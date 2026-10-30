Miesten kokema väkivalta jättää pitkäkestoisia seurauksia, joista puhutaan liian vähän

Miessakit ry:n Väkivaltaa Kokeneet Miehet -toiminta järjestää perjantaina 30.10.2026 Helsingissä Tieteiden talolla seminaarin, jossa tarkastellaan miesten kokeman väkivallan psyykkisiä, fyysisiä, sosiaalisia ja taloudellisia seurauksia. Seminaarissa juhlistetaan myös Väkivaltaa Kokeneet Miehet -toiminnan 10-vuotista taivalta. Seminaariin voi osallistua myös etänä verkon välityksellä.

Tilaisuuden avaa Miessakit ry:n toiminnanjohtaja Tomi Timperi. Seminaarissa kuullaan HUS Psykiatrian johtavan psykologin, linjajohtajan ja kouluttajapsykoterapeutin Jan-Henry Stenbergin puheenvuoro Mies väkivallan kohteena ja sen vaikutukset. HUS:in psykologi Nelly Luhtala käsittelee puheenvuorossaan väkivallan tekijöiden käyttämiä selitysmalleja tilanteissa, joissa mies on väkivallan kohteena.

Lisäksi Väkivaltaa Kokeneet Miehet -toiminnan työntekijät Jussi Pekkola ja Tuomo Perälä kokoavat yhteen kymmenen vuoden asiakastyössä esille nousseita havaintoja puheenvuorossa Väkivallan seuraukset miesten kertomana 10 vuoden asiakastyön perusteella. Puheenvuorossa tarkastellaan väkivallan yleisten seurausten lisäksi myös miehille tyypillisiä seurauksia, kuten häpeää, yksinäisyyttä, epäonnistumisen kokemuksia, avun hakemisen vaikeutta sekä pelkoa omien lasten menettämisestä.

"Mies voi joutua vakavan ja traumatisoivan väkivallan kohteeksi myös lähisuhteessa. Häpeä ja pelko siitä, ettei häntä uskota, voivat kuitenkin estää avun hakemisen. Siksi ammattilaisten on kysyttävä väkivallasta suoraan ja ilman sukupuoleen perustuvia oletuksia.", toteaa Jan-Henry Stenberg, linjajohtaja, johtava psykologi, HUS Psykiatria.

"Kymmenen vuoden asiakastyön perusteella tiedämme, että moni mies kokee tulevansa vähätellyksi tai ettei häneltä edes kysytä väkivallan kokemuksista ja niiden seurauksista. Uhrin kokemuksen vakavuutta ei pitäisi arvioida sukupuolen perusteella. Kun kokemuksia ei tunnisteta tai oteta vakavasti, häpeä syvenee ja tunne epäonnistumisesta miehenä voi vahvistua. Moni vetäytyy yksinäisyyteen, joka on yksi miehille tyypillinen väkivallan seuraus. Vakavimmillaan kohtaamattomuus ja vähättely voivat kääntää väkivallan synnyttämän vihan sisäänpäin ja johtaa itsetuhoisiin ajatuksiin tai tekoihin.", sanoo Jussi Pekkola, väkivaltatyöntekijä, Miessakit ry.

Seminaarin tavoitteena on lisätä ymmärrystä miesten kokemasta väkivallasta, sen seurauksista ja toipumisen edellytyksistä sekä vahvistaa jokaisen väkivaltaa kokeneen oikeutta tulla kuulluksi, kohdatuksi ja autetuksi. Tilaisuudessa tarkastellaan myös sitä, kuinka väkivallan seurauksien vähättely, sukupuolittuneet oletukset ja uhrikokemusten vertailu voivat vaikeuttaa sekä väkivallan tunnistamista että avun saamista.

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan aiheesta. Paikan päällä tilaisuuteen osallistuville tarjolla täytekakkua ja kahvia/teetä.

Paikka ja aika: Tieteiden Talo Lisa Hagman –sali Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki. Perjantai 30.10.2026 klo 13–15. Paikan päälle saapuvia pyydetään ottamaan tarjottavia viimeistään 12:45.

Ilmoittautumislomake: Väkivaltaa Kokeneet Miehet 10 vuotta | Seminaari miesten kokeman väkivallan seurauksista | Miessakit Ry