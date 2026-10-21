Aalto-yliopisto hakee uutta rehtoria

Aalto-yliopistossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. 16 vuodessa olemme onnistuneet osoittamaan, miten korkealaatuinen tutkimus ja koulutus sekä kunnianhimoinen innovaatiotyö vahvistavat toisiaan.

Etsimme nyt uutta rehtoria johtamaan Aallon pitkäjänteistä työtä tutkimuksessa, taiteessa, innovaatiotoiminnassa ja tulevaisuuden osaajien koulutuksessa, jotta yhteiskuntaa voidaan uudistaa kestävällä tavalla. Uuden rehtorin tehtävänä on johtaa Aaltoa kohti entistä vahvempaa kansainvälistä vaikuttavuutta sekä vahvistaa sen asemaa yhtenä Euroopan innovatiivisimmista yliopistoista.

Rehtori johtaa yliopistoa ja edustaa sen muodostamaa tiede- ja taideyhteisöä. Aalto-yliopistossa rehtori on samalla säätiölain tarkoittama toimitusjohtaja. Rehtori vastaa erityisesti yliopiston strategian kehittämisestä ja toimeenpanosta, yliopiston resurssien hallinnasta ja jakamisesta sekä rakentaa ja ylläpitää yhteiskuntasuhteita.

Hallituksen ja akateemisten asiain komitean ohella rehtori on yksi yliopiston toimielimistä. Näiden toimielinten asettaminen sekä niiden väliset suhteet on säännelty laissa ja yliopiston johtosäännössä. Lähtökohtana on toimivallan jakautuminen ylimpien toimielinten kesken yliopistodemokratian perusperiaatteiden mukaisesti.

Yhteisön johtajana rehtori on avainroolissa rakentamassa kulttuuria, jossa ihmiset voivat tehdä merkityksellistä työtä, kasvaa ja onnistua yhdessä. Rehtori raportoi yliopiston hallitukselle, mutta tekee työtä yliopistoyhteisölle ja koko yhteiskunnalle.

”Suomi tarvitsee uusinta tietoa, koulutettuja osaajia ja ratkaisuja, jotta talous saadaan kestävään kasvuun. Uusi rehtori pääsee mukaan muovaamaan Aallon tarinaa erittäin mielenkiintoisessa vaiheessa, kun yliopistolta haetaan vastauksia korkeakoulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnan syviin murroksiin – tekoälystä ja uusista teknologioista kestävyyteen ja geopoliittisiin muutoksiin”, Aalto-yliopiston hallituksen puheenjohtaja Tero Ojanperä sanoo.

Hakuaika päättyy 23. marraskuuta 2026, jonka jälkeen hakijoiden nimet julkaistaan uutisena verkkosivuillamme. Hallituksen haastatteluun kutsuttavat henkilöt julkaistaan verkkosivuilla helmikuussa, ja uuden rehtorin valinnasta tiedotetaan viimeistään huhtikuussa. Uuden rehtorin viisivuotinen kausi alkaa 1. heinäkuuta 2027, kun nykyisen rehtorin Ilkka Niemelän toinen viisivuotiskausi tulee päätökseensä.

Lue hakuilmoitus täältä:

Aalto-yliopisto on perustettu vuonna 2010, kun Helsingin kauppakorkeakoulu, Taideteollinen korkeakoulu ja Teknillinen korkeakoulu yhdistyivät monialaiseksi tiede- ja taideyhteisöksi. Aalto-yliopisto sai tuolloin erityistehtävän: innovaatioyliopistona Aallon tehtävä ja vastuu on luoda uusinta tietoa ja ratkaisuja, jotta yhteiskunta ja toimialat uudistuvat.

Pitkäjänteisellä perustutkimuksella sekä tutkimustulosten kaupallistamiseen tähtäävällä työllä on onnistuttu uudistamaan toimialoja sekä luomaan kokonaan uusia. Tästä yksi tuore esimerkki on kvanttiala, jonka juuret Suomessa ulottuvat Aallossa ja TKK:ssa jo 1960-luvulla alkaneeseen uraauurtavaan työhön. Otaniemen kampuksella perustettu IQM nousi äskettäin ensimmäiseksi eurooppalaiseksi kvanttitietokonevalmistajaksi, joka on listautunut Yhdysvalloissa pörssiin.

Lisätietoa rehtorin rekrytointiprosessista:

Rehtorin rekrytointiin liittyviin median kysymyksiin vastaa Aalto-yliopiston hallituksen puheenjohtaja Tero Ojanperä.

Median haastattelupyynnöt ja muut yleiset tiedustelut voi lähettää yliopiston viestintään.

Yhteydenotot sähköpostilla osoitteeseen viestinta@aalto.fi (tiedusteluihin vastataan arkisin kello 9–16 välillä)

Yhteydenotot puhelimitse viestintäjohtaja Laura Aalto, puh. 040 507 9660

Tarkempia tietoja rehtorin tehtävästä antaa rekrytointiprosessissa kumppanina toimiva Perrett Laver, joka on kansainvälinen, erityisesti akateemisen johdon rekrytointiin erikoistunut yritys.