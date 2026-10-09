Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

”Kun taksikyyti maksaa alle kympin, pitää ymmärtää mistä hinta otetaan”

22.10.2026 13:35:31 EEST | Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry | Tiedote

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Bolt- ja Uber-kuljettajat järjestivät mielenosoituksen tänään Olympiastadionin parkkipaikalla. Auto- ja Kuljetusalan Työtekijäliitto AKT:ssa ymmärretään hyvin kuljettajien tarve osoittaa mieltään. Alustatalouden voitot otetaan kuljettajien työstä. Itsensätyöllistäjinä toimivat kuljettajat eivät ansaitse riittävästi. Heiltä puuttuu kokonaan työsuhdeturva ja sen edut.

Olympiastadionin parkkipaikalla on kymmeniä takseja ja kuljettajia osoittamassa mieltään
Bolt- ja Uber-kuljettajat kokoontuivat Olympiastadionille osoittamaan mieltään. Kuva: Annika Rauhala

Bolt- ja Uber-kuljettajien mielenilmaus tänään Olympiastadionin parkkipaikalla Helsingissä osoittaa ikävällä ja karulla tavalla alustatalouden ongelmat. Kuljettajat eivät millään mittareilla ansaitse riittävästi ja heiltä puuttuu työsuhdeturva. 

- Jos taksikyyti maksaa alle 10 euroa, niin kaikkien pitää ymmärtää mistä se hinta otetaan. Se otetaan kuljettajalla, AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko sanoo.

Alustatalouden itsensätyöllistäjät ovat selvästi heikommassa asemassa muihin kuljettajiin nähden. Tämä luo selvästi epäterveen kilpailutilanteen, mikä ei ole hyvä kenellekään.

Alustatyön ongelma on, että voitot menevät alustatalousyrityksille. Kuljettajina toimivien itsensätyöllistäjien palkkiot ovat pieniä. Heillä ei ole työsuhdeturvaa, vapaapäiviä, lomaa tai ylipäätään mitään turvaa, mitä työsuhteisella ihmisellä on. Ansiot jäävät pieneksi ja niistä pitäisi maksaa myös esimerkiksi oma työterveyshuolto ja eläketurva.

- Ei ole työsuhdetta, eikä mitään turvaa, mikä työsuhteisella ihmisellä on. Kaikki tämä puuttuu, Ismo Kokko toteaa.

Yksi alustatyön ongelmista on se, että itsensätyöllistäjät eivät ole osanneet järjestäytyä. Mielenosoitus on hyvä sysäys siihen suuntaan. Järjestäytyneenä ammattiliittojen kautta myös itsensätyöllistäjät voisivat ajaa omia etujaan paremmin.

Boltin ja Uberin kuljettajat osoittavat mieltään tänään torstaina Helsingin Olympiastadionilla. Kuljettajat vaativat läpinäkyvää hinnoittelua, sovelluksen ottamien provisioiden pienentämistä ja uudenlaista hinnoittelumallia kyyteihin lentokentältä ja ruuhka-aikoihin. Lisäksi kuljettajat vaativat oikeutta kieltäytyä kyydistä ilman rangaistusta.

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7,5 euroa käteen – kyytipalvelut perustuvat kuskien kyykyttämiseen | AKT-lehti

Alustatyö valtaa yhä lisää alaa – lähetti tuo jopa seksivälineet | AKT-lehti

Plattformsarbete blir allt vanligare – ett bud hämtar till och med sexleksakerna | AKT-lehti

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Olympiastadionin parkkipaikalla on kymmeniä takseja ja kuljettajia osoittamassa mieltään
Bolt- ja Uber-kuljettajat kokoontuivat Olympiastadionille osoittamaan mieltään.
Kuva: Annika Rauhala
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Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry on n. 38 000 jäsenen ammattiliitto ja vahva edunvalvoja. Liiton jäsenet työskentelevät autoliikenne-, ahtaus-, säiliöauto- ja öljytuote-, matkailu-, huolinta- ja liikenneopetusaloilla sekä huoltokorjaamoissa, terminaaleissa ja lentokoneiden matkustamoissa.

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