”Kun taksikyyti maksaa alle kympin, pitää ymmärtää mistä hinta otetaan”

Bolt- ja Uber-kuljettajien mielenilmaus tänään Olympiastadionin parkkipaikalla Helsingissä osoittaa ikävällä ja karulla tavalla alustatalouden ongelmat. Kuljettajat eivät millään mittareilla ansaitse riittävästi ja heiltä puuttuu työsuhdeturva.

- Jos taksikyyti maksaa alle 10 euroa, niin kaikkien pitää ymmärtää mistä se hinta otetaan. Se otetaan kuljettajalla, AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko sanoo.

Alustatalouden itsensätyöllistäjät ovat selvästi heikommassa asemassa muihin kuljettajiin nähden. Tämä luo selvästi epäterveen kilpailutilanteen, mikä ei ole hyvä kenellekään.

Alustatyön ongelma on, että voitot menevät alustatalousyrityksille. Kuljettajina toimivien itsensätyöllistäjien palkkiot ovat pieniä. Heillä ei ole työsuhdeturvaa, vapaapäiviä, lomaa tai ylipäätään mitään turvaa, mitä työsuhteisella ihmisellä on. Ansiot jäävät pieneksi ja niistä pitäisi maksaa myös esimerkiksi oma työterveyshuolto ja eläketurva.

- Ei ole työsuhdetta, eikä mitään turvaa, mikä työsuhteisella ihmisellä on. Kaikki tämä puuttuu, Ismo Kokko toteaa.

Yksi alustatyön ongelmista on se, että itsensätyöllistäjät eivät ole osanneet järjestäytyä. Mielenosoitus on hyvä sysäys siihen suuntaan. Järjestäytyneenä ammattiliittojen kautta myös itsensätyöllistäjät voisivat ajaa omia etujaan paremmin.

Boltin ja Uberin kuljettajat osoittavat mieltään tänään torstaina Helsingin Olympiastadionilla. Kuljettajat vaativat läpinäkyvää hinnoittelua, sovelluksen ottamien provisioiden pienentämistä ja uudenlaista hinnoittelumallia kyyteihin lentokentältä ja ruuhka-aikoihin. Lisäksi kuljettajat vaativat oikeutta kieltäytyä kyydistä ilman rangaistusta.

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