Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

Mediakutsu SuPerin keskusteluun: Oikeus hyvään ikääntymiseen – etuoikeus vai ihmisoikeus?

23.10.2026 05:00:00 EEST | Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer | Kutsu

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SuPer kutsuu toimittajat osallistumaan tapahtumaan, jossa päättäjät, asiantuntijat ja hoitotyön ammattilaiset keskustelevat yhdestä tulevaisuutemme tärkeimmistä kysymyksistä: Miten turvaamme ihmisarvoisen ikääntymisen Suomessa myös tuleville sukupolville?

Kysymys tulee olemaan eduskuntavaalien yksi kärkiteemoista.

Aika: keskiviikko 28.10.
Paneelikeskustelu klo 13.00–14.30
Buffet ja vapaamuotoinen keskustelu jatkuvat klo 14.30–16.00
Paikka: Musiikkitalo, Mannerheimintie 13a, Helsinki

Paneelissa keskustelevat:

  • Päivi Inberg, puheenjohtaja, SuPer
  • Teppo Kröger, yhteiskuntapolitiikan professori, Jyväskylän yliopisto
  • Sini Nurmi, lähihoitaja
  • Otto Tähkäpää, asiantuntija, ennakointi ja koulutus, Sitra
  • Paula Risikko, eduskunnan 1. varapuhemies, kansanedustaja (kok.), alan opettaja, kokemusasiantuntija (etäyhteys).

Paneelikeskustelun juontaa toimittaja Jan Andersson.

Ilmoittaudu mukaan 28.10. klo 10.00 mennessä.

Tilaisuudessa noudatetaan turvallisen tilan periaatteita.

Lisätietoja: SuPerin viestintäjohtaja Sari Tirronen, 050 385 8043.

Lämpimästi tervetuloa
Päivi Inberg
SuPerin puheenjohtaja

Avainsanat

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerikääntyneiden palvelut

Yhteyshenkilöt

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

SuPer on Suomen suurin toisen asteen koulutettujen sote-ammattilaisten ja varhaiskasvatuksen hoitajien ammattiliitto.

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