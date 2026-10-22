Uusi InfraKierto-projekti kehittää infrarakentamisen materiaalivirtojen seurantaa
23.10.2026 08:55:00 EEST | Suomen ympäristökeskus | Tiedote
Suomessa käytetään valtavia määriä maa- ja kiviaineksia infrarakentamiseen, mutta materiaalien käytöstä tai kiertotaloudesta ei ole tällä hetkellä kattavaa ja ajantasaista kokonaiskuvaa. Tehokkaampi materiaalien käyttö ja sivuvirtojen hyödyntäminen vähentävät luonnonvarojen tarvetta sekä ympäristöön kohdistuvia haitallisia vaikutuksia.
Suomen ympäristökeskuksen ja Tampereen ammattikorkeakoulun uusi InfraKierto-projekti kehittää menetelmiä, joiden avulla infrarakentamisen materiaali- ja jätevirtoja voitaisiin seurata nykyistä järjestelmällisemmin.
Infrarakentamisessa iso potentiaali kiertotalouden edistäjänä
Suomen kokonaismateriaalikäytöstä suurimman osan muodostavat infrarakentamisessa käytetyt maa- ja kiviainekset. Samalla infra- ja väylärakentamisessa syntyy huomattavia määriä jätettä. Materiaalien tehokkaampi käyttö ja sivuvirtojen hyödyntäminen voivat edistää merkittävästi kiertotaloutta sekä vähentää luonnonvarojen käyttöä, päästöjä ja muita ympäristövaikutuksia alalla, mutta myös kansantalouden tasolla.
Tietoa infrarakentamisen materiaali- ja jätevirroista syntyy rakentamissa rakennuttajien, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden taholta. Tätä tietoa ei kuitenkaan tällä hetkellä koota yhteen eikä hyödynnetä kattavasti. Tietokatve vaikeuttaa sekä materiaalivirtojen hallintaa että luonnonvarojen käytön ja kiertotalouden kehityksen seurantaa.
”Tiedämme infrarakentamisen käyttävän valtavia määriä materiaaleja, mutta tieto on hajanaista ja pirstoutunut useisiin eri järjestelmiin, eikä tietoa koota yhtenäisesti minnekään. Projektissa tavoitteenamme on koota palapelin palaset yhteen ja rakentaa pohja jatkuvalle tiedontuotannolle,” kertoo tutkija Saana Springare Suomen ympäristökeskuksesta.
InfraKierto-projekti vahvistaa infrarakentamisen tietopohjaa
InfraKierto-projektin tavoitteena on kehittää työkaluja ja indikaattoreita materiaali- ja jätevirtaseurantaan, sekä kiertotalousvaikuttavuuden todentamiseen. Niiden tarkoituksena on seurata infrarakentamisen kiertotalouden edistymistä, resurssitehokkuutta ja luonnonvarojen käytön vähentymistä.
Projektissa hyödynnetään ja viedään eteenpäin toimialalla, julkishallinnossa sekä aiemmissa projekteissa tehtyä tiedonhallintaan ja tiedon yhteen toimivuuteen liittyvää kehitystyötä, joiden pohjalta pyritään edistämään erityisesti infrarakentamisen kiertotaloutta tukevien materiaalivirtatietojen digitaalista hallintaa.
Työ käynnistyy olemassa olevien tietolähteiden kartoittamisella. Tietopohjaa täydennetään otostutkimuksilla sekä infrarakentamisen lopputuotteille määritettävillä ominaiskertoimilla. Lisäksi projektissa pilotoidaan jatkuvan tiedontuotannon toimintamallia ja laaditaan suunnitelma sen käyttöönotosta.
Yhteistyöllä kohti kattavampaa materiaalivirtatietoa
InfraKierto-projekti toteutetaan Suomen ympäristökeskuksen ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Sen rahoittajia ovat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Rakennusteollisuus RT / INFRA ry. Projekti toteutetaan aikavälillä 1.9.2026–31.12.2028.
Lue lisää
Infran materiaalivirrat ja kiertotalous – InfraKierto-projektin sivut (syke.fi)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Saana SpringaretutkijaSuomen ympäristökeskusPuh:+358 29 525 1259etunimi.sukunimi@syke.fi
Mauri LaasonenlehtoriTampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)Puh:+358 405 259 400etunimi.sukunimi@tuni.fi
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