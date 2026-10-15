Kirjatalo goes Disco: Akateemisessa tanssitaan lauantaina kirjojen keskellä

Akateeminen Kirjakauppa on vuonna 1893 perustettu kirjakauppaketju, jolla on myymälät Helsingissä, Espoossa, Tampereella ja Turussa. Lippulaivamyymälä sijaitsee Helsingin keskustassa Alvar Aallon suunnittelemassa Kirjatalossa. Vuoden 2026 alusta Akateeminen on ollut osa Adlibrista, Pohjoismaiden suurinta kirjakauppaa, joka palvelee lukijoita sekä verkossa että myymälöissä eri puolilla Pohjoismaita. Yhdessä Akateeminen ja Adlibris yhdistävät verkkokaupan laajan valikoiman ja kivijalkamyymälöiden pitkän kokemuksen kirjojen ja kulttuurin kohtaamispaikkoina. akateeminen.com | adlibris.com