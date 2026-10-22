Geologian tutkimuskeskukselle ja sen koetehtaan päällikölle tuomio työturvallisuusrikoksesta

Geologian tutkimuskeskus on valtion virasto, joka tutkii kalloperää ja maaperää. Laiminlyönnit tulivat esiin, kun työsuojelutarkastaja tutki Outokummun koetehtaan työntekijälle toukokuussa 2024 sattunutta tapaturmaa. Työntekijä oli kaatanut miinus 200 asteista nestemäistä typpeä astiasta kannuun, jolloin kannu oli räjähtänyt. Räjähdyksestä oli kuulunut kova pamahdus ja typpeä oli roiskunut lattialla olevan muovimaton päälle ja rikkonut maton. Typpeä ei kuitenkaan roiskunut työntekijän päälle. Työntekijälle aiheutui pamahduksesta korvien tinnitusta, mutta se meni pian ohi. Hänelle ei jäänyt tapaturmasta pysyviä vammoja.

Tapaturman tutkinnassa tuli ilmi, että tapaturman aiheuttaneen nestemäisen typen käsittelyyn ei ollut laadittu kirjallisia käyttö- ja turvallisuusohjeita, vaikka sen käsittely voi aiheuttaa työntekijöille monenlaisia tapaturman vaaroja. Tarkastuksella selvisi myös, että kyseisestä ja muista työpaikalla käytettävistä kemikaaleista ei ollut tehty laissa vaadittua kirjallista riskien arviointia.

Tuomittu koetehtaan päällikkö vetosi käräjillä siihen, että työpaikalla oli ollut käytössä kemikaalien valmistajien laatimat käyttöturvallisuustiedotteet, kemikaalien käytöstä oli pidetty työntekijöille koulutuksia ja projektien alkaessa oli pidetty työntekijöiden kanssa palaverit, joissa oli käyty projektikohtaisesti läpi mitä suojaimia kyseisille kemikaaleille tarvitaan. Käräjäoikeus totesi, että nämä toimenpiteet eivät korvaa järjestelmällisesti tehtyä ja kirjallisesti laadittua kemiallisten riskien arviointia.

Käräjäoikeus tuomitsi Outokummun koetehtaan päällikön työturvallisuusrikoksesta 25 päiväsakkoon, josta hänelle tulee maksettavaa noin 1 400 euroa. Lisäksi oikeus tuomitsi Geologian tutkimuskeskuksen toiminnassa tehdystä työturvallisuusrikoksesta 30 000 euron yhteisösakkoon.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden tuomio, asianumero R 713/2026/1035. Tuomio ei ole lainvoimainen.