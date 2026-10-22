Salossa Kiikalanharjulla tehdään paahdeympäristön hoitotöitä tiealueella

Järjestyksessään kuudes Varsinais-Suomen kulttuuriympäristöteko -palkinto luovutettiin 2026 Onni Touru -hankkeille 22.10.2026 16:21:16 EEST | Tiedote

Onni Touru -hankkeet ovat tehneet merkittävän kulttuuriympäristöteon lisäämällä tietoisuutta Varsinais-Suomen maaseudun rakennusperinnöstä ja nostamalla esiin rakennusmestari Onni Tourun (1879–1945) laajaa tuotantoa. Hankkeiden aikana on kartoitettu, dokumentoitu ja tehty tunnetuksi kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia sekä niihin liittyvää paikallis- ja rakennushistoriaa.