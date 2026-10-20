Naantalin kuntatalous pohjaa koko maan talouden kasvunäkymiin

Kaupunginjohtaja Laura Leppäsen talousarvioesitys vuodelle 2027 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2027–2030 esitellään kaupunginhallituksessa 26.10.2026. Kaupunginhallitus käsittelee talousarvion 9.11., jonka jälkeen sitä esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi 16.11.2026.

Toimintatuotot kasvavat 5,9 % ja toimintakulut kasvavat 0,6 %, eli toimintakate pienenee -1,6 %. Vuosikate on 10,5 milj., mikä ei kata suunnitelman mukaisia 12,1 miljoonan euron poistoja. Tilikauden tulos on -1,6 miljoonaa euroa. Talous on tuloksen osalta epätasapainossa vielä 2027 ja 2028, mutta talouden tasapaino saavutetaan suunnittelukaudella 2029 ja 2030.

Valtiovarainministeriön mukaan Suomen talous on siirtymässä aiempaa vahvempaan kasvuun. Taustalla ovat erityisesti viennin vahvistuminen, investointien kasvu sekä työn tuottavuuden paraneminen.

Vuosi 2026 on ollut arvioiva vuosi kaupungin taloudessa. Olemme kartoittaneet tosiasiallista sopeuttamisen tarvetta ja kuulleet henkilöstömme ajatuksia. Lisäksi olemme käyneet keskustelua taloudesta aina kaupunginhallituksesta lautakuntiin, kaupunginjohtaja Laura Leppänen avaa.

Tuloveroprosentti pysyy 6,4 prosentissa

Vuoden 2027 talousarvio on tehty eri periaattein kuin aiemmin. Vuoden 2027 talousarvion pohjaluvuiksi asetettiin tilinpäätöksen 2025 eurotiedot, jotka päivitettiin vastaamaan vuonna 2026 ja 2027 tapahtuvia oleellisia muutoksia. Ylimääräistä varautumista purettiin kustannuspaikkatasoilta liki 1,7 miljoonan euron verran ja tulopuolta arvioitiin tarkasti. Lisäksi toimialat löysivät sopeuttamistoimia, joilla ei ole merkittäviä vaikutuksia palvelutuotantoon.

Näillä ”pehmeillä keinoilla” Naantalin taloutta on yhteistuumin tasapainotettu, kaupunginjohtaja Leppänen kiittää kaupungin henkilöstöä ja luottamushenkilöitä.

Talouden paineista huolimatta Naantalin kaupungin tuloveroprosentti pidetään ennallaan vuodelle 2027 ollen 6,4 %. Myös kiinteistöveroprosentti ehdotetaan pidettäväksi ennallaan.

Investoinnit lähenevät kestävää tasoa

Suunnitelmakaudella tilanne kääntyy maamme talouskasvun myötä parempaan, eikä varsinaisia talouden säästöohjelmaa tai veronkorotuksia tässä näkymässä tarvita.

Verotulokehityksen ja valtionosuuksien taso suunnitelmakaudella nojaa maamme talouden kasvuun. Tämä parantaa myös Naantalin talouden näkymää mutta sisältää toki riskiä, jos kasvu ei ole odotetun mukaista.

On odotettavaa, että suunnitelmakaudella näemme muutoksia sekä kuntarakenteessa että valtionosuusjärjestelmässä. Näihin muutoksiin voimme varautua trimmaamalla kaupunkiorganisaatiota ja -konsernia kohti 2030-lukua, eli virtaviivaiseksi, osaavaksi, olennaiseen keskittyväksi ja taloudellisesti tehokkaaksi, kaupunginjohtaja Laura Leppänen sanoo.

Naantali tavoittelee kestävää investointitasoa, joka on vuosikatteen suuruusluokkaa eli noin 10,5–11,7 miljoonaa euroa vuodessa. Tavoitteeseen ei suunnittelukaudella päästä, mutta suunta on oikea – Naantali velkaantuu hallitusti.

Vuosi 2026 oli Naantalin investointien huippuvuosi. Investointitasoa on hilattu suunnittelukaudelle alaspäin. Investoinnit vaikuttavat käyttötalouteen poistojen ja velasta maksettavien korkomenojen myötä, sanoo talousjohtaja Heli Lähteenmäki.

Yhteensä talousarviovuodelle 2027 ja suunnittelukaudelle 2028–2030 kohdistuu 67,6 miljoonaa euroa investointeja.

Talousarvion 2027 avainluvut:

milj.euroa 2027 2028 2029 2030 Vuosikate 10,5 11,2 11,7 11,8 Tulos -1,6 -0,5 0,2 0,1 Investoinnit 18,1 14,4 16,7 18,4 Lainakanta 22 24,6 29 35,1

Panostuksia palveluverkkoon, asumiseen ja Saaristomereen

Talousarviovuoden 2027 merkittävimpiä investointeja ovat edelleen koulujen ja päiväkotien palveluverkkosuunnitelman toteuttaminen sekä kunnallistekniset hankkeet. Vuonna 2027 käynnistyy Maijamäen koulun usealle vuodelle jaksottuva peruskorjaus ja Luonnonmaan perhetalon laajennus saatetaan loppuun.

Vuoden 2027 suurimmat investointihankkeet:

• Maijamäen koulun peruskorjaus 2,6 milj. eur

• Luonnonmaan perhetalon 2-osan 2. vaihe 2,2 milj. eur

• Luonnonmaan perhetalon laajennus 2,2 milj. eur

• Kalevanniemen oppimiskylät 0,67 milj. eur

• Vesihuoltolinja Merimasku–Lukkarainen–Teersalo 0,6 milj. eur

• Maariankadun kunnallistekniikka 0,6 milj. eur

• Vesihuollon saneerausohjelman mukaiset hankkeet 0,5 milj. eur

• Kaukolämpöverkoston loppuosan lunastus 0,46 milj. eur

• Karvetin liikunta-alue 0,45 milj. eur

• Karvetin monitoimitalo 0,29 milj. eur

• Tavastin Kilta 0,25 milj. eur

Kaupungin merkittävin yksittäinen saaristomeritoimi on vuonna 2027 vesihuoltolinjan rakentaminen välille Merimasku–Lukkarainen–Teersalo. Tämä 1 800 000 euron hanke parantaa puhtaan veden saatavuutta ja johtaa jätevedet Kakolan jätevedenpuhdistamolle. Panostuksesta 600 000 euroa kohdistuu vuodelle 2027.

Tonttitarjonnasta pidetään huoli Luonnonmaan perhetalon 2-osan 2. vaiheen yhdyskunta-tekniikan rakentamisella.

Kaupungin keskustan ilme muuttuu edelleen vuoden 2027 aikana. As Oy Maarianrinteen ta-lot puretaan. Keskustakortteleiden osalta Aurinkotien kääntö valmistuu ja suunnittelu-kilpailu kerrostalojen toteuttamiseksi etenee.

Suunnittelukauden loppupuolella on näkyvissä useita elinvoimaa merkittävästi kasvattavia investointitarpeita, jotka vaativat kaupungin huomattavaa taloudellista sitoutumista. Niitä ovat mm. lähijunaliikenne, E18 parannus välillä Raisio–Naantali sekä Rymättyläntien kevyen liikenteen väylä.

Talousjohtaja Heli Lähteenmäki kertoo, että kaupunki on tiivistänyt ja syventänyt omistajaohjausta tytäryhtiöihin kuluneen vuoden 2026 aikana.

Työ on tuottanut hedelmää ja lisännyt ymmärrystä koko konsernin merkityksestä kuntatalouteen ja elinvoimaan.

Naantali Turun ydinkaupunkiseudun kasvuvauhdissa kiinni

Turun ydinkaupunkiseudun kunnat, Turku, Kaarina, Raisio, Lieto ja Naantali vastaavat pää-osasta väestönkasvusta Varsinais-Suomessa.

Naantalin väkiluku elokuussa 2026 oli ennakkotiedon mukaan 20 413 asukasta. Kesäasukkaita Naantalissa on noin 17 000 henkilöä. Naantalin väestönlisäys ensimmäisen vuosipuoliskon 2026 aikana oli vain 21 henkilöä kun se vuosi sitten oli 115 henkilöä. Muuttoliike sakkaa rakentamisen pitkittyneen taantuman vuoksi.

Naantalin pysyminen väestönkasvussa kiinni edellyttää voimakasta kuntien välistä muuttovoittoa sekä maahanmuuttoa.

Muuttovetovoimaa saadaan syntymään ainoastaan kasvua tukevalla kaavoituksella, yhdyskuntateknisillä investoinneilla asuinalueisiin sekä luomalla uskoa tulevaisuuden mahdollisuuksiin elää ja yrittää Naantalissa, Heli Lähteenmäki muistuttaa.

Työllisyyden tilanne huolestuttava, Naantalissa positiivisia merkkejä

Elokuussa 2026 Naantalin työvoimaan kuului 9 435 henkilöä, joista työttömänä työnhakijana oli 8,3 prosenttia eli 782 henkilöä. Työttömien määrä oli alhaisempi kuin vuoden 2025 elokuussa (805 henkilöä).

Olemme tehneet Naantalissa vaikuttavaa työtä uusien työpaikkojen luomiseksi ja kiitän tästä työstä henkilökuntaamme ja päätöksentekijöitämme. Käynnissä oleva kaupan rakennemuutos on tuonut arviolta noin 200 uutta työpaikkaa kaupan alalle, Laura Leppänen kiittää.

Lisäksi Naantaliin suunnitteilla oleviin hotellihankkeisiin sitoutuu satoja työpaikkoja suoraan ja välillisesti.