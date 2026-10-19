Ilmatieteen laitos

Poutainen syyssää väistyy – sää muuttuu epävakaisemmaksi ja pilvisyys lisääntyy

22.10.2026 14:39:02 EEST | Ilmatieteen laitos | Tiedote

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Sää on viikonloppuna epävakaisuudesta huolimatta tavanomaista lämpimämpää ajankohtaan nähden. Vielä lähiöinä kuuraa voi esiintyä paikoin maan keski- ja pohjoisosassa.

Suomen itäpuolella oleva laaja korkeapaineen alue on pitänyt pintansa, ja tällä viikolla on päästy nauttimaan laajalti poutaisesta ja aurinkoisesta syyssäästä. Viikonloppuna sää on kuitenkin keikahtamassa hieman epävakaisempaan suuntaan lännestä lähestyvien matalapaineiden myötä.

"Sunnuntaina ja maanantaina Britteinsaarten ja eteläisen Norjan välillä liikkuva voimakas matalapaineen keskus vaikuttaa koko Pohjois-Euroopan säähän", sanoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Vendi Pelkonen.

Pilvisyys lisääntyy koko maassa perjantaista alkaen. Pilvisyys pysyttelee viikonlopun ajan runsaana, mutta maan eteläosassa on ajoittain myös selkeämpää.

Ensimmäiset sateet saapuvat Suomen lounaisosaan perjantai-iltana ja liikkuvat lauantain aikana kohti pohjoista. Lauantaipäivänä hajanaisia sateita ja tihkusateita tulee lähinnä maan pohjoisosassa.

Sunnuntaita vietetään alkuun pääosin poutaisessa säässä. Kuitenkin idässä ja pohjoisessa sää voi olla syksyisen harmaata utujen ja tihkusateiden sävyttämänä. Sunnuntai-iltana uusi sadealue nousee lounaasta, ja hajanaisia sateita saadaan yön ja maanantaipäivän aikana koko maassa.

Tuuli yltyy sunnuntaina, yksittäiset vahingot mahdollisia

Laaja matalapaineen alue lännessä ja vahva korkeapaine idässä muodostavat suuren ilmanpaine-eron Suomen ylle, mikä tarkoittaa varsin tuulista säätä etenkin sunnuntaina ja maanantaina.

"Tämänhetkisen ennusteen mukaan maan etelä- ja länsiosassa etelätuuli voi puuskissa ylittää 15 metriä sekunnissa. Puuskat voivat kaataa yksittäisiä puita ja aiheuttaa lyhyitä sähkökatkoja", Pelkonen sanoo.

Eteläinen ilmavirtaus jatkuu ensi viikolle asti, ja viikonlopun sää on epävakaisuudesta huolimatta koko maassa ajankohtaan nähden tavanomaista lämpimämpää. Etenkin lauantaista alkaen myös yöt lämpenevät, mikä vähentää kuuran aiheuttaman tieliukkauden riskiä sekä yöpakkasia.

Vielä lähiöinä kuuraliukkautta voi esiintyä paikoin maan keski- ja pohjoisosassa.

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Yhteyshenkilöt

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi, puh. 029 539 1000 (vaihde).

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