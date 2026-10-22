Ammattiliitto JHL: HaminaKotkan sataman turvallisuus ja huoltovarmuus eivät saa olla säästökohteita

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n toimialajohtaja Mari Keturi ymmärtää, että Venäjän liikenteen loppuminen ja satamapalvelujen muuttunut kilpailutilanne ovat heikentäneet HaminaKotka Satama Oy:n toimintaedellytyksiä. Taloudellisiin haasteisiin on löydettävä ratkaisuja.

– Muutosneuvotteluissa on vaarassa enintään 22 työpaikkaa eli noin kolmannes satamayhtiön henkilöstöstä. Neuvottelut kohdistuvat erityisesti alusten kiinnitys- ja irrotuspalveluissa työskenteleviin työntekijöihin.

Työnantaja perustelee neuvotteluja Venäjän liikenteen ja erityisesti lannoitekuljetusten päättymisellä sekä EU:n satamapalveluasetuksen mahdollistamalla kilpailun lisääntymisellä. Liikennemäärien väheneminen ja muuttunut kilpailutilanne aiheuttavat satamayhtiölle taloudellisia haasteita.

Keturin mukaan ratkaisuksi ei kuitenkaan pidä valita henkilöstön voimakasta vähentämistä ilman perusteellista arviota sen vaikutuksista työturvallisuuteen, palvelujen jatkuvuuteen, huoltovarmuuteen ja sataman tulevaisuuteen.

– Alusten kiinnitys- ja irrotuspalvelut ovat turvallisuuskriittisiä toimintoja. Niiden henkilöstötarvetta ei voida määritellä pelkästään liikennemäärien tai lyhyen aikavälin kustannussäästöjen perusteella.

– Sataman kokenut ja ammattitaitoinen henkilöstö on voimavara, jonka merkitys korostuu erityisesti häiriötilanteissa ja muuttuneessa turvallisuusympäristössä.

Pääluottamusedustaja Keijo Karppisen mukaan työntekijät ovat valmiita etsimään vaihtoehtoja irtisanomisille, laajentamaan tehtävänkuviaan ja kehittämään työaikajärjestelyjä. Alihankintana teetettyjen töiden palauttaminen omalle henkilöstölle on selvitettävä.

– Työnantajan on nyt käytävä nämä vaihtoehdot aidosti läpi ennen mahdollisia irtisanomispäätöksiä. Sataman osaamisen, turvallisuuden ja toimintavarmuuden säilyttäminen on koko yhteiskunnan etu.