Paraisille suunnitteilla kansainväliset palokuntanuorten MM-kilpailut vuonna 2028

Kilpailujen taustalla on CTIF, kansainvälinen palo- ja pelastusalan järjestö, joka toimii 40 maassa. Tapahtuman kansallisena järjestäjänä toimii Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry, joka vastaa tapahtuman suunnittelusta, toteutuksesta ja taloudesta.

Maailmanmestaruuskilpailut ovat viikon mittainen nuorisotapahtuma, johon kuuluu kilpailujen lisäksi ohjelmaa myös laajemmalle yleisölle. Viikon aikana suunnitellaan järjestettäväksi muun muassa avajais- ja päättäjäisseremoniat, palkintojenjako, osallistujamaiden esittelyjä sekä messutapahtuma, jossa eri maat esittelevät toimintaansa.

Kilpailut on tarkoitus järjestää Pajbackan urheilukentällä ja tekonurmikentällä. Paraisten kouluja ja muita tiloja voidaan käyttää majoitukseen, ruokailuihin ja muihin tapahtumiin. Käytännön järjestelyt ja eri tilojen käyttö tarkentuvat suunnittelun edetessä.

Maanantaina 26. lokakuuta kaupunginhallitus käsittelee ehdotuksen Paraisten kaupungin ja Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry väliseksi yhteistyösopimukseksi, joka koskee maailmanmestaruuskilpailujen järjestämistä Paraisilla vuonna 2028.