Hyrkkö: Perussuomalaisten leikkauslista on rehellinen versio kokoomuksen sopeutuspaketista
22.10.2026 11:12:00 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreän eduskuntaryhmän ja valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö pitää perussuomalaisten sopeutuslistaa kovana ja epäoikeudenmukaisena. Hyrkön mukaan perussuomalaisia ja kokoomusta yhdistävä ideologinen verokauhu johtaa siihen, että sopeutuksen laskun maksavat suomalaiset heikkenevien palveluiden muodossa.
Perussuomalaiset julkaisi torstaina sopeutusohjelmansa ensi vaalikaudelle. Listalla on noin yhdeksän miljardin euron menoleikkaukset ja lisäksi miljardin euron edestä muita toimia. Puolue säästäisi kovalla kädellä sote-palveluista ja koulutuksesta, lakkauttaisi ympäristöministeriön, lopettaisi kehitysyhteistyön kokonaan ja leikkaisi valtionavustuksia noin viidenneksellä. Veronkiristyksiä esitetään vain noin miljardin edestä.
Vihreiden Saara Hyrkkö pitää Perussuomalaisten listaa kylmäävänä mutta antaa tunnustusta avoimuudesta.
– Perussuomalaisten lista on kylmää luettavaa. Purran sakset iskevät järjestöihin, sivistykseen, kouluihin ja maailman köyhimpiin. Puolue siis jatkaisi valmiiksi vaikeassa asemassa olevien ihmisten kyykyttämistä ja Suomen sisäänpäin käpertymistä. Mutta ainakaan he eivät pidä korttejaan piilossa, kuten muut hallituspuolueet, Hyrkkö sanoo.
Hyrkkö vertaa listaa kokoomuksen syyskuussa esittelemään yhdeksän miljardin ohjelmaan, jonka tarkempi sisältö jäi valtaosin avoimeksi.
Hyrkön mukaan kumpaakin listaa yhdistää se, että verot on rajattu ulos lähes kokonaan.
– Kun verot julistetaan etukäteen pannaan, jokainen euro on revittävä menoista. Silloin leikkurin alle joutuvat koulut, terveyskeskukset ja järjestöt, jotka pitävät ihmisiä pinnalla vaikeina aikoina. Ideologinen verokauhu johtaa siihen, että leikkaukset nakertavat hyvinvointivaltiostamme pikkuhiljaa yövartijavaltiota, Hyrkkö arvioi.
Vihreät julkaisee oman sopeutusvaihtoehtonsa syksyllä. Hyrkkö kertoo valmistelussa olevan paketin nojaavan periaatteeseen, jossa lapsilta ja nuorilta tai heidän tulevaisuudestaan ei leikata.
– Näytämme omassa vaihtoehdossamme, että taloutta voidaan vahvistaa tavalla, joka ei murenna lasten, luonnon ja tulevaisuuden edellytyksiä. Julkisen talouden haasteet täytyy ratkoa niin, että yhteiskuntaa koossa pitävä luottamus säilyy, Hyrkkö kuvailee.
– Kokoomukselta kysyn: jos perussuomalaiset näyttävät korttinsa, miksi pääministeripuolue ei uskalla? Hyrkkö päättää.
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Yhteyshenkilöt
Saara HyrkköVihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaPuh:+358 9 432 3021Puh:040 719 7604saara.hyrkko@eduskunta.fi
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