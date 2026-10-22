Lupa- ja valvontavirasto

Geologian tutkimuskeskukselle ja sen koetehtaan päällikölle tuomio työturvallisuusrikoksesta

22.10.2026 14:04:49 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote

Jaa

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on 22.10.2026 tuominnut Geologian tutkimuskeskuksen yhteisösakkoon ja sen Outokummun toimipisteen koetehtaan päällikön sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Geologian tutkimuskeskuksessa oli laiminlyöty selvittää sen tekemässä tutkimustyössä käytettävien kemikaalien työntekijöille aiheuttamat vaarat ja laatia niistä kirjallinen riskien arviointi.

Geologian tutkimuskeskus on valtion virasto, joka tutkii kalloperää ja maaperää. Laiminlyönnit tulivat esiin, kun työsuojelutarkastaja tutki Outokummun koetehtaan työntekijälle toukokuussa 2024 sattunutta tapaturmaa. Työntekijä oli kaatanut miinus 200 asteista nestemäistä typpeä astiasta kannuun, jolloin kannu oli räjähtänyt. Räjähdyksestä oli kuulunut kova pamahdus ja typpeä oli roiskunut lattialla olevan muovimaton päälle ja rikkonut maton. Typpeä ei kuitenkaan roiskunut työntekijän päälle. Työntekijälle aiheutui pamahduksesta korvien tinnitusta, mutta se meni pian ohi. Hänelle ei jäänyt tapaturmasta pysyviä vammoja.

Tapaturman tutkinnassa tuli ilmi, että tapaturman aiheuttaneen nestemäisen typen käsittelyyn ei ollut laadittu kirjallisia käyttö- ja turvallisuusohjeita, vaikka sen käsittely voi aiheuttaa työntekijöille monenlaisia tapaturman vaaroja. Tarkastuksella selvisi myös, että kyseisestä ja muista työpaikalla käytettävistä kemikaaleista ei ollut tehty laissa vaadittua kirjallista riskien arviointia.

Tuomittu koetehtaan päällikkö vetosi käräjillä siihen, että työpaikalla oli ollut käytössä kemikaalien valmistajien laatimat käyttöturvallisuustiedotteet, kemikaalien käytöstä oli pidetty työntekijöille koulutuksia ja projektien alkaessa oli pidetty työntekijöiden kanssa palaverit, joissa oli käyty projektikohtaisesti läpi mitä suojaimia kyseisille kemikaaleille tarvitaan. Käräjäoikeus totesi, että nämä toimenpiteet eivät korvaa järjestelmällisesti tehtyä ja kirjallisesti laadittua kemiallisten riskien arviointia.

Käräjäoikeus tuomitsi Outokummun koetehtaan päällikön työturvallisuusrikoksesta 25 päiväsakkoon, josta hänelle tulee maksettavaa noin 1 400 euroa. Lisäksi oikeus tuomitsi Geologian tutkimuskeskuksen toiminnassa tehdystä työturvallisuusrikoksesta 30 000 euron yhteisösakkoon.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden tuomio, asianumero R 713/2026/1035. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Avainsanat

työsuojeluosastotyöturvallisuusrikos

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Työsuojeluviranomaisena huolehdimme siitä, että työ Suomessa on terveellistä, turvallista ja reilua. Valvomme työn tekemistä työpaikoilla. Annamme myös ohjausta ja neuvontaa sekä kannustamme työpaikkoja omaehtoiseen, ennaltaehkäisevään työsuojelutyöhön.

Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu Tyosuojelu.fi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Lupa- ja valvontavirasto

HSL:n lähijunaliikenteen Kehäradan varikon YVA-menettely käynnistyy21.10.2026 10:00:00 EEST | Tiedote

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Lupa- ja valvontavirastolle lähijunaliikenteen Kehäradan varikkohanketta koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma). Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamiseksi. Arviointiohjelma on nähtävillä ja siitä voi esittää mielipiteitä 20.11.2026 saakka.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye