, joka hankitaan jatkossakin lähiseudulta. Öljykattila jää laitoksen varalämmönlähteeksi turvaamaan lämmönsaantia poikkeustilanteissa ja huoltoseisakeissa.

Osana sopimusta Lempeä Lämpö toimittaa Kruunupuistolle sataprosenttisesti uusiutuvaksi alkuperätakuilla varmennettua kaukolämpöä. Ratkaisu tukee Kruunupuiston vastuullisuustavoitteita. Lempeä Lämpö varmentaa lämmön uusiutuvan alkuperän peruuttamalla Kruunupuiston kulutusta vastaavan määrän uusiutuvan lämmön alkuperätakuita.