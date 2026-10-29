Näin itsenäisyyspäivää juhlitaan Ylen kanavilla

Itsenäisyyspäivää juhlitaan tänä vuonna Linnan juhlien, Linnan jatkojen, Tuntemattoman sotilaan sekä muun juhlapäivään sopivan ohjelmiston parissa Ylen kanavilla. Linnan juhlat -lähetys alkaa viime vuoden tapaan heti iltakuuden uutisten jälkeen klo 18.15.

Tänä vuonna tasavallan presidentti Alexander Stubbin sekä puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolla Presidentinlinnassa juhlistetaan suomalaista luontoa. Vieraiksi on kutsuttu erityisesti ympäristöalan tutkijoita ja asiantuntijoita, luontojärjestöjen edustajia, luontomatkailuyrittäjiä, ympäristökasvatuksen ammattilaisia sekä ympäristön hyväksi toimivia vapaaehtoisia.

Presidenttipari on kutsunut sotiemme veteraaneja, lottia ja muita sotasukupolvien edustajia aikaisempien vuosien tapaan omaan juhlatilaisuuteen Presidentinlinnaan 1.12. Veteraanien juhlasta nähdään tunnelmia myös Ylen Linnan juhlat -tv-lähetyksessä itsenäisyyspäivänä.

Linnan juhlien lähetyksessä nähtävästä ja kuultavasta musiikista vastaavat Kaartin soittokunta sekä Kaartin Combo solistinaan Kaija Koo. Lisäksi Valtiosalissa esiintyvät Kansallisoopperan oopperalaulajat. Keltaisessa salissa kuullaan Mikko Innanen & Suomi-Finland Jazz 100 -juhlayhtyettä ja Salongissa esiintyy Emma & Matilda.

Tänä vuonna Linnan juhlien suomenkielistä lähetystä selostavat Laura Arffman, Jussi-Pekka Rantanen, Sami Sykkö ja Ari Hakahuhta. Ruotsiksi lähetystä selostavat Jonas Blomqvist, Jenny Jägerhorn ja Märta Nummenmaa.

Itsenäisyyspäivän ohjelmistossa ovat mukana myös mm. perinteiset Radion sinfoniaorkesterin itsenäisyyspäivän juhlakonsertti, itsenäisyyspäivän paraati sekä Tuntematon sotilas -elokuva ja -lukumaratonin uusintalähetys. Myös odotettu Eppu Normaali: jäähyväiset Ratinassa -konserttitaltiointi saa ensi-iltansa.

Yle viettää tänä vuonna 100 v -juhlavuottaan. Ensimmäistä Ylen välittämää itsenäisyyspäivää vietettiin jo 1926, vain kolme kuukautta ensimmäisen radiolähetyksen jälkeen. Ylen pitkä perinne yhteisten hetkien välittäjänä juontaa siis juurensa sadan vuoden taa.

Tutustu alta itsenäisyyspäivän juhlaohjelmistoon.

Aki Laine ja Reetta Arvila juontavat radiossa Linnan juhlat -lähetystä. Valokuva: Johanna Kannasmaa, grafiikka: Heidi Grönroos / Yle

Itsenäisyyspäivä Yle Radio Suomessa

6.12. Yle Radio Suomi klo 9.00 alkaen

Itsenäisyyspäivää vietetään Yle Radio Suomessa aamusta myöhäiseen iltaan. Itsenäisyyspäivän vietto alkaa Paavo Häikiön juontamalla perinteisellä lipunnostolla klo 9.00 Tähtitorninmäellä Helsingissä. Valtakunnallinen puolustusvoimien itsenäisyyspäivän paraati radioidaan Porista (klo 11.55 alkaen). Paraatin selostajana toimii Yle Radio Suomessa Jouko Vuolle.



Itsenäisyyspäivä huipentuu tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanottoon. Lähetyksessä kuullaan mm. tasavallan presidenttiparin haastattelu sekä juhlien vieraiden haastatteluita. Tunnelmia Presidentinlinnasta välittävät Reetta Arvila ja Aki Laine, studiosta mukana ovat Olli Aimola ja Mika Saarelainen (klo 18.02 alkaen).

Itsenäisyyspäivän paraati

6.12. Katselmus Yle Areena ja Yle Radio Suomi klo 11.55, ohimarssi Yle Areena, Yle TV1 ja Yle Radio Suomi klo 13.25. Kooste Yle Areena ja Yle TV1 klo 17.06

Perinteinen itsenäisyyspäivän paraati järjestetään Porissa, jossa vietetään tänä vuonna Porin prikaatin 400-vuotisjuhlia. Yle lähettää paraatikatselmuksen suorana Porin stadionilta (Yle Areenassa klo 11.55 alkaen). Ohimarssi Porin Itsenäisyydenkadulta nähdään Yle TV1:ssä ja Yle Areenassa klo 13.25–14.15. Lisäksi paraatin parhaat palat nähdään koosteena klo 17.06 alkaen Yle Areenassa ja Yle TV1:llä. Selostajana toimii Heikki Ali-Hokka ja asiantuntijana eversti Marko Palokangas. Yle Radio Suomessa tunnelmia Porista välittää Jouko Vuolle. Paraatin järjestelyvuorossa on Porin prikaati.

Tuntematon sotilas

6.12. Yle Teema klo 12.01



Väinö Linnan romaaniin perustuva klassikkoelokuva Tuntematon sotilas (Suomi 1955) kertoo konekiväärikomppanian vaiheista jatkosodassa. Edvin Laineen ohjaaman elokuvan rooleissa nähdään mm. Kosti Klemelä, Heikki Savolainen, Reino Tolvanen, Veikko Sinisalo ja Åke Lindman.

Koskettava Tuntematon sotilas -lukumaraton uusitaan Yle Areenassa ja Yle Teemalla myös tänä vuonna. Lähetys alkaa jo itsenäisyyspäivän aattona 5.12. klo 16.20 ja päättyy juuri ennen Tuntemattoman sotilaan tv-esitystä.

Eppu Normaali: jäähyväiset Ratinassa

6.12 Yle Areena ja Yle TV1 klo 14.50

Eppu Normaali, yksi suomirockin legendaarisimmista bändeistä, esiintyi viimeistä kertaa elokuussa 2026 Tampereella, Ratinan stadionilla. Ylöjärveläinen yhtye ehti kypsään 50 vuoden ikään. Tunteikkaassa konsertissa kuultiin kaikki keskeiset Eppu-biisit kuten Kitara, taivas ja tähdet, Pimeyden tango, Murheellisten laulujen maa ja Poliisi pamputtaa taas. Ohjaus: Pirja Lund ja Jan-Aslak Leino.



Ennen konserttia Eppu Normaalin laulusolisti Martti Syrjä ja kitaristi Juha Torvinen kertovat bändin jäsenten ystävyyden merkityksestä, ikonisten suomirockbiisien tekemisestä ja elämästä bändin jälkeen. Yle Areena ja Yle TV1 klo 14.40.

Radion sinfoniaorkesterin itsenäisyyspäivän juhlakonsertti

6.12. Yle Areena, Yle Teema ja Yle Radio 1 klo 15.00

”Tätä ei voi uskoa todeksi”, julisti Gramophone-lehti vuoden 2025 Sibelius-viulukilpailun voittajan, korealaisviulisti Sueye Parkin soitosta. Parkin tulkinta Sibeliuksen viulukonsertosta kruunaa itsenäisyyspäivän musiikkijuhlan. Nicholas Collonin johtamassa konsertissa ovat tuttuun tapaan läsnä sekä mennyt että tuleva. Avauksena on Aina Korhosen kupliva alkusoitto viime vuosisadan alusta, ja iltapäivän huipentaa Magnus Lindbergin modernistinen klassikko Kraft täynnä määritelmät räjäyttävää energiaa.

Linnan juhlat -lähetys alkaa heti iltakuuden uutisten jälkeen. Valokuva: Johanna Kannasmaa, grafiikka: Heidi Grönroos / Yle

Linnan juhlat 2026

6.12. Yle Areena ja Yle TV1 klo 18.15

Tasavallan presidenttiparin itsenäisyyspäivän juhlavastaanotto. Selostajina ovat Laura Arffman, Jussi-Pekka Rantanen, Ari Hakahuhta ja Sami Sykkö. Linnan chat-huoneessa vieraita haastattelevat Janne Grönroos ja Kreeta-Maria Kivioja. Katsojilla on mahdollisuus keskustella illan aikana Ylen chatissä ja chatin kysymyksiä ja reaktioita voidaan nostaa lähetykseen mukaan. Vieraita tv-lähetykseen haastattelevat toimittajat Jasmin Beloued, Tulikukka de Fresnes ja Constantinos “Gogi” Mavromichalis.

Presidenttiparin haastattelu Presidentinlinnasta nähdään Ylen lähetyksessä ennen kättelyosuuden alkamista. Lähetyksessä nähdään kooste myös aiemmin pidetystä veteraanitilaisuudesta. Linnan juhlat -lähetys tulkataan suomalaiselle ja suomenruotsalaiselle viittomakielelle Yle Areenassa. Linnan juhlat -päälähetys kuvailutulkataan.

Melina “Mellu” Mäkelä ja Mikko Kekäläinen juontavat Linnan jatkot. Valokuva: Johanna Kannasmaa, grafiikka: Heidi Grönroos / Yle

Linnan jatkot

6.12. Yle Areena ja Yle TV1 klo 22.15

Itsenäisyyspäivän ilta huipentuu jälleen rennoilla Linnan jatkoilla. Luvassa on viihdyttäviä musiikkiesityksiä sekä mielenkiintoisia vieraita tunnelmallisessa miljöössä.



Jatkoja vietetään jälleen kotimaisten kärkiartistien seurassa, kun hotelli Kämpin isännöimillä jatkoilla Kalle Torniaisen Juhlaorkesterin kanssa lavalle astuvat Ares, OLGA, Maija Vilkkumaa, Mr. Lordi ja Aliisa Syrjä. Luvassa on myös metallimuusikoiden Timo Kotipelto, Tony Kakko ja Samy Elbanna yhteisesitys.





Juontajina ovat Ylen pidetyt kasvot Melina “Mellu” Mäkelä ja Mikko Kekäläinen. Linnan jatkoja voi seurata Yle Areenassa ja Yle TV1:ssä heti Linnan juhlien jälkeen klo 22.15. Yle Areenan puolella mukana on chat.

Tietäjä-pelissä veikataan juhlien tapahtumia – Robloxissa juhlitaan jo viidettä kertaa

Itsenäisyyspäivän juhlahumuun pääsee television ja radion lisäksi mukaan myös Yle Areenassa, Yle-sovelluksessa, Ylen verkkosivuilla ja Roblox-pelialustalla.

Linnan juhlien tapahtumia voi veikata Yle-sovelluksen Tietäjä-pelissä. Veikkauskohteet selviävät lähempänä tapahtumaa.

Lapsille ja nuorille Yle järjestää jo viidettä kertaa Linnan juhlat Robloxissa -virtuaalitapahtuman. Suositulla pelialustalla pidettävässä tapahtumassa vierailtiin vuosi sitten melkein 116 000 kertaa. Tänä vuonna Robloxin Linnan juhlissa esiintyy myöhemmin paljastettava suomalainen kärkiartisti, Yle Summerista tuttu Sini Besis ja Moves Like Summerin tanssijat. Pelaajat pääsevät myös valmistamaan Linnan juhlien ruoat ja toivoa voi, etteivät tarjoilut lopu kesken. Show'n lisäksi tarjolla on muun muassa virtuaalinen kättelyjono, SUBS-karkkikauppa sekä suosittu Kansallisgallerian taulujahti. Mukana Roblox-maailmassa on myös Yleltä tuttuja sisältöjä kuten Yle Galaxi, Yle Luuttiklubi ja Yle Summeri.

Perinteinen itsenäisyyspäivän chat on tänä vuonna auki Yle Areenassa, Yle-sovelluksessa ja Ylen verkkosivuilla koko illan aina kello 18:sta Linnan jatkojen loppuun asti. Lisäksi Yle-sovelluksesta ja verkkosivuilta löytyvät tuttuun tapaan illan parhaat palat. Ylen muotiasiantuntijana verkossa toimii vaikuttaja ja juontaja Miisa Grekov.



Linnan juhliin saapuvia vieraita voi bongata suorasta verkkolähetyksestä Presidentinlinnan ovelta kello 17.45 alkaen. Vieraita jututtavat Ylen toimittajat Ulla Malminen ja Nina Svahn.

Lue tästä ruotsinkielisestä itsenäisyyspäivän ohjelmistosta.

Lue tiedote Ylen verkkosivuilla