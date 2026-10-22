Ammattiliitto JHL: HaminaKotkan sataman turvallisuus ja huoltovarmuus eivät saa olla säästökohteita
22.10.2026 13:00:00 EEST | Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL | Tiedote
Ammattiliitto JHL vaatii, ettei HaminaKotka Satama Oy:n muutosneuvotteluissa saa vaarantaa sataman turvallisuutta ja Suomen huoltovarmuutta lyhytnäköisillä säästöillä. Työntekijät ovat valmiita etsimään vaihtoehtoja irtisanomisille muun muassa laajentamalla tehtävänkuviaan ja palauttamalla alihankintatöitä omalle henkilöstölle.
Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n toimialajohtaja Mari Keturi ymmärtää, että Venäjän liikenteen loppuminen ja satamapalvelujen muuttunut kilpailutilanne ovat heikentäneet HaminaKotka Satama Oy:n toimintaedellytyksiä. Taloudellisiin haasteisiin on löydettävä ratkaisuja.
– Muutosneuvotteluissa on vaarassa enintään 22 työpaikkaa eli noin kolmannes satamayhtiön henkilöstöstä. Neuvottelut kohdistuvat erityisesti alusten kiinnitys- ja irrotuspalveluissa työskenteleviin työntekijöihin.
Työnantaja perustelee neuvotteluja Venäjän liikenteen ja erityisesti lannoitekuljetusten päättymisellä sekä EU:n satamapalveluasetuksen mahdollistamalla kilpailun lisääntymisellä. Liikennemäärien väheneminen ja muuttunut kilpailutilanne aiheuttavat satamayhtiölle taloudellisia haasteita.
Keturin mukaan ratkaisuksi ei kuitenkaan pidä valita henkilöstön voimakasta vähentämistä ilman perusteellista arviota sen vaikutuksista työturvallisuuteen, palvelujen jatkuvuuteen, huoltovarmuuteen ja sataman tulevaisuuteen.
– Alusten kiinnitys- ja irrotuspalvelut ovat turvallisuuskriittisiä toimintoja. Niiden henkilöstötarvetta ei voida määritellä pelkästään liikennemäärien tai lyhyen aikavälin kustannussäästöjen perusteella.
– Sataman kokenut ja ammattitaitoinen henkilöstö on voimavara, jonka merkitys korostuu erityisesti häiriötilanteissa ja muuttuneessa turvallisuusympäristössä.
Pääluottamusedustaja Keijo Karppisen mukaan työntekijät ovat valmiita etsimään vaihtoehtoja irtisanomisille, laajentamaan tehtävänkuviaan ja kehittämään työaikajärjestelyjä. Alihankintana teetettyjen töiden palauttaminen omalle henkilöstölle on selvitettävä.
– Työnantajan on nyt käytävä nämä vaihtoehdot aidosti läpi ennen mahdollisia irtisanomispäätöksiä. Sataman osaamisen, turvallisuuden ja toimintavarmuuden säilyttäminen on koko yhteiskunnan etu.
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Yhteyshenkilöt
Mari KeturiJHL:n toimialajohtajaPuh:+ 358 50 461 9315mari.keturi@jhl.fi
Tietoja julkaisijasta
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on hyvinvoinnin ammattilaisia ja opiskelijoita yhdistävä ammattiliitto kunnissa, valtiolla ja yksityisissä hyvinvointipalveluissa. Hyvinvointipalveluja tuottavia jäseniä meillä on noin 160 000. JHL on SAK:n jäsenjärjestö.
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