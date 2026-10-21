KUTSU: Aasian tutkimus juhlii merkkivuosia Turun yliopistossa – kansainvälinen konferenssi 29.10.
22.10.2026 13:25:38 EEST | Turun yliopisto | Tiedote
Turun yliopistossa juhlistetaan 29.–30. lokakuuta 2026 kahta Aasian tutkimuksen ja opetuksen merkkipaalua: Yliopistojen Aasia-verkoston 30-vuotista taivalta ja Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen 20-vuotisjuhlaa. Juhlaohjelmaan kuuluu kaikille avoin kansainvälinen East Asia Now! -konferenssi 29. lokakuuta.
Englanninkielinen juhlakonferenssi East Asia Now! kokoaa Turkuun kansainvälisiä ja suomalaisia eturivin Itä-Aasian tutkijoita. Konferenssi tarjoaa yleisölle mahdollisuuden tutustua ajankohtaiseen Itä-Aasian tutkimukseen ja kuulla alan asiantuntijoita. Kaikille avoin tilaisuus järjestetään Turun yliopiston Educarium-rakennuksessa 29. lokakuuta.
- Viimeiset 20 vuotta Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskus CEAS tehnyt Itä-Aasiaa ymmärrettävämmäksi meille täällä Suomessa ja osana kansanvälistä Itä-Aasian tutkijoiden yhteisöä. Itä-Aasiaa koskevan tutkimustiedon ja siihen perustuvan opetuksen tarve ei ole tänä aikana hävinnyt, korkeintaan muuttunut teemoiltaan. Nykyisin painottuvat esimerkiksi enemmän taloudellisen ja kovan turvallisuuden teemat kuin aikaisemmin. CEAS:in juhlakonferenssi reflektoi näitä ja monia muita teemoja sekä yleisesti Itä-Aasian tutkimisen muutoksia kahden viime vuosikymmenen aikana, toteaa CEASin johtaja professori Lauri Paltemaa.
Esillä monipuolinen kattaus ajankohtaisia näkökulmia
Aamupäivällä juhlakonferenssissa syvennytään Japanin muuttuvaan turvallisuus- ja kumppanuuspolitiikkaan, tarkastellaan Japania salaliittoteorioiden tutkimuksen kohteena sekä analysoidaan Kiinan poliittisen järjestelmän nykytilaa ja tulevia kehityssuuntia.
Iltapäivällä huomio siirtyy yhteiskunnalliseen aktivismiin ja poliittiseen mobilisaatioon. Esillä ovat Aasian Z-sukupolven aktivismi, josta puhuu professori Jeff Kingston Japanin Temple Universitysta, sekä Etelä-Korean oikeistoradikaalien liikkeiden nousu, jota käsittelee professori Myungji Yang Havaijin yliopistosta.
Konferenssin päättää keskustelu Euroopan muuttuvasta Kiina-politiikasta, jossa Kiinasta irtaantumisen sijaan pyritään hallittuun yhteistyöhön, jossa korostuu kriisinkestävyys ja riskienhallinta. Aihetta pohtii professori Bart Dessein Ghentin yliopistosta yhdessä muiden johtavien Kiina-asiantuntijoiden kanssa.
Konferenssin koko ohjelma löytyy Itä-Aasian tutkimuskeskuksen verkkosivuilta. Ilmoittautuminen konferenssiin 26.10. mennessä.
Uraauurtavaa Aasian tutkimusta ja opetusta Suomessa
Turun yliopisto on keskeinen Aasian tutkimuksen ja opetuksen toimija Suomessa. Sen yhteydessä toimiva Yliopistojen Aasia-verkosto on edistänyt Aasian tuntemusta jo kolmen vuosikymmenen ajan. Aasia-opetuksen uranuurtajana ja verkko-opetuksen pioneerina verkosto on tuonut Aasia-opinnot eri puolilla Suomea opiskelevien ulottuville ja vahvistanut suomalaista Aasia-osaamista.
Tänä vuonna 20 vuotta täyttävä Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskus CEAS on Suomen ainoa nykypäivän Itä-Aasiaan keskittyvä tutkimus- ja koulutusyksikkö. Keskus on vakiinnuttanut asemansa Itä-Aasian asiantuntijoiden kouluttajana ja alueen yhteiskuntien tutkijana.
Lokakuun juhlatapahtumat nostavat esiin pitkäjänteisen tutkimuksen ja opetuksen merkityksen Aasian tuntemuksen rakentamisessa.
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Yhteyshenkilöt
Silja KevaOppiainevastaavaTurun yliopisto / Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskus CEASsilja.keva@utu.fiwww.utu.fi/fi/ihmiset/silja-keva
Turun yliopiston viestintäviestinta@utu.fiwww.utu.fi/medialle
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Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.
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