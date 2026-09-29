Finnair palaa Tampereelle – lennot käynnistyvät 25. lokakuuta 2026

22.10.2026 13:53:50 EEST | Business Tampere | Tiedote

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Finnair aloittaa uudelleen reittilennot Tampere-Pirkkalan ja Helsinki-Vantaan lentoasemien välillä sunnuntaina 25. lokakuuta 2026. Päivittäiset lentoyhteydet palauttavat Tampereen Finnairin kansainväliseen reittiverkostoon.

Finnair-lentokoneen siipi kuvattuna lentävästä lentokoneesta
Finnair palaa Tampereelle. Kuvapankkikuva, Shutterstock

Finnair liikennöi Tampereelta Helsinki-Vantaalle kahdesti päivässä. Aamun lento palvelee erityisesti Eurooppaan suuntautuvaa jatkomatkustamista, ja keskipäivän lento yhdistää Tampereen Finnairin iltapäivän ja alkuillan kansainvälisiin lähtöihin. Helsingistä Tampereelle lennetään myöhään illalla, jolloin lentokone jää Tampereelle yön ajaksi.

Yhteyden merkitys Tampereen seudulle ulottuu huomattavasti Helsinki-Vantaan lentoreittiä laajemmalle. Finnairin kansainvälisen verkoston kautta alueelle avautuu uusia vaihtoehtoja matkustamiseen eri puolille maailmaa.

Kansainvälinen saavutettavuus tukee alueen elinkeinoelämää

Tampereen seutu on kansainvälinen teollisuuden, teknologian ja osaamisen keskittymä, jonka yritysten toiminta perustuu laajoihin kansainvälisiin verkostoihin. Toimivat lentoyhteydet helpottavat yritysten henkilöstön, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden liikkumista sekä tukevat alueen matkailua ja kansainvälistä yhteistyötä.

– Finnairin paluu on meille erittäin tervetullut uutinen. Olennaista ei ole se, että Tampereelta voi jälleen lentää Helsinkiin, vaan se, että Finnairin koko kansainvälinen reittiverkosto on jälleen saavutettavissa myös Tampere-Pirkkalan kautta. Tämä tuo lisää vaihtoehtoja sekä alueelta lähteville että tänne saapuville matkustajille, toteaa lentoliikenteen erityisasiantuntija Marja Aalto Business Tampereelta.

Finnairin paluu on myös tärkeä lisä Tampereen seudun pitkäjänteiseen lentoyhteyksien kehittämiseen. Alueen tavoitteena on vahvistaa kansainvälisiä yhteyksiä sekä lentoliikenteen solmukohtien kautta että suorilla kansainvälisillä reiteillä.

Lentoyhteyksien kehittäminen on pitkäjänteistä työtä, jossa alueen kysyntä, lentoyhtiöiden verkostot ja reittien taloudelliset edellytykset täytyy sovittaa yhteen. Finnairin paluu on tärkeä askel tässä työssä. Nyt on myös tärkeää, että alueen matkustajat löytävät uuden yhteyden ja ottavat sen käyttöön, Aalto jatkaa.

Kaksi päivittäistä lentoa Helsinki-Vantaalle

Finnairin julkaistun perusaikataulun mukaan Tampereelta lähtevät lennot Helsinki-Vantaalle aamulla kello 6.00 ja keskipäivällä kello 12.20. Helsingistä Tampereelle lähtevä lento saapuu perille seuraavan vuorokauden puolella kello 00.20.

Lisäksi Finnairin Oulusta Helsinkiin liikennöimä lento pysähtyy Tampereella, mikä tuo suoran lentoyhteyden myös Oulusta Tampereelle.

Lennot liikennöidään noin 70-paikkaisilla ATR-koneilla. Liput ovat myynnissä Finnairin verkkosivuilla ja matkatoimistojen kautta.

Reitti

Lähtö

Saapuminen

Tampere–Helsinki

06.00

06.35

Tampere–Helsinki

12.20

12.50

Helsinki–Tampere

23.50

00.20 (seuraavana päivänä)

Oulu–Tampere

10.55

11.55

Finnairin päiväaikaiset bussiyhteydet Tampereen ja Helsinki-Vantaan välillä jatkuvat lentojen rinnalla, mutta myöhäisillan bussiyhteys korvataan lennolla.

Lisää tietoa Tampereen lentoyhteyksistä:
https://lentoontampereelta.fi

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Yhteyshenkilöt

Business Tampere on Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö, jonka tehtävä on edistää investointeja sekä luoda paras ympäristö yritystoiminnalle. Yhtiön toimintaa ohjaa Tampereen kaupunkiseudun elinkeinostrategia. Rakennetaan uutta Tampereen seutua. Yhdessä.

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