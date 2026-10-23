Ilmarisen sijoitukset tuottivat 6,2 prosenttia eli 4,2 miljardia euroa

– Tammi–syyskuun kehitys oli Ilmarisessa vahvaa. Hallinnoimamme eläkevarat kasvoivat 4,2 miljardia euroa, ja vakavaraisuus vahvistui. Asiakashankinnassa onnistuimme erityisen hyvin, Ilmarisen toimitusjohtaja Mikko Mursula sanoo.

Tuottoja kasvattivat erityisesti listatut osakesijoitukset

Ilmarisen sijoitukset tuottivat tammi–syyskuussa 6,2 prosenttia (4,8) eli 4,2 miljardia euroa. Sijoitusten markkina-arvo nousi 71,0 miljardiin euroon (67,5 mrd. euroa vuoden 2025 lopussa). Ilmarisen sijoitukset ovat tuottaneet vuodesta 2017 lähtien yhteensä 32,6 miljardia euroa.

Sijoitustuottoja kasvattivat erityisesti listatut osakesijoitukset. Osakesijoitukset tuottivat 10,9 (5,4) prosenttia. Korkosijoitusten tuotto oli -1,3 prosenttia (4,7). Kiinteistösijoitusten tuotto parani 1,6 (1,3) prosenttiin. Muut sijoitukset tuottivat 4,6 (5,8) prosenttia.

– Vuoden kolmannen kvartaalin kehitys oli sijoitusmarkkinoilla pääosin myönteistä. Talouskasvun odotettua parempi kehitys yhdistettynä yrityssektorin vahvaan tuloskuntoon tuki riskillisiä omaisuusluokkia, Ilmarisen sijoitusjohtaja Annika Ekman kuvailee.

– Geopoliittiset jännitteet, energiasektorin häiriöt ja sitkeänä jatkuvat inflaatiohuolet eivät kuitenkaan hellittäneet, ja korkotaso nousi. Hermostuneisuus lisääntyi kvartaalin loppua kohden.

Sijoitusten pitkän aikavälin tuotot olivat hyvällä tasolla. Pitkän aikavälin keskituotto vuodesta 1997 alkaen oli 6,0 prosenttia. Se vastaa 4,1 prosentin reaalituottoa.

Vakavaraisuus vahvistui alkuvuonna

Ilmarisen vakavaraisuuspääoma kasvoi 16,6 miljardiin euroon (15,5 mrd. euroa vuoden 2025 lopussa). Vakavaraisuusaste vahvistui 129,9 prosenttiin (129,2 prosenttia vuoden 2025 lopussa).

Eläkeuudistusta koskevat lakiesitykset tulivat voimaan heinäkuun alussa. Uudistuksen seurauksena Ilmarisen vakavaraisuusasema vahvistui huomattavasti, kun vakavaraisuusraja aleni. Tämä lisäsi mahdollisuuksia riskinottoon.

Osakesijoitusten osuus riskijakaumasta kasvoi 65 prosenttiin

Sijoitussääntelyn uudistus mahdollistaa nykyistä suuremman osakepainon ja korkeampien sijoitustuottojen tavoittelun, mutta lisää tuottojen vaihtelua.

– Olemme valmistautuneet uudistukseen huolellisesti ja kasvattaneet osakesijoitusten osuutta riskijakaumastamme 65 prosenttiin. Hyödynsimme myös eläkeuudistuksen mahdollistamaa kiinteistövelan käyttöä, Annika Ekman kertoo.

Tukea kasvuyrityksille eri puolilla maata

Ilmarisen sijoituksista 18 prosenttia eli 13,1 miljardia euroa on Suomessa.

– Sijoittaminen kotimaisiin yrityksiin on osa sitä työtä, jolla rakennamme kestävää kasvua Suomeen. Meillä on parhaillaan käynnissä yhdessä OP Pohjolan kanssa 300 miljoonan euron kasvurahoitusohjelma. Tavoitteena on parantaa suomalaisten pk-yritysten rahoituksen saatavuutta ja tukea kasvuhankkeita eri puolilla maata, Mursula sanoo.

– Suomi on saatava vahvasti kasvu-uralle. Olemme olleet aktiivisesti mukana sijoittamassa suomalaisiin venture capital -rahastoihin ja sijoittaneet myös suoraan kotimaisiin kasvuyrityksiin, Mursula kertoo.

Asiakashankinta oli erityisen vahvaa

Tammi–syyskuun vakuutusmaksutulo oli edellisvuoden tasolla, 5,5 miljardia euroa (5,5 mrd. euroa).

Ilmarisessa vakuutettujen työntekijöiden ja yrittäjien palkkasumma ja työtulo kasvoivat 2,2 prosentilla 22,6 miljardiin euroon (22,1 mrd. euroa).

Ilmarinen onnistui asiakashankinnassa erityisen hyvin: nettoasiakashankinta vahvistui 162 (71) miljoonaan euroon, ja asiakaspysyvyys oli 96,8 (95,6) prosenttia.

Myös kustannustehokkuus on Ilmarisessa hyvällä tasolla. Hoitokulut laskivat tammi–syyskuussa 66 miljoonaan euroon (68). Ne olivat 0,29 prosenttia (0,31) vakuutettujen työntekijöiden ja yrittäjien palkkasummasta ja työtulosta.

Vanhuuseläkepäätöksen saa nopeasti

Ilmarisella oli syyskuun lopussa 446 701 eläkkeensaajaa (449 917). Eläkkeitä maksettiin 6,1 miljardia euroa (6,0 mrd. euroa). Vanhuuseläkepäätöksen sai Ilmarisesta entistäkin ripeämmin, keskimäärin kahdessa päivässä (3).

Uusia eläkepäätöksiä tehtiin tammi–syyskuussa 17 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin, kaikkiaan 27 443 (33 110). Pääosin laskua selittää se, että vanhuuseläkepäätösten määrä laski peräti 40 prosenttia edellisvuodesta 10 488:aan.

– Vuonna 2025 vanhuuseläkepäätösten määrä oli tavallista suurempi, koska eläkkeellä työskentely on yleistynyt ja tästä työstä karttunutta eläkettä haettiin maksuun aiempaa useammin, Mursula kertoo.

– Nyt vakuuttamisvelvollisuuden yläikäraja nousi 69 vuoteen ja siirsi eläkkeen rinnalla tehdystä työstä kertyneen eläkkeen hakemista myöhemmäksi. Siksi tänä vuonna yksikään uusi ikäluokka ei ole voinut hakea tätä eläkettä​.

Tammi–syyskuussa työkyvyttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle siirtyi 6 633 (7 384) henkilöä, eli kymmenen prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työkykyä pitää tukea työuran kaikissa vaiheissa

Julkisuudessa keskustellaan vilkkaasti eläkkeistä, viimeisimpänä eläkeiän nostamisesta.

– Se on yksi tekijä kestävän työelämän vahvistamisessa. Eläkejärjestelmämme rahoituksellinen tilanne on kuitenkin vakaa, ja eläkeuudistus parantaa sitä edelleen. Eläkkeelle jäädään jo nyt aiempaa myöhemmin. Kun elinajanodote pitenee, alin vanhuuseläkeikä nousee nykyisten säännösten perusteella niin, että laskennallisen työssäoloajan ja eläkeajan suhde säilyy nykytasolla. Eläkejärjestelmän näkökulmasta tarvetta isoille muutoksille ei siis ole, Mursula sanoo.

– Eläkeiän uusien korotusten rinnalla on pohdittava, miten rakennamme kestävää työelämää, jossa työtä on tarjolla ja työkykyä tuetaan työuran kaikissa vaiheissa. Myös osatyökykyisille kannattaa etsiä enemmän työmahdollisuuksia.

YEL-uudistus on hyvä alku

Hallituksen esitys yrittäjän eläkelain muuttamiseksi eteni eduskuntaan lokakuun alkupuolella. Esityksen mukaan yrittäjä voisi valita eläkemaksujen ja eläke-etuuksien perusteeksi todelliset ansiotulot tai kokonaisarvioon perustuvan työtulon.

– On hyvä, että yrittäjä voi jatkossa halutessaan vakuuttaa eläketurvansa ansiotulojensa perusteella. Pitkän aikavälin tavoitteena tulisi olla se, että kaikki yrittäjät voivat vakuuttaa itsensä mahdollisimman ajantasaisten ansioiden perusteella, Mursula toteaa.

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2028.

Nyt annetussa lakiesityksessä ei esitetä YEL:n rahastoinnin aloittamista. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama selvityshenkilö selvittää kuitenkin vaihtoehtoja rahastoinnin käynnistämiseksi sekä keinoja tehostaa YEL:n toimeenpanoa ja alentaa hallinnollisia kustannuksia.

– Rahastoinnin aloittaminen olisi ratkaisu yrittäjien eläkejärjestelmän taloudellisen kestävyyden haasteisiin pitkällä aikavälillä.

Tammi–syyskuun kehitys lyhyesti:

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli 6,2 (4,8) prosenttia eli 4,2 miljardia euroa. Sijoitusten markkina-arvo kasvoi 71,0 (67,5) miljardiin euroon. Sijoitusten pitkän aikavälin keskituotto vuodesta 1997 alkaen oli 6,0 prosenttia. Se vastaa 4,1 prosentin reaalituottoa.

Kokonaistulos oli 1 070 (808) miljoonaa euroa. ​

Vakuutusmaksutulo oli 5 495 (5 457) miljoonaa euroa ja maksetut eläkkeet 6 107 (6 015) miljoonaa euroa. ​

Nettoasiakashankinta vahvistui 162 (71) miljoonaan euroon, ja rullaava edellisen 12 kuukauden asiakaspysyvyys oli 96,8 (95,6) prosenttia. ​

Hoitokulut laskivat 66 (68) miljoonaan euroon eli 0,29 (0,31) prosenttiin vakuutettujen TyEL-palkkasummasta ja YEL-työtulosta. ​

Vakavaraisuuspääoma kasvoi 16,6 (15,5) miljardiin euroon ja vakavaraisuusaste vahvistui 129,9 (129,2) prosenttiin.​

Näkymät: Ilmarisen maksutulon odotetaan kasvavan hieman palkkasumman kasvua hitaammin, sillä TyEL-maksuprosentti laski vuodelle 2026. Maksuprosentin lasku johtui siitä, että koronapandemian vuoksi annetun työnantajien tilapäisen maksunalennuksen takaisinmaksu päättyi vuonna 2025.





Lisätiedot:

Mikko Mursula, toimitusjohtaja, Ilmarinen, p. 050 380 3016, mikko.mursula@ilmarinen.fi

Annika Ekman, sijoitusjohtaja, Ilmarinen, p. 040 590 0344, annika.ekman@ilmarinen.fi

Sami Ärilä, henkilöstö- ja viestintäjohtaja, Ilmarinen, p. 0400 271 066, sami.arila@ilmarinen.fi



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