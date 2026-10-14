Pelikonsolit ja tietokonekomponentit nousivat Gigantti Kuopion avajaisten suosikeiksi
22.10.2026 11:05:00 EEST | Gigantti | Tiedote
Gigantin Kuopion-myymälän uudet tilat Haapaniemessä houkuttelivat avajaispäivänä 21.10. paikalle tuhansia asiakkaita. Eniten ostettiin pelikonsoleita, tietokonekomponentteja ja puhelimia. Uudessa myymälässä tuotteiden nouto, huoltoasiat ja tekninen tuki hoituvat yhdestä palvelukeskuksesta, ja Epoq-keittiöihin voi tutustua omalla, elämyksellisellä osastollaan.
Kuopion Gigantti muutti Volttikadulta Teollisuuskatu 6:een, täysin uusiin toimitiloihin. Keskiviikkona 21.10. avattu, noin 2 000 neliön myymälä on 600 neliötä aiempaa suurempi. Lisätila on mahdollistanut valikoiman laajentamisen ja entistä toimivammat, keskitetyt palvelut.
”Olemme odottaneet uusia tiloja pitkään, ja oli hienoa huomata, että myös asiakkaat olivat odottaneet avausta. Vaikka väkeä oli paljon aamusta asti, kaikki sujui todella soljuvasti. Siitä kiitos hyväntuulisille kuopiolaisille ja ahkeralle henkilökunnalle”, iloitsee Gigantti Kuopion tavaratalopäällikkö Anssi Virtanen.
Pelaamiseen liittyvien hankintojen ja puhelinten jälkeen eniten ostettiin pesukoneita. Myös älysormukset, jäätelökoneet ja kahvinkeittimet täydensivät suosituimpien tuoteryhmien joukkoa.
Palkittu tiimi sai uudet tilat – palvelut löytyvät nyt yhdestä paikasta
Kuopio valittiin vuonna 2025 Gigantin Vuoden Myymäläksi muun muassa erinomaisen asiakastyytyväisyyden ja sitoutuneen henkilöstönsä ansiosta. Uuden myymälän rakentamisessa on huomioitu myös paikallisten palautteita, aina käytännön tarpeista tuotetoiveisiin.
Myymälän palvelukeskus kokoaa tuotteiden noudon, huoltoasiat, teknisen tuen ja asiakaspalvelun yhteen paikkaan. Valikoiman uudistuksiin kuuluvat elämyksellinen Epoq-keittiöiden ja tietokonekomponenttien osasto, sekä esimerkiksi monipuolisemmat LEGO-tuotesarjat, joita on tarjolla sekä lapsille että aikuisille.
”Asiakkaan kannalta tärkeintä on, että asiointi sujuu helposti ja apu löytyy ammattitaitoisesti. Uudet tilat tukevat myös henkilökuntamme työtä, ja ilahduttavat meitä kaikkia. Onnistuneet avajaiset ovat samalla hieno lähtölaukaus lähestyvään joulusesonkiin”, Virtanen kertoo.
Gigantti Kuopion avajaisviikko jatkuu sunnuntaihin 25.10. asti. Myymälä palvelee torstaina ja perjantaina kello 10–20, lauantaina kello 10–18 ja sunnuntaina kello 10–17. Lisätietoja tarjouksista löytyy myymälän avajaissivulta.
Lisätiedot:
Gigantti Kuopio, tavaralopäällikkö Anssi Virtanen
storemanager.kuopio@gigantti.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Rita PasanenGigantti Oy Ab / Viestintäpäällikkö
Palvelemme mediayhteyksissä arkisin klo 9.00–15.00 osoittessa: press@gigantti.fi.
Kuvat
Gigantti auttaa suomalaisia saamaan enemmän irti teknologiasta.
Haluamme, että asiakas saa aina enemmän meillä asioidessaan: laajan valikoiman, asiantuntevan palvelun sekä ratkaisut, jotka vastaavat tarpeisiin eri elämäntilanteissa. Tarjoamme tuotteita kodin, viihteen, työn, opiskelun ja pelaamisen tarpeisiin, sekä kestäviä Epoq-keittiötä.
Tuotteiden rinnalla meiltä löytyy palveluita, jotka helpottavat käyttöönottoa, huolenpitoa, korjaamista ja kierrätystä. Tavoitteemme on tehdä asioinnista mahdollisimman vaivatonta ja auttaa asiakkaitamme saamaan hankinnoistaan enemmän hyötyä koko niiden elinkaaren ajan.
Yli 1 000 Gigantin ammattilaista palvelee asiakkaita myymälöissä, verkkokaupassa, asiakaspalvelussa, logistiikassa ja tukitoiminnoissa ympäri Suomen. Yhdessä autamme löytämään ratkaisuja niin yksityis- kuin yritysasiakkaille, pieniin kuin suuriinkin tarpeisiin.
Työnantajana panostamme osaamisen kehittämiseen, yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin ja monipuolisiin urapolkuihin.
Lue meistä lisää: gigantti.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Gigantti
Kiertotalous ja hyvä teko samalle kuitille: Gigantin vaihtohyvityksen voi nyt lahjoittaa nuorten keskusteluapuun14.10.2026 13:00:08 EEST | Tiedote
Gigantti uudistaa vaihtohyvityspalvelunsa ja tuo siihen yhdessä Pelastakaa Lasten kanssa täysin uudenlaisen tavan tehdä hyvää. Vaihtohyvityksen saa jo 28 tuotteesta, nyt myös rikkinäisistä. Hyvityksen voi käyttää ostokseen, ottaa lahjakorttina tai lahjoittaa Pelastakaa Lasten Netariin, jossa nuoret saavat valtakunnallista keskusteluapua verkossa. Uudistus lanseerataan 14.10. kansainvälisenä e-jätepäivänä, ja siitä tulee pysyvä osa palvelua kaikissa Gigantin myymälöissä.
Uhkaako puolison GTA-intoilu jo yhteistä aikaa? Gigantin pelirauhasopimus pelastaa kodit riidoilta13.10.2026 13:00:00 EEST | Tiedote
Monissa kodeissa käydään jo tiukkaa neuvottelua peliluvista, askareiden hoidosta ja yhteisestä ajasta, kun marraskuu ja peliharrastajien kuumeisesti odottama GTA VI julkaistaan. Gigantti tarjoaa kotikitkaan kaikkia osapuolia hyödyttävän ratkaisun: kirjallinen diili, joka tuo pelaajalle pelirauhan ja luvanmyöntäjälle yhdessä sovittavia vastapalveluksia.
Gigantin syyskuun telecom-katsaus: iPhone 18 Pro kiri suoraan TOP 5:een – kuukauden myydyin oli silti edeltäjä1.10.2026 15:45:43 EEST | Tiedote
Applen uudet Pro-mallit nousivat Gigantin syyskuun myydyimpien puhelinten joukkoon heti ensimmäisillä myyntiviikoillaan, mutta kärkeen kiri vuoden takainen iPhone 17 Pro. Kakkossijalle kiivennyt Honor kertoo poikkeuksellisen leveästä hintahaitarista, joka näkyy myös puettavissa laitteissa. Vuoden täyttänyt Giga Mobiili on saanut liittymämarkkinan liikkeelle: kilpailijat ovat vastanneet haastajaan hinnoillaan.
Kuorsaako puoliso? Unikuulokkeista tuli vuoden yllättäjähitti22.9.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Suomalaiset etsivät parempaa unta myös kodinelektroniikasta. Gigantissa unikuulokkeiden kappalemyynti on jo yli kolminkertaistunut viime vuodesta, ja unta mittaavia älysormuksia on ostettu kolmannes enemmän kuin viime vuonna. Taustalla on kasvanut tieto unen ja palautumisen merkityksestä terveydelle sekä yleistyneet univaikeudet, arvioi kuluttajaelektroniikan asiantuntija.
Gigantti avaa asiakaspalautettaan – suositteluhalukkuus nousi vuodessa 67:stä 74:ään11.9.2026 08:30:18 EEST | Tiedote
Gigantti alkaa julkaista asiakkaidensa suositteluhalukkuutta kuvaavaa NPS-lukua verkkosivuillaan kuukausittain. Ensimmäinen julkaisu kertoo elokuun tuloksen: NPS on 74, kun se vuosi sitten samaan aikaan oli 67. Tulos perustuu 17 689 myymäläasiakkaan palautteeseen ympäri Suomen. Samalla julkaistaan kuukauden yleisin kritiikki: apua joutui odottamaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme