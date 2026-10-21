Lupa- ja valvontavirasto

Kurikan Ikarin biokaasulaitoksen laajennusta koskeva YVA-menettely käynnistyy

22.10.2026 08:40:00 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote

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Lännen biokaasu Oy on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Lupa- ja valvontavirastolle biokaasulaitoshankkeen laajentamista koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma). Arviointiohjelma on nähtävillä ja siitä voi esittää mielipiteitä 20.11.2026 saakka.

Hankkeessa suunnitellaan biokaasulaitoksen rakentamista Kurikkaan Ikarin teollisuusalueelle aiemmin suunniteltua laajemmassa mittakaavassa. Toiminnalle on voimassa oleva ympäristölupa, joka mahdollistaa 30 000 tonnin vuosittaisen syötemäärän käsittelyn. Laitoksen syötemäärää suunnitellaan laajennettavaksi nykyistä suuremmaksi, jolloin syötemäärä olisi maksimissaan 450 000 tn/v. Laitoksen syötteinä käytetään märkä- ja kuivalantoja, peltobiomassoja, yhdyskuntien jätevesilietteitä, kasvijätettä sekä mahdollisesti elintarviketeollisuuden lietteitä ja flotaatiosakkaa. 

YVA-menettelyssä tarkastellaan vaihtoehtoa 0, jossa laitosta ei laajenneta voimassa olevan ympäristöluvan syötemäärästä, sekä vaihtoehtoa 1, jossa laitosta laajennetaan siten, että laitoksella käsitellään vuosittain noin 300 000 tonnia syötteitä, ja vaihtoehtoa 2, jossa laitoksen käsittelemä vuosittainen syötemäärä laajenee 450 000 tonniin. Vaihtoehtojen syötejakeet ovat samat.

YVA-ohjelma on nähtävillä 21.10.20.11.2026

YVA-ohjelmaan ja YVA-menettelyssä arvioitaviin vaihtoehtoihin voi tutustua verkkosivulla www.ymparisto.fi/ikarin-biokaasulaitos-kurikka-YVA sekä Kurikan pääkirjastossa, Seurapuistikko 2, Kurikka, kirjaston aukioloaikojen puitteissa.

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä Lupa- ja valvontavirastolle 20.11.2026 saakka.

Hankkeen ja arviointiohjelman esittelytilaisuus pidetään 3.11.2026 kello 17.00–19.00 Kurikan kampuksella, Huovintie 1, 61300 Kurikka. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu kello 16.30 alkaen. Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä. Osallistumislinkki julkaistaan ennen tilaisuutta hankkeen verkkosivuilla.

Lupa- ja valvontaviraston lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä hankkeen verkkosivulla kuukauden kuluessa lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä.

Avainsanat

ympäristöympäristövaikutuksetyva menettelyyva

Yhteyshenkilöt

Yhteysviranomainen, Lupa- ja valvontavirasto:
ylitarkastaja Satu Ala-Könni, ympäristöosasto, 0295 525 5983, etunimi.sukunimi@lvv.fi

Hankkeesta vastaava, Lännen Biokaasu Oy:
Heli Kettunen, 040 844 2403, etunimi.sukunimi@foxmanagement.fi

YVA-konsultti, Macon Oy:
projektipäällikkö Johanna Alakerttula, 050 549 7275, etunimi.sukunimi@macon.fi

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Tietoja julkaisijasta

Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin. 

Lupa- ja valvontavirasto 
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lvv.fi

Lupa- ja valvontavirasto.

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