Lupa- ja valvontavirasto vaatii Tuike Finland Oy:ltä toimenpiteitä

Kehotuksen mukaan hankealueilla ei saa tehdä tai jatkaa toimenpiteitä, jotka muuttavat alueiden luonnontilaa, maisemaa, maaston rakennetta tai vesitaloutta. Kiellettyjä toimenpiteitä ovat muun muassa puuston poistaminen, pintamaiden kuorinta, kaivu- ja louhintatyöt, murskaus, maamassojen siirrot, ojitukset sekä työmaateiden ja varastoalueiden rakentaminen.

Tuike Finland Oy ilmoitti 14.10.2026 toimittamassaan vastauksessa noudattavansa kehotusta ja keskeyttäneensä valmistelutyöt molemmilla hankealueilla.

Muhoksen hankkeelta vaaditaan tarkempi vesienhallintasuunnitelma

Lupa- ja valvontavirasto on arvioinut Muhoksen datakeskushankkeen ojitusilmoitusta ja muuta yhtiön toimittamaa aineistoa. "Arviomme mukaan käytettävissä olevien tietojen perusteella ei voida riittävällä varmuudella osoittaa, että hankkeen vesistövaikutukset voidaan ehkäistä ja hallita asianmukaisesti ilmoituksessa esitetyin menetelmin", toteaa vesiympäristöyksikön päällikkö Janne Kärkkäinen.

Lupa- ja valvontavirasto edellyttää, että yhtiö toimittaa 5.11.2026 mennessä yksityiskohtaisen suunnitelman hankealueen vesienhallintatoimenpiteistä. Suunnitelmassa on esitettävä muun muassa toteutettavat rakenteet, niiden sijainti, toteutusaikataulu sekä riippumattoman tahon toteuttama vesientarkkailu.

Suunnittelussa tulee huomioida myös rankkasateiden ja lumensulamisen aiheuttamat poikkeukselliset valumat sekä alueella esiintyviin mustaliuskeisiin ja happamuutta tuottaviin maa-aineksiin liittyvät riskit.

Mikäli tarvittaviin toimenpiteisiin ei ryhdytä, Lupa- ja valvontavirasto arvioi asian saattamista vesilain mukaiseen hallintopakkomenettelyyn, jossa vaaditaan toimenpiteitä uhkasakon uhalla.

Ojitusilmoituksen perusteella Muhoksen ojituksille tarvitaan vesilain mukainen lupa

Tyypillisesti rakennushankkeiden hulevesien hallinta ratkaistaan alueidenkäyttö- ja rakentamislainsäädännön mukaisissa menettelyissä. Hankealueella ei ole lainvoimaista asemakaavaa ja hankkeen ojitustoimenpiteet kuuluvat vesilain soveltamisalaan.

Tuike Finland Oy toimitti Muhoksen hankkeen ojitusilmoituksen 18.9.2026. Ilmoituksen mukaan datakeskusaluetta varten on suunniteltu noin yhdeksän kilometriä uusia ojia, joista valtaosa on jo toteutettu. Ojitusilmoitus olisi tullut tehdä vähintään 60 vuorokautta ennen toimenpiteiden aloittamista.

Lupa- ja valvontaviraston arvion mukaan hankealue sijaitsee mustaliuske-esiintymän vaikutusalueella. Ojitus-, maankuivatus- ja kaivutyöt voivat tällaisilla alueilla aiheuttaa sulfidipitoisten maa-ainesten hapettumista, mikä voi lisätä vesien happamuutta ja metallipitoisuuksia. Yhtiön toimittamissa tarkkailutuloksissa on jo havaittu happamoitumiseen viittaavia muutoksia.

Lupa- ja valvontaviraston näkemyksen mukaan ojitusilmoituksessa esitetyt toimenpiteet, kuten maaperän kalkitus ja kalkkisuotopadot eivät yksin riitä ehkäisemään happamien ja metallipitoisten valumavesien muodostumista. Lisäksi alueelta voi aiheutua kiintoaine- ja ravinnekuormitusta erityisesti runsassateisina jaksoina. Esitettyjen pintavalutuskenttien toteutukseen ja toimivuuteen liittyy kuitenkin epävarmuuksia.

Kokonaisarvion perusteella Lupa- ja valvontavirasto katsoo, että ojitusilmoituksessa esitetyistä toimenpiteistä voi aiheutua vesilain ja ympäristönsuojelulain tarkoittamia haitallisia vaikutuksia. Tämän vuoksi hankkeen ojitustoimenpiteille on haettava vesilain mukainen lupa.

Hankkeisiin liittyvät muut vireillä olevat asiat

Lupa- ja valvontavirasto on pyytänyt Tuike Finland Oy:ltä 5.11.2026 mennessä lisäselvitykset Muhoksen ja Kajaani-Otanmäen hankealueilla mahdollisesti tehtävistä ylläpito-, turvaamis- ja ympäristönsuojelutoimenpiteistä. Tarkoituksena on varmistaa, että toimenpiteet ovat välttämättömiä eivätkä aiheuta uusia ympäristövaikutuksia YVA-menettelyjen aikana.

Lupa- ja valvontavirasto käsittelee erikseen myös hankkeiden rakentamisessa syntyvien maa-aines- ja kiviainesmassojen käsittelyä koskevaa selvitystä, jonka yhtiö toimitti 20.10.2026.

Kajaani-Otanmäen hankealueen ojituksia koskeva ojitusilmoitus saapui Lupa- ja valvontavirastoon 29.9. Ilmoitus käsitellään erillisenä asiana, ja siitä annetaan ratkaisu vesilain mukaisessa määräajassa.

Lisäksi Lupa- ja valvontavirasto on pyytänyt selvityksen viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikan tilasta Muhoksen hankealueella toteutettujen toimenpiteiden jälkeen.

Lupa- ja valvontavirasto on lisäksi tehnyt poliisille Muhoksen hanketta koskevan tutkintapyynnön. Asia on julkisuuslain perusteella salassa pidettävä, eikä Lupa- ja valvontavirasto siten kommentoi asiaa.

Lisätietoja:

vesiympäristöyksikön päällikkö Janne Kärkkäinen, ympäristöosasto, 0295 255442, etunimi.sukunimi@lvv.fi