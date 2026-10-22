Mediateon digitaalinen ulkomainosverkosto laajenee – Turun Satama ja Mediateko yhteistyösopimukseen

Mediateko on tehnyt yhteistyösopimuksen Turun Satama Oy:n kanssa Digitaalisesta näyttöverkostosta maaliskuussa 2027 valmistuvaan Turun uuteen matkustajasatamaan, Fregattiin. Mediateko vastaa näyttöverkoston teknisestä toteutuksesta, ylläpidosta sekä mediamyynnistä.



Teräksestä, lasista ja alumiinista rakennettava terminaali muodostaa näyttävän ja modernin portin Suomen ensimmäiseen kaupunkiin. Se on matkailijoille ensikosketus Turkuun ja virittää reissutunnelmaan kohti nähtävyyksiä, elämyksiä ja seikkailuja – aivan naapurissa sijaitseva Turun linna mukaan lukien. Terminaali tulee palvelemaan sekä Tallink Siljan että Viking Linen matkustajia ja parantaa merkittävästi matkustajakokemusta. Uusi terminaali tukee myös Turun Sataman tavoitetta kasvattaa matkustajamäärää lähivuosina.

Näyttöverkosto tulee kattamaan ”matkustajapolun” kokonaisuudessaan aina terminaaliin saapumisesta odotustilojen kautta laivaan siirtymiseen ja mahdollistaa sekä valtakunnallisille yrityksille että Turun alueen yrityksille vaikuttavat kohtaamispisteet kohderyhmän kanssa näyttöjen vaikutusajan ollessa pitkä ja näyttöjen sijoittelun ja laadun ollessa huolellisesti mietitty.

Digitaalinen ulkomainonta reippaassa kasvuvauhdissa

Vaikka Suomen mainospanostukset ovat olleet viime vuodet laskusuunnassa, on ulkomainonta uinut vastavirtaan ja onnistunut kasvattamaan osuuttaan markkinassa ylittäen määrässään tänä vuonna myös painetun sanomalehden. Mediateko on rakentanut valtakunnallista verkostoaan pitkäjänteisesti ja uskoo erityisesti isojen ulkonäyttöjen sekä ulkomainonnan erityisympäristöjen voimaan.

”Sopimus on meille erinomainen ja täydentää erinomaisesti valtakunnallista verkostoamme Turun alueella sekä vastaa asiakaslupaukseemme ”Tunnemme liikkuvan ihmisen”. Pystymme jatkossa myös täydentämään tarjoamaamme liikkuvan ihmisen tavoittamisessa juna-asemien, parkkihallien ja liikenneasemien lisäksi myös laivamatkustajiin ja tarjoamaan asiakkaille vaikuttamisen pidemmillä matkaketjuilla ”, iloitsee Mediateon toimitusjohtaja Sampsa Savolainen



”Uusi Fregatti-terminaali on paljon enemmän kuin matkustajien läpikulkupaikka. Haluamme rakentaa siitä modernin, viihtyisän ja elämyksellisen portin Turkuun ja Eurooppaan. Digitaalinen näyttöverkosto tukee matkustajakokemusta koko matkan ajan tarjoamalla ajankohtaista tietoa, opastusta sekä sisältöjä alueen palveluista, tapahtumista ja elämyksistä. Samalla se tarjoaa alueen yrityksille mahdollisuuden tavoittaa miljoonia matkustajia vuosittain", kertoo Turun Sataman terminaalipäällikkö Topias Pihlava.