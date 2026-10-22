Lounais-Suomen elinvoimakeskus

Salossa Kiikalanharjulla tehdään paahdeympäristön hoitotöitä tiealueella

23.10.2026 08:30:00 EEST | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

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Salon Kiikalanharjulla tehdään luonnon monimuotoisuutta edistäviä hoitotöitä. Oinasjärventien (mt 12227) varrella maanpintaa käsitellään niin, että kasvillisuuden peittämiä hiekkapintoja saadaan avoimiksi paahdeympäristöstä riippuvaisille lajeille. Työt alkavat maanantaina 26.10. ja kestävät muutaman päivän. Töistä ei arvioida aiheutuvan haittaa liikenteelle.

Työalue Salossa kuvattuna kartalla.
Paahdeympäristön hoitotöitä tehdään Oinasjärventien (mt 12227) itäpuolella noin 1,6 kilometrin matkalla.

Kiikalanharjulla tehdään tiealueen paahdeympäristön hoitotöitä, joiden tavoitteena on ylläpitää avoimia ja paahteisia elinympäristöjä sekä parantaa niistä riippuvaisten lajien elinolosuhteita. Työssä tiealueen reunassa olevaa maanpintaa käsitellään siten, että kasvillisuuden peittämiä hiekkapintoja saadaan jälleen avoimiksi.

Paahdeympäristöt ovat vähentyneet umpeenkasvun seurauksena, minkä vuoksi niiden hoito vaatii säännöllisiä toimenpiteitä. Maanpinnan käsittelyllä ylläpidetään avointa elinympäristöä ja turvataan paahdelajiston tarvitsemia olosuhteita.

Kiikalanharjun kohteessa vastaavanlainen hoitotyö tehtiin viimeksi vuonna 2023. Nyt tehtävillä toimilla jatketaan tiealueen paahdeympäristön hoitoa ja luonnon monimuotoisuuden edistämistä.

Töiden toteuttaminen ja liikennejärjestelyt

Maanpintaa käsitellään Oinasjärventien (mt 12227) itäpuolella noin 1,6 kilometrin matkalla. Työt alkavat maanantaina 26.10. ja valmistuvat alkuviikosta.

Maanpinnan käsittelyä tehdään noin kuuden metrin leveydeltä tien reunasta. Tiealueen ulkopuolella tehtävä työ tehdään maanomistajan luvalla.

Työkone työskentelee tien ulkopuolella. Työn ei arvioida aiheuttavan haittaa liikenteelle, mutta tienkäyttäjiä varoitetaan työkohteesta tietyömerkein. Työkoneiden läheisyydessä kannattaa noudattaa varovaisuutta.

Lisätiedot

Avainsanat

paahdeympäristösalo

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