Alien in Me juhlistaa Saastamoisen säätiön kokoelmanäyttelyiden 20-vuotista taivalta EMMAssa
22.10.2026 09:15:00 EEST | EMMA – Espoo Museum of Modern Art | Tiedote
Mitä vieras ja tuntematon voivat paljastaa itsestämme ja ympäröivästä maailmasta? EMMA – Espoon modernin taiteen museon uusi Saastamoisen säätiön kokoelmanäyttely Alien in Me kokoaa yhteen yli 50 taiteilijan teoksia, jotka tarkastelevat vieraantumisen ja toiseuden kokemuksia jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. EMMAn johtaja Krist Gruijthuijsenin kuratoimassa näyttelyssä nähdään teoksia sekä kotimaisilta että kansainvälisiltä taiteilijoilta. Mukana ovat muun muassa Eija-Liisa Ahtila, Louise Bourgeois, Peter Hujar, Isaac Julien, Nnena Kalu, Cindy Sherman, Jenna Sutela ja Gillian Wearing. 23. lokakuuta 2026 avautuva näyttely juhlistaa EMMAn ja museon perustajakumppanin, Saastamoisen säätiön, 20-vuotista yhteistyötä.
Alien in Me viittaa vieraaseen ja tuntemattomaan niin meissä itsessämme kuin ympäröivässä maailmassa. Tuttu voi tulla vieraaksi olosuhteiden vaihtuessa, siirtyessämme paikasta tai kulttuurista toiseen tai kun käsityksemme itsestämme alkaa muuttua. Näyttelyn taiteilijat kyseenalaistavat totuttuja rajoja itsen ja toisen, inhimillisen ja ei-inhimillisen sekä kehon ja koneen välillä. Sen sijaan, että vieraus nähtäisiin vain etäisyyttä luovana tekijänä, näyttely kutsuu pohtimaan, voisiko se avata uusia tapoja ymmärtää itseämme ja yhteistä maailmaamme.
Näitä kysymyksiä lähestytään näyttelyssä erilaisin taiteellisin keinoin. Eija-Liisa Ahtilan teoksessa Potentiality for Love (2018) ihmisten ja muiden lajien väliset kohtaamiset herättävät kysymyksiä siitä, kuinka pitkälle empatiakykymme voi ulottua. Louise Bourgeois'n Äidillinen mies (1998) horjuttaa perinteistä jakoa maskuliinisen ja feminiinisen välillä, kun taas Isaac Julienin Omeroksen paratiisi (2002) punoo yhteen muuttoliikkeeseen, muistiin ja kuulumiseen liittyviä kokemuksia. Teoksessaan Taiteilija Pier Paolo Pasolinina (2024) Gillian Wearing muuntautuu italialaiseksi elokuvaohjaajaksi ja tutkii, miten identiteetti muovautuu representaatioiden, muistin ja toisten katseiden kautta.
Saastamoisen säätiön taidekokoelmaa on esitelty EMMAssa säännöllisesti uudistuvissa kokoelmanäyttelyissä museon avaamisesta eli vuodesta 2006 lähtien. Alien in Me aloittaa uuden vaiheen kokoelman historiassa ja esittelee uuden, koko näyttelytilan kattavan kuratoidun kokonaisuuden. Krist Gruijthuijsenin ensimmäinen Saastamoisen säätiön kokoelmasta kuratoima näyttely tuo eri sukupolvien, kulttuuritaustojen ja taiteellisten työskentelytapojen teoksia uudenlaiseen vuoropuheluun. Näyttelyssä yhdistyvät kokoelman tuoreet hankinnat sekä siihen jo pitkään kuuluneet teokset, joista osa on esillä EMMAssa ensimmäistä kertaa.
Alien in Me on osa EMMAn 20-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Näyttely jatkaa EMMAn ja Saastamoisen säätiön pitkäaikaista yhteistyötä, jolla on ollut keskeinen merkitys museon toiminnassa sen perustamisesta lähtien. EMMAn ja Saastamoisen säätiön kuraattoritutkimusohjelman ensimmäinen osallistuja Shohreh Shakoory on tehnyt näyttelyyn liittyvää taustatutkimusta ja kirjoittanut aiheesta esseen Maailman kanssa-olemisesta: Relationaalinen kuratointi käytäntönä, joka on luettavissa EMMA Zone -sivustolla.
Taiteilijat:
Eija-Liisa Ahtila, Olga Balema, Ericka Beckman, Louise Bourgeois, Sonia Boyce, Stefan Bremer, Benjamin de Burca & Bárbara Wagner, Alexandru Chira, John Coplans, Tony Cragg, Filippo de Pisis, Johanna Ehrnrooth, Antony Gormley, Kaisaleena Halinen, Lynn Hershman Leeson, Peter Hujar, Ismo Hölttö, Teija & Pekka Isorättyä, Chantal Joffe, Isaac Julien, Jan Kaila, Nnena Kalu, Dzamil Kamanger, Aimo Kanerva, Edward Kienholz, Jürgen Klauke, Ella Kruglyanskaya, Liisa Lounila, Lee Lozano, Leena Luostarinen, Ana Lupaș, Annette Messager, Boris Mikhailov, Arno Rafael Minkkinen, Sarah Morris, Paulina Ołowska, Meret Oppenheim, Wong Ping, Joanna Piotrowska, Josephine Pryde, Pors & Rao, Heli Rekula, Jani Ruscica, Gretta Sarfaty, Paul Mpagi Sepuya, Andres Serrano, Cindy Sherman, Dayanita Singh, P. Staff, Jenna Sutela, Gillian Wearing
Haastatteluita EMMAn johtaja Krist Gruijthuijsenin kanssa voidaan järjestää etänä tai paikan päällä EMMAssa.
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Yhteyshenkilöt
Iris Suomimarkkinointi- ja viestintäpäällikköEMMA – Espoo Museum of Modern ArtPuh:+358447601930iris.suomi@emmamuseum.fi
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