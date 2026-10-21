Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätökset 22.10.2026

Helsinki etsii perinteistä joulukuusta Senaatintorille ja Hakaniemen hallille 21.10.2026 10:19:33 EEST | Tiedote

Pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien asukkaat voivat tarjota omalla tontillaan kasvavaa, hyväkuntoista ja suurta metsäkuusta. Kaupunki huolehtii puun kaadosta ja noudosta.