Kirjatalo goes Disco: Akateemisessa tanssitaan lauantaina kirjojen keskellä

22.10.2026 16:39:14 EEST | Adlibris Finland Oy | Tiedote

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Akateeminen Kirjakauppa järjestää lauantaina 24.10. Helsingin Kirjatalossa Kirjadiscon, jossa DJ TBOY soittaa myymälässä 70- ja 80-luvun discoa. Tapahtumalla Akateeminen jatkaa talon pitkää perinnettä kulttuuriareenana.

Kirjatalo goes Disco. Akateemisessa tanssitaan kirjojen keskellä lauantaina 24.10.
Kirjatalo goes Disco. Akateemisessa tanssitaan kirjojen keskellä lauantaina 24.10.

Kirjatalossa on vuosien mittaan nähty monenlaista kulttuurimenoa, ja meille on sydämen asia, että talo on jatkossakin helsinkiläisten yhteinen kohtaamispaikka. Kirjadisco on osa laajempaa panostustamme nostaa kulttuurin merkitystä ja kannustaa nuoria lukemaan, sanoo Adlibriksen ja Akateemisen Kirjakaupan maajohtaja Heikki Pirnes.

Alvar Aallon suunnittelemassa talossa Helsingin keskustassa on vuosikymmenten ajan järjestetty kirjailijavierailuja, keskusteluja ja muita kulttuuritapahtumia. Perinteisten tapahtumien rinnalle Akateeminen haluaa tuoda myös uudenlaisia tapahtumamuotoja, joilla kirjojen pariin pyritään houkuttelemaan uusia yleisöjä.

Kirjadisco järjestetään lauantaina klo 18–20, ja sinne on vapaa pääsy. DJ TBOY esiintyi Akateemisessa ensimmäisen kerran muutama viikko sitten toisen tapahtuman yhteydessä.

Vastaanotto oli huomattavan innostunut, vaikka emme tätä ennakkoon markkinoineet. Kaikenikäistä porukkaa tanssi ympäri Kirjataloa, ja tätä pyydettiin meiltä pikaisesti uudestaan. Olen varma, että tästä tulee hitti. Yhteiselle kohtaamiselle on kysyntää, Pirnes sanoo.

Viikonlopun ohjelmaan kuuluu myös kirjailijavierailuja Kohtaamispaikalla. Perjantaina vieraina ovat ranskalaiset kirjailijat Philippe Collin ja Olivier Norek, ja lauantaina haastateltavina ovat Svenja Falk, Sofia Nivarti ja Kerstin Kronvall. Espoon Tapiolassa sijaitsevassa Akateemisen AINOAn myymälässä vieraana on lauantaina Johanna Venho.



Viikonlopun ohjelma


Perjantai 23.10. | Kirjatalon Kohtaamispaikka
17.00 Philippe Collin: Ritzin baarimestari
17.30 Olivier Norek: Syvyyden vartijat

Lauantai 24.10. | Kirjatalon Kohtaamispaikka
13.00 Svenja Falk: Häviön päivät
13.30 Sofia Nivarti: Studio Aalto
14.00 Kerstin Kronvall:  Tänkte han någonsin på oss? / Ajatteliko hän joskus meitä?
18.00–20.00 Kirjadisco: DJ TBOY

Lauantai 24.10. | Akateeminen AINOA, Espoo
14.00 Johanna Venho: Mitä rakkaus meille tekee

Akateeminen Kirjatalo, Keskuskatu 1, Helsinki
Akateeminen Tapiola, Kauppakeskus AINOA, Länsituulentie 7, Espoo

Tapahtumiin on vapaa pääsy. Lisätietoa: akateeminen.com/tapahtumat


Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Heikki Pirnes, maajohtaja, Adlibris ja Akateeminen Kirjakauppa, +358 50 532 1406, heikki.pirnes@akateeminen.com

Kristiina Ajpe, viestintäpäällikkö, Adlibris ja Akateeminen Kirjakauppa, press@adlibris.com

Kirjailijoiden haastattelupyynnöissä ohjaamme mielellämme kustantamojen tiedottajille.

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Yhteyshenkilöt

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Kirjatalo goes Disco. Akateemisessa tanssitaan kirjojen keskellä lauantaina 24.10.
Kirjatalo goes Disco. Akateemisessa tanssitaan kirjojen keskellä lauantaina 24.10.
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Tietoa Akateemisesta Kirjakaupasta ja Adlibriksesta

Akateeminen Kirjakauppa on vuonna 1893 perustettu kirjakauppaketju, jolla on myymälät Helsingissä, Espoossa, Tampereella ja Turussa. Lippulaivamyymälä sijaitsee Helsingin keskustassa Alvar Aallon suunnittelemassa Kirjatalossa. Vuoden 2026 alusta Akateeminen on ollut osa Adlibrista, Pohjoismaiden suurinta kirjakauppaa, joka palvelee lukijoita sekä verkossa että myymälöissä eri puolilla Pohjoismaita. Yhdessä Akateeminen ja Adlibris yhdistävät verkkokaupan laajan valikoiman ja kivijalkamyymälöiden pitkän kokemuksen kirjojen ja kulttuurin kohtaamispaikkoina. akateeminen.com | adlibris.com

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