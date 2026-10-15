Mediakutsu SuPerin keskusteluun: Oikeus hyvään ikääntymiseen – etuoikeus vai ihmisoikeus?
23.10.2026 05:00:00 EEST | Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer | Kutsu
SuPer kutsuu toimittajat osallistumaan tapahtumaan, jossa päättäjät, asiantuntijat ja hoitotyön ammattilaiset keskustelevat yhdestä tulevaisuutemme tärkeimmistä kysymyksistä: Miten turvaamme ihmisarvoisen ikääntymisen Suomessa myös tuleville sukupolville?
Kysymys tulee olemaan eduskuntavaalien yksi kärkiteemoista.
Aika: keskiviikko 28.10.
Paneelikeskustelu klo 13.00–14.30
Buffet ja vapaamuotoinen keskustelu jatkuvat klo 14.30–16.00
Paikka: Musiikkitalo, Mannerheimintie 13a, Helsinki
Paneelissa keskustelevat:
- Päivi Inberg, puheenjohtaja, SuPer
- Teppo Kröger, yhteiskuntapolitiikan professori, Jyväskylän yliopisto
- Sini Nurmi, lähihoitaja
- Otto Tähkäpää, asiantuntija, ennakointi ja koulutus, Sitra
- Paula Risikko, eduskunnan 1. varapuhemies, kansanedustaja (kok.), alan opettaja, kokemusasiantuntija (etäyhteys).
Paneelikeskustelun juontaa toimittaja Jan Andersson.
Ilmoittaudu mukaan 28.10. klo 10.00 mennessä.
Tilaisuudessa noudatetaan turvallisen tilan periaatteita.
Lisätietoja: SuPerin viestintäjohtaja Sari Tirronen, 050 385 8043.
Lämpimästi tervetuloa
Päivi Inberg
SuPerin puheenjohtaja
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivi InbergPuheenjohtajaPuh:040 705 9115
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
SuPer on Suomen suurin toisen asteen koulutettujen sote-ammattilaisten ja varhaiskasvatuksen hoitajien ammattiliitto.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer
Hyvinvointialueilla meneillään työaikakokeilu yötyötä tekeville15.10.2026 07:30:00 EEST | Tiedote
Kainuun, Päijät-Hämeen ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueet osallistuvat kokeiluun, jossa osa niiden henkilöstöstä tekee lyhennettyä yötyöaikaa. Työterveyslaitos selvittää tutkimuksellaan muun muassa sitä, vaikuttaako kokeilu sairauspoissaoloihin. – Tutkimus on monella tapaa ainutlaatuinen, Työterveyslaitokselta todetaan.
SuPerin Inberg: Raskasta hoitotyötä ei voi määrätä jatkumaan 70-vuotiaaksi8.10.2026 12:09:22 EEST | Tiedote
Valtiovarainministeriö nostaa virkapuheenvuorossaan yhdeksi vaihtoehdoksi vanhuuseläkeiän nostamisen 70 vuoteen. Mallissa alinta vanhuuseläkeikää nostettaisiin kuusi kuukautta ikäluokkaa kohden. Ministeriö arvioi eläkeiän nostamisen voivan pitkällä aikavälillä lisätä työllisyyttä 50 000–120 000 henkilöllä. SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg kyseenalaistaa esityksen erityisesti fyysisesti ja psyykkisesti kuormittavassa hoito- ja hoivatyössä.
SuPerin blogi: Lähihoitaja on elämän loppuvaiheen hyvän hoidon turvaaja7.10.2026 12:24:35 EEST | Blogi
Maailman terveysjärjestö WHO:n määritelmän mukaan palliatiivinen hoito on parantumatonta tai henkeä uhkaavaa sairautta sairastavan potilaan aktiivista ja kokonaisvaltaista hoitoa. Hoidon tavoitteena on lievittää kärsimystä sekä ylläpitää potilaan elämänlaatua ja toimintakykyä mahdollisimman hyvänä.
SuPerin Inberg: Hyvinvointialueiden leikkaukset kriisiyttävät ikääntyneiden palvelut – epäkohtailmoituksia tehneisiin työntekijöihin ei saa kohdistaa vastatoimia5.10.2026 05:00:00 EEST | Tiedote
SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg on huolissaan hyvinvointialueiden mittavista säästötoimista, jotka heikentävät merkittävästi palvelujen laatua ja henkilöstön jaksamista. Ikääntyneiden palvelut ovat olleet laajojen leikkausten kohteena usean vuoden ajan, eikä palveluissa ole enää leikattavaa. – SuPeriin tulee yhä useammin yhteydenottoja jäseniltä, jotka ovat huolissaan henkilöstön määrästä, hoidon laadusta, asiakasturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista. SuPer vie epäkohtia eteenpäin ja nostaa niitä esiin, sillä useat työntekijät pelkäävät vastatoimia työnantajalta, Inberg kertoo.
SuPerin Inberg: Nimikesuojatut lähihoitajat tulisi siirtää laillistettuihin ammattihenkilöihin sosiaali- ja terveydenhuollossa2.10.2026 09:32:51 EEST | Tiedote
SuPer esittää lähihoitajan ammattinimikkeen siirtämistä sosiaali- ja terveydenhuollon laillistettuihin ammattihenkilöihin. Laillistaminen vahvistaisi asiakas- ja potilasturvallisuutta sekä työturvallisuutta, ja tekisi näkyväksi lähihoitajien vahvan koulutuksen, ammattitaidon ja keskeisen aseman sosiaali- ja terveydenhuollossa. – Näin valvonnassa voitaisiin tarvittaessa rajata ammattioikeuksia sen sijaan, että vaihtoehtona olisi käytännössä vain nimikkeen käyttöoikeuden poistaminen, SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg kertoo.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme