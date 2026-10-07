Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

Finanssivalvonta määräsi Fennia Henkivakuutus Oy:lle (entinen Sp-Henkivakuutus) rikemaksun virheellisestä raportoinnista

22.10.2026 14:08:31 EEST | Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia | Tiedote

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Fennia Henkivakuutus Oy on saanut Finanssivalvonnalta 80 000 euron rikemaksun virheellisestä raportoinnista. Virheellinen raportointi liittyy vuosiin 2016–2024, jolloin yhtiö oli Sp-Henkivakuutus Oy.

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia osti Sp-Henkivakuutuksen koko osakekannan 29.8.2025 ja yhtiön nimi muutettiin Fennia Henkivakuutus Oy:ksi 11.12.2025. Rikemaksu liittyy yhtiön vakavaraisuusraportoinnissa esiintyneeseen virheeseen vuosina 2016–2024.

Virhe-epäily syntyi Sp-Henkivakuutuksen sisäisessä valvonnassa 2024, jolloin kustannusriskin laskennassa huomattiin ohjelmointivirhe. Virhe korjattiin ja tiedot on raportoitu tämän jälkeen korjatulla laskennalla jo ennen kuin yhtiö siirtyi osaksi Fennia-ryhmää.

Vakavaraisuuslaskennassa havaittu virhe ja siihen liittyvä laiminlyönti ajoittuvat yrityskauppaa edeltävään aikaan. Fennia-ryhmässä vakavaraisuuslaskennan oikeellisuus varmistetaan kattavilla sisäisen valvonnan prosesseilla ja kontrolleilla.

Fennia Henkivakuutus on tehnyt yhteistyötä Finanssivalvonnan kanssa virheisiin liittyvän kokonaisuuden selvittämiseksi.

Fennia Henkivakuutus ei valita Finanssivalvonnan päätöksestä.

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