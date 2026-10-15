Mediakutsu SuPerin keskusteluun: Oikeus hyvään ikääntymiseen – etuoikeus vai ihmisoikeus?

SuPerin Inberg: Nimikesuojatut lähihoitajat tulisi siirtää laillistettuihin ammattihenkilöihin sosiaali- ja terveydenhuollossa 2.10.2026 09:32:51 EEST | Tiedote

SuPer esittää lähihoitajan ammattinimikkeen siirtämistä sosiaali- ja terveydenhuollon laillistettuihin ammattihenkilöihin. Laillistaminen vahvistaisi asiakas- ja potilasturvallisuutta sekä työturvallisuutta, ja tekisi näkyväksi lähihoitajien vahvan koulutuksen, ammattitaidon ja keskeisen aseman sosiaali- ja terveydenhuollossa. – Näin valvonnassa voitaisiin tarvittaessa rajata ammattioikeuksia sen sijaan, että vaihtoehtona olisi käytännössä vain nimikkeen käyttöoikeuden poistaminen, SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg kertoo.