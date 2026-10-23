Ilmarinens placeringar genererade 6,2 procent, dvs. 4,2 miljarder euro

– Utvecklingen i januari–september var stark vid Ilmarinen. De pensionsmedel vi förvaltar ökade med 4,2 miljarder euro och solvensen stärktes. Vi lyckades särskilt väl med kundanskaffningen, berättar Ilmarinens verkställande direktör Mikko Mursula.

Intäkterna ökade särskilt tack vare börsnoterade aktieplaceringar

I januari–september genererade Ilmarinens placeringar 6,2 procent (4,8), dvs. 4,2 miljarder euro. Placeringarnas marknadsvärde steg till 71,0 miljarder euro (67,5 miljarder euro i slutet av 2025). Ilmarinens placeringar har sedan 2017 genererat sammanlagt 32,6 miljarder euro.

Placeringsintäkterna ökade särskilt tack vare börsnoterade aktieplaceringar. Aktieplaceringarna genererade 10,9 (5,4) procent. Avkastningen på ränteplaceringarna var -1,3 procent (4,7). Avkastningen på fastighetsplaceringarna förbättrades till 1,6 (1,3) procent. De övriga placeringarna genererade 4,6 (5,8) procent.

– Utvecklingen på placeringsmarknaden var i huvudsak positiv under årets tredje kvartal. Att den ekonomiska tillväxten var starkare än väntat i kombination med företagssektorns goda resultatutveckling bidrog till en positiv utveckling på marknaderna för tillgångsklasser med högre risk, beskriver Ilmarinens placeringsdirektör Annika Ekman.

– De geopolitiska spänningarna, störningarna inom energisektorn och den ihållande oron för inflationen kvarstod dock, samtidigt som räntenivån steg. Oron tilltog mot slutet av kvartalet.

Avkastningen på placeringarna är på en god nivå på lång sikt. Den genomsnittliga avkastningen på lång sikt har varit 6,0 procent från och med 1997. Detta motsvarar en realavkastning på 4,1 procent.

Solvensen stärktes i början av året

Ilmarinens solvenskapital ökade till 16,6 miljarder euro (15,5 miljarder euro i slutet av 2025). Solvensnivån stärktes till 129,9 procent (129,2 procent i slutet av 2025).

Lagförslagen om pensionsreformen trädde i kraft i början av juli. Till följd av reformen stärktes Ilmarinens solvensställning betydligt när solvensgränsen minskade. Detta ökade möjligheterna till risktagning.

Aktieplaceringarnas andel av riskfördelningen ökade till 65 procent

Reformen av investeringsregleringen gör det möjligt att öka aktievikten och eftersträva högre placeringsintäkter, men ökar variationen i avkastningen.

– Vi har förberett oss noggrant inför reformen och ökat aktieplaceringarnas andel av vår riskfördelning till 65 procent. Vi har också utnyttjat de utökade möjligheterna att använda belåning i fastighetsinvesteringar, säger Annika Ekman.

Stöd till tillväxtföretag på olika håll i landet

Av Ilmarinens placeringar finns 18 procent, dvs. 13,1 miljarder euro, i Finland

– Investeringar i inhemska företag är en del av det arbete som gör det möjligt att bygga en hållbar tillväxt i Finland. Tillsammans med OP Pohjola driver vi för närvarande ett tillväxtfinansieringsprogram på 300 miljoner euro. Målet är att förbättra tillgången till finansiering för finländska små och medelstora företag och stödja tillväxtprojekt på olika håll i landet, säger Mursula.

– Finland måste få en stark tillväxtbana. Vi har aktivt investerat i finländska venture capital-fonder och även investerat direkt i finländska tillväxtföretag, berättar Mursula.

Kundanskaffningen var särskilt god

Premieinkomsten för januari–september låg på samma nivå som året innan, 5,5 miljarder euro (5,5 md. euro).

Lönesumman och arbetsinkomsten för de anställda och företagare som är försäkrade i Ilmarinen ökade med 2,2 procent till 22,6 miljarder euro (22,1 md. euro).

Ilmarinen lyckades särskilt bra med kundanskaffningen: kundanskaffningen netto stärktes till 162 (71) miljoner euro och kundlojaliteten var 96,8 (95,6) procent.

Även Ilmarinens kostnadseffektivitet är på en god nivå. Omkostnaderna sjönk i januari–september till 66 miljoner euro (68). De utgjorde 0,29 procent (0,31) av de försäkrade arbetstagarnas och företagarnas lönesumma och arbetsinkomst.

Beslut om ålderspension fattas snabbt

Vid utgången av september hade Ilmarinen 446 701 (449 917) pensionstagare. 6,1 miljarder euro betalades ut i pensioner (6,0 md. euro). Beslut om ålderspension fattas nu ännu snabbare än tidigare, i genomsnitt inom två dagar (3).

I januari–september fattades 17 procent färre nya pensionsbeslut än året innan, sammanlagt 27 443 (33 110). Minskningen förklaras huvudsakligen av att antalet beslut om ålderspension minskade med hela 40 procent från året innan till 10 488.

– År 2025 var antalet beslut om ålderspension större än vanligt eftersom arbete under pensioneringen har blivit vanligare och pension som tjänats in för detta arbete ansöktes om utbetalning oftare än tidigare, berättar Mursula.

– Nu steg den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten till 69 år och senarelade ansökan om pension för arbete som utförts vid sidan av pension. Därför har ingen ny åldersklass kunnat ansöka om denna pension i år.

I januari–september beviljades 6 633 (7 384) personer i invalidpension eller rehabiliteringsstöd, dvs. tio procent färre än året innan.

Arbetsförmågan behöver stödjas under hela arbetslivet

Pensionerna diskuteras livligt i offentligheten, senast frågan om att höja pensionsåldern.

– Det är en faktor som bidrar till ett hållbart arbetsliv. Den finansiella situationen för vårt pensionssystem är dock stabil, och pensionsreformen förbättrar den ytterligare. Redan nu går människor i pension senare än tidigare. När den förväntade livslängden ökar stiger den lägsta åldern för ålderspension enligt gällande bestämmelser, så att förhållandet mellan den beräknade tiden i arbete och tiden som pensionär hålls på nuvarande nivå. Ur pensionssystemets perspektiv finns det alltså inget behov av stora förändringar, säger Mursula.

– Vid sidan av eventuella ytterligare höjningar av pensionsåldern behöver vi fundera på hur vi skapar ett hållbart arbetsliv där det finns arbete att få och arbetsförmågan stöds under hela arbetslivet. Vi bör också hitta fler arbetsmöjligheter för personer med nedsatt arbetsförmåga.

FöPL-reformen är en bra början

Regeringens proposition om ändring av lagen om pension för företagare gick vidare till riksdagen i början av oktober. Enligt propositionen kan företagaren som grund för pensionsavgifterna och pensionsförmånerna välja de faktiska förvärvsinkomsterna eller den arbetsinkomst som baserar sig på en helhetsbedömning.

– Det är bra att företagaren i fortsättningen kan försäkra sitt pensionsskydd utifrån sina förvärvsinkomster. På lång sikt bör målet vara att alla företagare ska kunna försäkra sig utifrån så aktuella inkomster som möjligt, konstaterar Mursula.

Lagen avses träda i kraft den 1 april 2028.

I det nu aktuella lagförslaget föreslås ingen fondering av FöPL. En utredare som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet utreder dock olika alternativ för att införa fondering samt sätt att effektivisera genomförandet av FöPL och sänka de administrativa kostnaderna.

– Att inleda fondering skulle vara en lösning på utmaningarna för företagarnas pensionssystems ekonomiska hållbarhet på lång sikt.

Utvecklingen i januari–september i korthet:

Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj var 6,2 (4,8) procent, dvs. 4,2 miljarder euro. Investeringarnas marknadsvärde ökade till 71,0 (67,5) miljarder euro. Placeringarnas genomsnittliga avkastning på lång sikt var 6,0 procent från och med 1997. Detta motsvarar en realavkastning på 4,1 procent.

Bruttoresultatet var 1 070 (808) miljoner euro. ​

Premieinkomsten var 5 495 (5 457) miljoner euro och de utbetalda pensionerna 6 107 (6 015) miljoner euro. ​

Kundanskaffningen netto stärktes till 162 (71) miljoner euro och den löpande kundlojaliteten under de föregående 12 månaderna var 96,8 (95,6) procent. ​

Omkostnaderna sjönk till 66 (68) miljoner euro, det vill säga 0,29 (0,31) procent av de försäkrades ArPL-lönesumma och FöPL-arbetsinkomst. ​

Solvenskapitalet ökade till 16,6 (15,5) miljarder euro och solvensnivån stärktes till 129,9 (129,2) procent.

Utsikter: Ilmarinens premieintäkter förväntas öka något långsammare än ökningen av lönesumman, eftersom ArPL-avgiftsprocenten sjönk 2026. Sänkningen av avgiftsprocenten berodde på att återbetalningen av den tillfälliga avgiftssänkningen för arbetsgivare som infördes på grund av coronapandemin avslutades år 2025.



Mer information:

Mikko Mursula, verkställande direktör, Ilmarinen, tfn 050 380 3016, mikko.mursula@ilmarinen.fi

Annika Ekman, placeringsdirektör, Ilmarinen, tfn 040 590 0344, annika.ekman@ilmarinen.fi

Sami Ärilä, personal- och kommunikationsdirektör, Ilmarinen, tfn 0400 271 066, sami.arila@ilmarinen.fi



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