Gigantti

Pelikonsolit ja tietokonekomponentit nousivat Gigantti Kuopion avajaisten suosikeiksi

22.10.2026 11:05:00 EEST | Gigantti | Tiedote

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Gigantin Kuopion-myymälän uudet tilat Haapaniemessä houkuttelivat avajaispäivänä 21.10. paikalle tuhansia asiakkaita. Eniten ostettiin pelikonsoleita, tietokonekomponentteja ja puhelimia. Uudessa myymälässä tuotteiden nouto, huoltoasiat ja tekninen tuki hoituvat yhdestä palvelukeskuksesta, ja Epoq-keittiöihin voi tutustua omalla, elämyksellisellä osastollaan.

Gigantti Kuopion myymälätiimi palvelee asiakkaita nyt uusissa tiloissa, jotka vastaavat paikallisten toiveisiin.
Gigantti Kuopion myymälätiimi palvelee asiakkaita nyt uusissa tiloissa, jotka vastaavat paikallisten toiveisiin. Petri Saarelainen Gigantti Oy

Kuopion Gigantti muutti Volttikadulta Teollisuuskatu 6:een, täysin uusiin toimitiloihin. Keskiviikkona 21.10. avattu, noin 2 000 neliön myymälä on 600 neliötä aiempaa suurempi. Lisätila on mahdollistanut valikoiman laajentamisen ja entistä toimivammat, keskitetyt palvelut. 

”Olemme odottaneet uusia tiloja pitkään, ja oli hienoa huomata, että myös asiakkaat olivat odottaneet avausta. Vaikka väkeä oli paljon aamusta asti, kaikki sujui todella soljuvasti. Siitä kiitos hyväntuulisille kuopiolaisille ja ahkeralle henkilökunnalle”, iloitsee Gigantti Kuopion tavaratalopäällikkö Anssi Virtanen

Pelaamiseen liittyvien hankintojen ja puhelinten jälkeen eniten ostettiin pesukoneita. Myös älysormukset, jäätelökoneet ja kahvinkeittimet täydensivät suosituimpien tuoteryhmien joukkoa. 

Palkittu tiimi sai uudet tilat – palvelut löytyvät nyt yhdestä paikasta 

Kuopio valittiin vuonna 2025 Gigantin Vuoden Myymäläksi muun muassa erinomaisen asiakastyytyväisyyden ja sitoutuneen henkilöstönsä ansiosta. Uuden myymälän rakentamisessa on huomioitu myös paikallisten palautteita, aina käytännön tarpeista tuotetoiveisiin. 

Myymälän palvelukeskus kokoaa tuotteiden noudon, huoltoasiat, teknisen tuen ja asiakaspalvelun yhteen paikkaan. Valikoiman uudistuksiin kuuluvat elämyksellinen Epoq-keittiöiden ja tietokonekomponenttien osasto, sekä esimerkiksi monipuolisemmat LEGO-tuotesarjat, joita on tarjolla sekä lapsille että aikuisille. 

”Asiakkaan kannalta tärkeintä on, että asiointi sujuu helposti ja apu löytyy ammattitaitoisesti. Uudet tilat tukevat myös henkilökuntamme työtä, ja ilahduttavat meitä kaikkia. Onnistuneet avajaiset ovat samalla hieno lähtölaukaus lähestyvään joulusesonkiin”, Virtanen kertoo. 

Gigantti Kuopion avajaisviikko jatkuu sunnuntaihin 25.10. asti. Myymälä palvelee torstaina ja perjantaina kello 10–20, lauantaina kello 10–18 ja sunnuntaina kello 10–17. Lisätietoja tarjouksista löytyy myymälän avajaissivulta

Lisätiedot:
Gigantti Kuopio, tavaralopäällikkö Anssi Virtanen
storemanager.kuopio@gigantti.fi 

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Yhteyshenkilöt

Kuvat

Gigantti Kuopion myymälätiimi palvelee asiakkaita nyt uusissa tiloissa, jotka vastaavat paikallisten toiveisiin.
Gigantti Kuopion myymälätiimi palvelee asiakkaita nyt uusissa tiloissa, jotka vastaavat paikallisten toiveisiin.
Petri Saarelainen Gigantti Oy
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Gigantti Kuopin avajaiset toivat myymälään tuhansia asiakkaita.
Gigantti Kuopin avajaiset toivat myymälään tuhansia asiakkaita.
Petri Saarelainen Gigantti Oy
Lataa

Gigantti auttaa suomalaisia saamaan enemmän irti teknologiasta.

Haluamme, että asiakas saa aina enemmän meillä asioidessaan: laajan valikoiman, asiantuntevan palvelun sekä ratkaisut, jotka vastaavat tarpeisiin eri elämäntilanteissa. Tarjoamme tuotteita kodin, viihteen, työn, opiskelun ja pelaamisen tarpeisiin, sekä kestäviä Epoq-keittiötä.

Tuotteiden rinnalla meiltä löytyy palveluita, jotka helpottavat käyttöönottoa, huolenpitoa, korjaamista ja kierrätystä. Tavoitteemme on tehdä asioinnista mahdollisimman vaivatonta ja auttaa asiakkaitamme saamaan hankinnoistaan enemmän hyötyä koko niiden elinkaaren ajan.

Yli 1 000 Gigantin ammattilaista palvelee asiakkaita myymälöissä, verkkokaupassa, asiakaspalvelussa, logistiikassa ja tukitoiminnoissa ympäri Suomen. Yhdessä autamme löytämään ratkaisuja niin yksityis- kuin yritysasiakkaille, pieniin kuin suuriinkin tarpeisiin. 
Työnantajana panostamme osaamisen kehittämiseen, yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin ja monipuolisiin urapolkuihin.

Lue meistä lisää: gigantti.fi

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