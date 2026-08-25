Uusi asuinkortteli Paraisten keskustaan

Paraisten kaupungilta haettu kaavamuutos on virallisesti kuulutettu vireille. Kaavaluonnos perustuu arkkitehtitoimisto Sarc+Siggen arkkitehti SAFA Pekka Mäen ja arkkitehti SAFA Rickard Rambergin laatimaan maankäyttösuunnitelmaan. Valtaosa Kansliakorttelista siirtyy TTR:n haltuun.

– Näemme Paraisten kehittyvänä ja kasvavana paikkakuntana, jossa merellisyys ja saariston läheisyystuovat asumiseen ainutlaatuista tunnelmaa. Kansliakortteli sijaitsee erinomaisella paikalla keskustassa, lähellä palveluita ja merta, kauniissa vanhassa rakennetussa kulttuuriympäristössä. Olemme todella innoissamme saadessamme olla mukana tässä kehityksessä, sanoo toimitusjohtaja Vesa Rantanen, TTR.

Kansliakorttelin suunnitelmassa alkuperäinen Kansliatalo säilytetään. Suunnitelmaan kuuluu myös noin 50 asuntoa ja lisäksi toimitiloja. Kokonaisuus tulee toteutumaan vaiheittain 5–10 vuoden aikana.

– Uudisrakennukset suunnitellaan kunnioittamaan olemassa olevaa ympäristöä, ja korttelista pyritään luomaan arvokas ja ajaton kokonaisuus. Sellainen, jonka toteuttamisesta voimme vielävuosikymmentenkin jälkeen olla ylpeitä, toteaa TTR:n kaupallinen johtaja Olli Saha.

Seurakuntien toiminta tulee korttelissa jatkumaan myös tulevaisuudessa.

– Koemme, että Kansliakorttelin kehittäminen tuo lisäarvoa koko Paraisten keskustalle ja samalla voimme tehostaa omaa tilankäyttöämme. Yhteistyö TTR kanssa on sujunut hyvässä

yhteisymmärryksessä, ja on hienoa, että voimme olla mukana kehittämässä keskustaa, sanoo

Paraisten seurakuntayhtymän kiinteistöpäällikkö Jim Karlsson.

Kansliakortteli on osa Paraisten keskustan kehittämishanketta "Mereltä merelle" on Paraisten kaupungin keskustan strateginen kehittämishanke. Kehittämisen keskeisiä alueita on Kirkkosalmen (Suntin) ympäristö, jossa tavoitteena on vahvistaa keskustan asemaa asumisen, palveluiden ja yritystoiminnan alueena. Kirkkosalmen ja sen rantojen kehittäminen luo edellytyksiä uusille asukkaille, lisää keskustan houkuttelevuutta käyntikohteena ja tukee alueen palveluiden ja yritysten toimintaedellytyksiä.

– Kansliakorttelin suunnittelu on tärkeä osa tätä työtä. Yhdessä seurakunnan ja Turun Teollisuuden Rakentajien kanssa haluamme kehittää Suntin varrella sijaitsevaa korttelia ja luoda edellytyksiä uusille asunnoille, liiketoiminnalle ja palveluille, kertoo Pasi Hyvärilä, Paraisten kaupunginkaavoituspäällikkö.

Avoin infotilaisuus 18.11.

Keskiviikkona 18.11. klo 17.30 järjestetään avoin infotilaisuus, jossa esitellään Kansliakorttelin

suunnitelmat. Yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä kaupungin, TTR:n, arkkitehtitoimisto Sarc+Siggen ja seurakunnan edustajille. Tilaisuus järjestetään Paraisten seurakuntakodissa, osoitteessa Kirkkoesplanadi 5.

Lisätiedot:

Olli Saha, Turun Teollisuuden Rakentajat Oy

Puh. 050 324 6605

S-posti olli.saha@ttr.fi

Jim Karlsson, Paraisten seurakuntayhtymä

Puh. 040 312 4481

S-posti jim.karlsson@evl.fi

Pasi Hyvärilä, Paraisten kaupunki

Puh. 040 488 5918

S-posti pasi.hyvarila@parainen.fi