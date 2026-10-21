Liittymissopimushakemusten käsittely ruuhkautunut

Syyskuussa työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi luonnoksen hallituksen esitykseksi sähkömarkkinalain muuttamisesta, jonka mukaisesti liityntäkapasiteetti jaetaan jatkossa sähkön kulutuskohteille ja sähkövarastoille eräkäsittelyissä noudattaen etusijamenettelyä. Mikäli hankkeesta ei ole tehty sitovaa liittymissopimusta ennen lain voimaantuloa, sen käsittelyyn sovelletaan lakiluonnoksen mukaisesti etusijamenettelyä. Lakimuutoksen suunniteltu voimaantulo on 1.1.2027.

Fingridiin on saapunut viime kuukausina huomattava määrä hakemuksia koskien erityisesti datakeskusten ja sähkövarastojen verkkoliityntöjä. Fingridin rajallinen käsittelykapasiteetti sekä nykyisen käsittelymallin aikaviiveet tarkoittavat, että merkittävään osaan saapuneista hakemuksista ei todennäköisesti ehditä vastata siten, että niistä voitaisiin tehdä sitova liittymissopimus ennen sähkömarkkinalain muutoksen aiottua voimaantuloa, vaan niiden käsittelyyn tultaisiin soveltamaan lakiluonnoksen mukaisesti etusijamenettelyä. Ruuhkautuneesta tilanteesta huolimatta Fingrid jatkaa edelleen liittymissopimushakemusten käsittelyä parhaansa mukaan.

Tehtyjen liittymissopimusten määrä on jatkanut kasvuaan

Suomen sähköjärjestelmään sovittujen verkosta otettua sähkötehoa kasvattavien liittymissopimusten määrä on jatkanut kasvuaan. Lokakuun 2026 puoliväliin mennessä liittymissopimusten tehneiden datakeskushankkeiden suunniteltu lopullinen kokonaislaajuus on hanketoimijoiden ilmoittamien tietojen perusteella yhteensä yli viisi gigawattia, sisältäen jakeluverkkoihin liittyvät hankkeet. Lisäksi rakenteilla ja toiminnassa olevien sähkökattilahankkeiden yhteenlaskettu teho on yli kolme gigawattia. Teholukemat ovat ns. nimellistehoja, ja keskimäärin laitokset toimivat nimellistehoa alemmalla teholla. Mikäli nämä kaikki hankkeet toteutuisivat täysimääräisesti seuraavien noin viiden vuoden aikana, ne lisäisivät sähkönkulutusta Suomessa jopa 40 prosenttia vuoden 2025 tasoon verrattuna. Datakeskus- ja sähkökattilahankkeiden lisäksi liityntöjä hakevien joukossa on paljon sähkövarastohankkeita. Sähkövarastoista tehtyjen liittymissopimusten määrä on jo lähes kuusi gigawattia.

Valmistelut jo käynnissä lakiesityksen pohjalta

Fingrid valmistautuu aloittamaan liittymissopimushakemusten käsittelyn mahdollisimman nopeasti ja sujuvasti lakimuutoksen jälkeen. Olemme käynnistäneet seuraavat valmistelevat toimet:

Tuotantositoumuksiin sovellettava aluejako on tarkoitus julkaista lähiviikkojen aikana.

Päivitetyt kantaverkon liittämisperiaatteet ja -ehdot on tavoitteena ottaa käyttöön kevättalvella 2027, konsultaatio suunnitteilla loppuvuodelle 2026.

Liittymissopimushakemusten käsittely on siirtymässä Oma Fingridiin, mikä sujuvoittaa käsittelyprosessia ja lisää läpinäkyvyyttä.





Fingrid toivoo lainvalmisteluun ripeyttä, jotta muutostilanteen aiheuttamat epävarmuudet jäisivät mahdollisimman lyhytaikaisiksi.

Lisätiedot:

Yksikön päällikkö Petri Parviainen, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5282

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi