Salossa Kiikalanharjulla tehdään paahdeympäristön hoitotöitä tiealueella
23.10.2026 08:30:00 EEST | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Salon Kiikalanharjulla tehdään luonnon monimuotoisuutta edistäviä hoitotöitä. Oinasjärventien (mt 12227) varrella maanpintaa käsitellään niin, että kasvillisuuden peittämiä hiekkapintoja saadaan avoimiksi paahdeympäristöstä riippuvaisille lajeille. Työt alkavat maanantaina 26.10. ja kestävät muutaman päivän. Töistä ei arvioida aiheutuvan haittaa liikenteelle.
Kiikalanharjulla tehdään tiealueen paahdeympäristön hoitotöitä, joiden tavoitteena on ylläpitää avoimia ja paahteisia elinympäristöjä sekä parantaa niistä riippuvaisten lajien elinolosuhteita. Työssä tiealueen reunassa olevaa maanpintaa käsitellään siten, että kasvillisuuden peittämiä hiekkapintoja saadaan jälleen avoimiksi.
Paahdeympäristöt ovat vähentyneet umpeenkasvun seurauksena, minkä vuoksi niiden hoito vaatii säännöllisiä toimenpiteitä. Maanpinnan käsittelyllä ylläpidetään avointa elinympäristöä ja turvataan paahdelajiston tarvitsemia olosuhteita.
Kiikalanharjun kohteessa vastaavanlainen hoitotyö tehtiin viimeksi vuonna 2023. Nyt tehtävillä toimilla jatketaan tiealueen paahdeympäristön hoitoa ja luonnon monimuotoisuuden edistämistä.
Töiden toteuttaminen ja liikennejärjestelyt
Maanpintaa käsitellään Oinasjärventien (mt 12227) itäpuolella noin 1,6 kilometrin matkalla. Työt alkavat maanantaina 26.10. ja valmistuvat alkuviikosta.
Maanpinnan käsittelyä tehdään noin kuuden metrin leveydeltä tien reunasta. Tiealueen ulkopuolella tehtävä työ tehdään maanomistajan luvalla.
Työkone työskentelee tien ulkopuolella. Työn ei arvioida aiheuttavan haittaa liikenteelle, mutta tienkäyttäjiä varoitetaan työkohteesta tietyömerkein. Työkoneiden läheisyydessä kannattaa noudattaa varovaisuutta.
Lisätiedot
- Paahdeympäristöt: ryhmäpäällikkö Maria Yli-Renko, 0295 023 020, etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
- Liikennejärjestelyt: liikenteen ympäristöasiantuntija Alina Mustikkamaa, 0295 022 051, etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
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