Lauttarannan ja Muuraskodin kotiutusyksiköitä ehdotetaan lakkautettaviksi

Esityksenä on, että Lauttarannan ja Muuraskodin kotiutusyksiköiden toiminta lakkautetaan vaiheittain kevään 2027 aikana. Päätöksen lakkautuksesta tekee aluevaltuusto.

Palvelurakennetta uudistettava

Kotiutusyksikköjen lakkautuksen perusteena on merkittävä tarve muuttaa palvelurakennetta.

Nykyisellään Lauttarannan ja Muuraskodin kotiutusyksiköiden kokonaiskapasiteetin, 112 asiakaspaikkaa, on arvioitu ylittävän alueen palvelutarpeen. Kotiutusyksiköistä on muodostunut palveluketjuun väliportaan rakenne, joka on osaltaan viivästyttänyt asiakkaiden kuntoutumista, kotiutumista ja siirtymistä heidän palvelutarvettaan vastaaviin palveluihin. Noin puolet kotiutusyksiköiden asiakkaista odottaa ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkaa, vaikka tällainen pitkäaikainen hoiva ei kuulu kotiutusyksiköiden ensisijaiseen tehtävään.

Palvelurakennetta esitetään uudistettavaksi siten, että toiminta painottuu nykyistä vahvemmin oikea-aikaiseen ja tehostettuun palvelutarpeen ja toimintakyvyn arviointiin, toimintakykyä vahvistavaan kuntoutukseen sekä suunnitelmalliseen, mahdollisuuksien mukaan suoraan kotiuttamiseen. Tavoitteena on sujuvoittaa palveluketjuja, lyhentää tarpeettomia hoitojaksoja ja kohdentaa voimavaroja vaikuttavasti kotona asumista tukeviin palveluihin.

Palveluiden turvaaminen muutoksen edellytyksenä

Palvelut järjestetään muutoksen jälkeen asiakkaan yksilölliseen palvelutarpeen arviointiin perustuen siten, että asiakkaan etu, palvelujen saatavuus ja jatkuvuus sekä potilas- ja asiakasturvallisuus toteutuvat. Iäkkäiden kuntoutustarpeeseen vastataan ensisijaisesti kotiin vietävillä palveluilla, sairaalahoitoa tarvitsevien kohdalla kuntoutus järjestetään perusterveydenhuollon kuntouttavassa osastohoidossa. Laitoskuntoutusta järjestetään jatkossakin kuntoutuskeskus Hoikussa.

Vaikutuksia henkilöstöön ja talouteen

Kotiutusyksiköiden toimintaa on arvioitu 5.10.2026 päättyneissä yhteistoimintaneuvotteluissa. Neuvotteluissa todettiin, että kotiutusyksikköjen lakkauttamisella olisi vaikutuksia 122 työntekijään.

Vuoden 2026 talousarvion ennusteen mukaiset nettokustannukset ovat Muuraskodissa noin 3 miljoonaa euroa vuodessa ja Lauttarannassa noin 6,2 miljoonaa euroa vuodessa. Muutoksen myötä henkilöstökuluista arvioidaan syntyvän yhteensä noin 7 140 000 euron vuotuinen säästö.

Lue esitys aluehallituksen esityslistalta.

Lisätietoja:

Anu Salonen (tavoitettavissa 26.10. alkaen)

sosiaalipalvelujohtaja

p. 02 0633 4300, anu.salonen@kymenhva.fi

Mari Kuusisto

johtajaylihoitaja

p. 02 0633 2921, mari.kuusisto@kymenhva.fi

Anne Heikkilä

aluehallituksen puheenjohtaja

p. 040 700 9982, anne.heikkila@luottamus.kymenhva.fi

Kari Hakari

hyvinvointialuejohtaja

p. 050 590 2197, kari.hakari@kymenhva.fi