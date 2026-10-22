Perintäyhtiö oli perinyt riitautettua saatavaa
22.10.2026 11:25:52 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto selvitti perintäyhtiön toimintaa ja on kiinnittänyt huomiota yrityksen tapaan periä riitautettua saatavaa.
Perintäyhtiö oli perinyt riitautettua saatavaa jatkaessaan perintää velallisen kiistämisestä huolimatta. Lisäksi perintäyhtiö oli toiminut perintälain ja hyvän perintätavan vastaisesti, kun se ei ilmoittanut perinnän päättämisestä velalliselle.
Jos perintätoimisto ei korjaa epäkohtaa, sille voidaan määrätä hallinnollinen seuraamus
Lupa- ja valvontavirasto katsoi kokonaisuutta arvioiden, että huomion kiinnittäminen oli oikeasuhtainen seuraamus. Huomion kiinnittäminen on hallinnollista ohjausta, jonka myötä on tarkoitus saada yhtiö muuttamaan virheellistä toimintatapaansa. Mikäli Lupa- ja valvontavirasto havaitsee vastaisuudessa perintäyhtiön toimivan päätöksessä ilmenneiden epäkohtien osalta edelleen lain tai hyvän perintätavan vastaisesti, voidaan yhtiölle määrätä hallinnollinen seuraamus kuten varoitus.
Lupa- ja valvontavirasto valvoo perintätoimintaa
Valvomme Lupa- ja valvontavirastossa, että perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin merkityt perintätoimistot noudattavat toiminnassaan lakia ja hyvää perintätapaa. Lupa- ja valvontavirasto valvoo rekisteröityjen perintätoimistojen toimintaa koko Suomen alueella. Perinnällä tarkoitetaan velan vapaaehtoiseen suorittamiseen tähtääviä toimenpiteitä, kuten maksuvaatimusten lähettämistä.
Yhteyshenkilöt
Jouni Kiviniemiylitarkastaja, elinkeinovalvonta ja oikeusturvaPuh:0295 255 785etunimi.sukunimi@lvv.fi
Tietoja julkaisijasta
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
Lupa- ja valvontavirasto
PL 20
13035 LVV
lvv.fi
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