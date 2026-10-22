Aluehallitus käsittelee uusien yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämistä – painopisteenä johtamisjärjestelmän uudistus

Hyvinvointialueen yhtenä tuottavuuden kehittämistavoitteena on uudistaa johtamisjärjestelmä ja organisaatiomalli. Uudistamisen tavoitteena on selkeyttää organisaatiorakennetta, vahvistaa palveluintegraatiota ja poikkitoimialaisia vastuita sekä mahdollistaa vaikuttava ja poliittisesti selkeä johtaminen. Tavoite on sisällytetty myös hyvinvointialueen käynnissä olevaan tuottavuusohjelmaan.

Johtamisjärjestelmän ja organisaatiomallin muutoksen myötä vaikutuksia voi olla mm. työtehtäviin, työaikaan, työn tekemisen tapoihin, työskentelypaikkaan, työyhteisöön, organisaatiorakenteisiin tai henkilöstömäärään. Yhteistoimintaneuvottelut kohdistuvat pääasiassa strategia- ja integraatiopalveluiden toimialaan, mutta osittain koko organisaatioon.

Mikäli aluehallitus valtuuttaa hyvinvointialueen johdon käynnistämään yt-neuvottelut, neuvotteluiden alkamisajankohdasta, aikataulusta ja sisällöstä tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

Lue esitys aluehallituksen esityslistalta.

Lisätietoja:

Kari Hakari

hyvinvointialuejohtaja

p. 050 590 2197, kari.hakari@kymenhva.fi

Pia Kovalainen (26.10.2026 asti)

vs. henkilöstöjohtaja

p. 040 187 5852, pia.kovalainen@kymenhva.fi

Marjut Nieminen (26.10.2026 alkaen)

henkilöstöjohtaja

p. 040 661 3254, marjut.nieminen@kymenhva.fi