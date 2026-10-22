SDP:n Niina Malm: EU:n globalisaatiorahaston tuesta on hyvä alku – jolla voidaan helpottaa paperiteollisuuden rakennemuutosta Etelä-Karjalassa

-Irtisanomiset ovat aina raskaita uutisia perheille ja koko seutukunnalle, mutta tämä tuki antaa konkreettisia työkaluja tulevaisuuden rakentamiseen. Maakunnan eri edusvalvojat ovat tehneet asiassa hyvää työtä. Alueillamme on valtavasti huippuosaamista, jolle on kysyntää uusilla kasvualoilla, toteaa imatralainen SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm.

Paperiteollisuuden murros on pitkäaikaisen kehityksen ja muuttuneen toimintaympäristön tulos. Rakennemuutos ei kuitenkaan tarkoita alueellisen elinvoiman loppua, vaan parhaimmillaan teollisen pohjan uudistumista.

Yhdessä työllisyysalueiden oman 40 prosentin rahoitusosuuden kanssa hankkeen kokonaisbudjetti nousee yli 1,8 miljoonaan euroon.

-Tämä kansallinen rahoitusosuus on nyt turvattava, jotta tuella voidaan rahoittaa muun muassa uravalmennusta, ammatillista koulutusta ja palkkatukea. Erityisen tärkeää on, että tuki kohdistuu tehokkaasti myös yli 54-vuotiaisiin työntekijöihin, jotka muodostavat lähes puolet tuensaajista. Heidän pitkä työkokemuksensa ja ammattitaitonsa ovat voimavara, jota Suomella ei ole varaa menettää painottaa Malm

Maakunnan edunvalvonta, yhteistyö ja aktiivinen vaikuttaminen tuottavat tuloksia silloin, kun ne muuttuvat ihmisten mahdollisuuksiksi. Tämä pitää nyt varmistaa.