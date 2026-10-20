Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Raskauden etenemistä voi nyt seurata helposti Maisassa

23.10.2026 09:35:23 EEST | Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Tiedote

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Helsingissä, Vantaalla ja Keravalla on otettu käyttöön uusi raskauden etenemisen seuranta. Seuranta kokoaa asiakkaalle raskausajan käynnit, tehtävät, kyselyt ja ohjeet yhteen näkymään Maisassa.

Raskaana oleva nainen kuvioidussa mekossa ja beigessä takissa koskettaa vatsaansa ulkona leikkikentän lähellä.
Seuranta auttaa hahmottamaan koko raskausajan palvelupolun. Kaisa Sunimento Helsingin kaupunki

Raskauden etenemisen seuranta tarjoaa odottajalle ajankohtaisia ohjeita, kyselyitä ja muistutuksia raskauden eri vaiheissa. Lisäksi se kokoaa samaan näkymään kaikkien raskauteen liittyvien käyntien tiedot ja ajankohdat äitiysneuvolan ensikäynniltä aina synnytyksen jälkitarkastukseen saakka.

Seurannassa näkyvät sekä äitiysneuvoloiden että HUSin erikoissairaanhoidon käynnit, mikä auttaa hahmottamaan koko raskausajan palvelupolun.

”Raskaana oleva voi tutustua tulevien neuvolakäyntien sisältöön jo etukäteen, ja miettiä valmiiksi itselleen tärkeitä kysymyksiä”, Helsingin äitiys- ja lastenneuvolan päällikkö Monica Lindberg kertoo.

Raskauden edetessä Maisaan avautuvat tehtävät ohjaavat tutustumaan ajankohtaisiin ohjeisiin, vastaamaan kyselyihin ja huolehtimaan tarvittavista ajanvarauksista. Esimerkiksi tulevaa synnytystä koskevaan kyselyyn voi vastata sähköisesti Maisassa, jolloin vastaukset välittyvät suoraan ammattilaisille Apotti-järjestelmän kautta.

"Tarkoituksena on, että odottaja saa tarvitsemansa tiedon silloin, kun se on ajankohtaista. Samalla kaikki materiaalit säilyvät Maisassa, joten niihin on helppo palata tarvittaessa myöhemminkin", Oy Apotti Ab:n sovelluskehittäjä Pilvi Loman kertoo.

Seuranta avautuu automaattisesti Maisaan

Raskauden etenemisen seuranta avautuu Maisaan automaattisesti, kun asiakas on ilmoittanut raskaudestaan neuvolaan ja ammattilainen on kirjannut raskauden asiakkaan tietoihin. Myös puolesta-asioija näkee seurannan, jos hänelle on myönnetty Maisassa tarvittava puolesta-asiointivaltuus.

Seuranta on käytettävissä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Se näkyy asiakkaalle hänen Maisassa tekemänsä kielivalinnan mukaisesti.

Lisätietoja: 

Tanja Korteniemi
Tuotepäällikkö
Oy Apotti Ab
040 670 6240
tanja.korteniemi@apotti.fi 

Monica Lindberg
Äitiys- ja lastenneuvolan päällikkö, 
Helsingin kaupunki
yhteydenotot: monica.lindberg@hel.fi

Heidi Pasanen
tehtäväaluepäällikkö, neuvola- ja lasten kuntoutuspalvelut, 
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
040 610 5879
heidi.pasanen@vakehyva.fi 

Avainsanat

sosiaali- ja terveyspalveluthelsinkivantaan ja keravan hyvinvointialuehusapottimaisa

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Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

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