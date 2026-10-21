Osakkeiden vahva kehitys nosti Varman sijoitustuoton 6,9 prosenttiin

Varman sijoitukset tuottivat tammi–syyskuussa 6,9 (4,4) prosenttia. Varman sijoitusten arvo oli 72,4 (68,3 vuoden alussa) miljardia euroa.

– Geopoliittisista jännitteistä huolimatta vuosi on tuonut sijoittajalle hyviä tuottoja. Tekoälybuumin vaikutukset läikkyvät nyt voimakkaasti myös suomalaiseen vientiteollisuuteen. Myös Suomen talous on lähtenyt vientivetoiseen kasvuun. Iranin sodan nostamat energian hinnat ja korot voivat kuitenkin hidastaa Suomen talouden elpymistä, toimitusjohtaja Risto Murto sanoo.

Varman sijoituksista osakesijoitusten tuotto oli 11,2 (5,8) prosenttia. Noteerattujen osakkeiden tuotto ylsi 13,8 (10,0) prosenttiin. Korkosijoitusten tuotto oli -2,0 (3,5), pääomasijoitusten 4,9 (-2,3), kiinteistösijoitusten -2,1 (1,8) ja hedgerahastojen 5,7 (3,6) prosenttia.

–Yritysten vahva tuloskasvu ja tekoälyyn liittyvät investoinnit ovat kannatelleet osakemarkkinoita. Pitkät korot ovat monissa maissa lähestyneet 2000-luvun korkeimpia tasoja, mikä lisää hermoistuneisuutta. Yksittäisillä toimialoilla ja erityisen keskittyneillä markkinoilla on nähty korjausliikkeitä, mutta osakkeiden tuotot ovat edelleen kokonaisuutena kehittyneet varsin positiivisesti, Varman varatoimitusjohtaja Markus Aho sanoo.

Varman vakavaraisuusaste oli 137,4 (135,7 vuoden alussa) prosenttia, ja vakavaraisuuspääoma oli 20,0 (18,2 vuoden alussa) miljardia euroa. Varman asiakasyritysten palkkasumma kasvoi katsauskaudella 4,0 prosenttia vuoden 2025 vastaavaan jaksoon verrattuna. Hyvä palkkasumman kehitys vahvistaa maksutuloa ja tukee työeläkejärjestelmän rahoitusta.

Varman sijoituksista 66 prosenttia osakkeissa

Syyskuun lopussa Varman sijoituksista 66 prosenttia oli sijoitettuna osakkeisiin. Heinäkuun alussa voimaan tullut eläkeuudistus on mahdollistanut sen, että työeläkeyhtiö on voinut nostaa sijoittamisen riskiä korkeampien tuottojen tavoittelemiseksi.

Eläkeuudistus mahdollisti myös velkavivun käytön työeläkeyhtiöiden tytäryhteisöjen kiinteistösijoituksissa. Varma vapautti kiinteistösijoituksiin sitoutunutta omaa pääomaa ulkopuolista luotonottoa vastaan heinäkuun alusta lähtien. Varman suorien kiinteistösijoitusten osalta on raportoitu omistuksen oman pääoman arvo.

Varma rahoittaa kotimaisten yritysten kasvua

Varma on lisännyt sijoituksiaan kotimaisiin kasvuyhtiöihin. Katsauskaudella Varma teki lisäsijoituksia useampiin listautuviin ja kansainvälistä kasvua hakeviin kotimaisiin kasvuyhtiöihin. Pelkästään viimeisen 18 kuukauden aikana Varma on sijoittanut kotimaisiin kasvuyrityksiin oman pääoman ehtoisesti lähes 400 miljoonaa euroa.

Kasvuyhtiösijoituksilla Varma tavoittelee eläkevaroille hyvää pitkän aikavälin tuottoa ja hajautusta eri kehitysvaiheissa oleviin yrityksiin. Sijoitukset myös tukevat kotimaisten yritysten kasvua ja työllisyyttä.

Keilaniemen Portista tuli näkyvä maamerkki Espoon sisääntuloväylälle

Varman rakennuttama toimitila Keilaniemen Portti valmistui liikenteen solmukohtaan Länsiväylän ja Kehä I:n risteykseen. Toimitila on vuokrattu pitkäaikaisilla sopimuksilla ja luovutettu vuokralaisille. Keilaniemen Portin puuverhoiltu julkisivu ja uniikki arkkitehtuuri tekevät rakennuksesta Espoon näkyvän maamerkin. Keilaniemen Portti on ehdolla Puupalkinnon 2026 saajaksi.

Varma auttaa yrittäjiä YEL-uudistukseen liittyvissä valinnoissa

Yrittäjän eläkelain (YEL) uudistus eteni eduskunnan käsittelyyn. Esityksen mukaan yrittäjä voisi jatkossa valita, perustuuko hänen YEL-työtulonsa yrittäjätoiminnan ansiotuloihin vai nykyisenkaltaiseen kokonaisarvioon työpanoksen rahallisesta arvosta. Varma valmistautuu auttamaan yrittäjiä muutokseen liittyvissä valinnoissa.

Eläkejärjestelmän rahoitusnäkymä on tasapainoinen

Eläkkeistä on käyty vilkasta julkista keskustelua. Julkisen talouden tasapainottamiseksi esillä ovat olleet myös eläkkeisiin kohdistuvat säästötoimet ja eläkeiän nostaminen. Suomen työeläkejärjestelmän oma rahoitustilanne on kuitenkin vahva.

– Suomen julkisen talouden kriisi ei ole työeläkejärjestelmän rahoituskriisi. Eläkevarallisuutta on enemmän kuin koskaan, ja eläkevarat jatkavat edelleen kasvua. Eläketurvakeskuksen uusimmissa pitkän aikavälin laskelmissa eläkejärjestelmän rahoitusnäkymä on vakaa, Risto Murto sanoo.

Hakemuksia osittaiselle vanhuuseläkkeelle tulee jälleen runsaasti

Varma maksoi tammi–syyskuussa eläkkeitä yhteensä 5,9 miljardia euroa. Eläkepäätöksiä annettiin yhteensä 39 900 eli noin 8 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Vanhuuseläkepäätösten määrän kasvu selittyy alimpaan vanhuuseläkeikään liittyvällä vuosittaisella vaihtelulla.

Hakemusmäärä osittaiselle vanhuuseläkkeelle on kasvanut 80 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Viime vuonna hakemusten määrä jäi alhaiseksi, sillä etuuden piiriin ei tullut vuonna 2025 uutta ikäluokkaa. Osittainen vanhuuseläke on edeltävänä etuutena jo 35 prosentissa tänä vuonna alkaneista Varman maksamista vanhuuseläkkeistä.

Suluissa olevat luvut ovat vertailukuja edellisvuoden vastaavaan jaksoon, jos ei muuta ole mainittu.