Lauttarannan ja Muuraskodin kotiutusyksiköitä ehdotetaan lakkautettaviksi
22.10.2026 18:23:36 EEST | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote
Kymenlaakson hyvinvointialueen aluehallitukselle ehdotetaan, että yhteistoimintaneuvottelujen seurauksena Lauttarannan ja Muuraskodin kotiutusyksiköt lakkautetaan. Asiakkaiden palvelujen jatkuvuus turvataan yksilölliseen palvelutarpeen arviointiin perustuen. Tavoitteena on sujuvoittaa palveluketjuja, lyhentää tarpeettomia hoitojaksoja ja kohdentaa voimavaroja kotona asumista tukeviin palveluihin. Aluehallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 27.10.2026.
Esityksenä on, että Lauttarannan ja Muuraskodin kotiutusyksiköiden toiminta lakkautetaan vaiheittain kevään 2027 aikana. Päätöksen lakkautuksesta tekee aluevaltuusto.
Palvelurakennetta uudistettava
Kotiutusyksikköjen lakkautuksen perusteena on merkittävä tarve muuttaa palvelurakennetta.
Nykyisellään Lauttarannan ja Muuraskodin kotiutusyksiköiden kokonaiskapasiteetin, 112 asiakaspaikkaa, on arvioitu ylittävän alueen palvelutarpeen. Kotiutusyksiköistä on muodostunut palveluketjuun väliportaan rakenne, joka on osaltaan viivästyttänyt asiakkaiden kuntoutumista, kotiutumista ja siirtymistä heidän palvelutarvettaan vastaaviin palveluihin. Noin puolet kotiutusyksiköiden asiakkaista odottaa ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkaa, vaikka tällainen pitkäaikainen hoiva ei kuulu kotiutusyksiköiden ensisijaiseen tehtävään.
Palvelurakennetta esitetään uudistettavaksi siten, että toiminta painottuu nykyistä vahvemmin oikea-aikaiseen ja tehostettuun palvelutarpeen ja toimintakyvyn arviointiin, toimintakykyä vahvistavaan kuntoutukseen sekä suunnitelmalliseen, mahdollisuuksien mukaan suoraan kotiuttamiseen. Tavoitteena on sujuvoittaa palveluketjuja, lyhentää tarpeettomia hoitojaksoja ja kohdentaa voimavaroja vaikuttavasti kotona asumista tukeviin palveluihin.
Palveluiden turvaaminen muutoksen edellytyksenä
Palvelut järjestetään muutoksen jälkeen asiakkaan yksilölliseen palvelutarpeen arviointiin perustuen siten, että asiakkaan etu, palvelujen saatavuus ja jatkuvuus sekä potilas- ja asiakasturvallisuus toteutuvat. Iäkkäiden kuntoutustarpeeseen vastataan ensisijaisesti kotiin vietävillä palveluilla, sairaalahoitoa tarvitsevien kohdalla kuntoutus järjestetään perusterveydenhuollon kuntouttavassa osastohoidossa. Laitoskuntoutusta järjestetään jatkossakin kuntoutuskeskus Hoikussa.
Vaikutuksia henkilöstöön ja talouteen
Kotiutusyksiköiden toimintaa on arvioitu 5.10.2026 päättyneissä yhteistoimintaneuvotteluissa. Neuvotteluissa todettiin, että kotiutusyksikköjen lakkauttamisella olisi vaikutuksia 122 työntekijään.
Vuoden 2026 talousarvion ennusteen mukaiset nettokustannukset ovat Muuraskodissa noin 3 miljoonaa euroa vuodessa ja Lauttarannassa noin 6,2 miljoonaa euroa vuodessa. Muutoksen myötä henkilöstökuluista arvioidaan syntyvän yhteensä noin 7 140 000 euron vuotuinen säästö.
Lue esitys aluehallituksen esityslistalta.
Lisätietoja:
Anu Salonen (tavoitettavissa 26.10. alkaen)
sosiaalipalvelujohtaja
p. 02 0633 4300, anu.salonen@kymenhva.fi
Mari Kuusisto
johtajaylihoitaja
p. 02 0633 2921, mari.kuusisto@kymenhva.fi
Anne Heikkilä
aluehallituksen puheenjohtaja
p. 040 700 9982, anne.heikkila@luottamus.kymenhva.fi
Kari Hakari
hyvinvointialuejohtaja
p. 050 590 2197, kari.hakari@kymenhva.fi
Kymenlaakson hyvinvointialue
Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.
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