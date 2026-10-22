Kvarnström (SDP): Hyvinvointivaltio ja solidaarisuus vaakalaudalla
22.10.2026 15:15:37 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Kansanedustaja Johan Kvarnström (SDP) katsoo, että sekä kokoomuksen että perussuomalaisten ehdottamat 8 miljardin euron leikkaukset seuraavalla vaalikaudella olisivat erittäin haitallisia hyvinvointivaltiolle, tasa-arvolle ja solidaarisuudelle.
– Oikeiston kahden suuren puolueen esittämät vaihtoehdot olisivat kohtalokkaita nykyisen kaltaiselle hyvinvointivaltiollemme. Lisäksi ne ovat kylmääviä inhimillisyyden ja yhteiskunnallisen ilmapiirin näkökulmasta. Retoriikka on polarisoivaa ja syyttelevää aikana, jolloin tarvitsemme enemmän yhteisöllisyyttä, Kvarnström sanoo.
Hän kuvailee perussuomalaisten maahanmuuttoa ja kehitysapua koskevaa vaihtoehtoa odotetuksi mutta valitettavaksi.
– Aikana, jolloin pakolaisten määrä maailmassa on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa, on sydämetöntä ehdottaa, ettei Suomi ottaisi vastaan yhtäkään kiintiöpakolaista. Heidän ehdotuksensa siitä, ettei kotouttamiseen panostettaisi lainkaan, olisi kaikkea muuta kuin järkevä. Kehitysavun täydellinen lakkauttaminen lisäisi kärsimystä maailmassa. Samalla on tosiasia, että jos kaikki länsimaiset demokratiat toimisivat näin, demokratioiden vaikutusvalta maailmassa vähenisi ja autoritaaristen voimien asema vahvistuisi. Se olisi pitkällä aikavälillä haitallista Suomelle, Kvarnström sanoo.
Hänen mukaansa viimeistään nyt on vahvistunut, etteivät perussuomalaiset ole tavallisen suomalaisen työntekijän puolue. Hän kuvailee kahden suuren oikeistopuolueen vaihtoehtoja leikkauskilpailuksi, joka vie Suomen vaaralliselle tielle.
– Kumpikaan puolue ei näytä välittävän siitä, mitä seurauksia päätöksillä olisi haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille ja hyvinvointipalveluille. Ne eivät tunnu ymmärtävän, millaista todellisuus on monille suomalaisille tänä päivänä. Käytännössä sosiaali- ja terveydenhuolto, koulutus, eläkkeet ja monet muut asiat heikkenisivät perusteellisesti, jos oikeisto saisi jatkaa vielä yhden vaalikauden, Kvarnström sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Johan KvarnströmKansanedustaja - RiksdagsledamotPuh:050 514 4080
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Niina Malm: Perussuomalaiset valmiita saksimaan jälleen koulutuksesta22.10.2026 14:19:42 EEST | Tiedote
-Perussuomalaisten tänään esitelty leikkauspaketti tietäisi kylmää kyytiä kunnissa. Puolue olisi valmis leikkaamaan kunnilta ensi kaudella yli 600 miljoonaa. Tämä iskisi väistämättä kovaa koulutukseen ja nuortemme tulevaisuuteen, sanoo kansanedustaja ja SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm.
SDP:n Pia Viitanen: Perussuomalaisten sakset hamuavat jo eläkkeitä22.10.2026 13:39:03 EEST | Tiedote
-Perussuomalaisten tänään julkistettu ensi kauden leikkauslista on kylmää luettavaa eläkkeensaajille. Puolue olisi ensi kaudella ulottamassa saksensa jo eläkkeisiin, vaikka samaan aikaan kaikki ympärillä kallistuu ja moni kamppailee jo nyt arjen selviämisen kanssa, sanoo kansanedustaja Pia Viitanen (sd).
SDP:n Niina Malm: EU:n globalisaatiorahaston tuesta on hyvä alku – jolla voidaan helpottaa paperiteollisuuden rakennemuutosta Etelä-Karjalassa22.10.2026 13:14:25 EEST | Tiedote
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös myöntää 1,1 miljoonaa euroa Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) tukea paperiteollisuudesta irtisanotuille on erittäin tervetullut ja positiivinen uutinen Etelä-Karjalalle ja Lohjan seudulle. Päätöksestä toivottavasti seuraa se, että vaikeassa tilanteessa olevat työntekijät saavat tarvitsemansa sillan uuteen työelämään.
SDP:n Hanna Laine-Nousimaa: Rydmanin puheet järjestöleikkauksista eivät pidä paikkaansa22.10.2026 12:16:16 EEST | Tiedote
Perussuomalaiset esittävät tänään julkistamassaan yhdeksän miljardin euron leikkauslistassa uusia mittavia leikkauksia järjestöjen rahoitukseen. Kansanedustaja Hanna Laine-Nousimaa (sd.) tyrmää perussuomalaisten ministeri Wille Rydmanin väitteet siitä, että järjestöleikkaukset kohdistuisivat vain turhaan ja päällekkäiseen toimintaan. Laine-Nousimaan mukaan ministerin puheet ovat epätosia ja räikeässä ristiriidassa jo toteutettujen leikkausten seurausten kanssa.
SDP:n Joona Räsänen: Purran sakset leikkaavat eniten tavallisilta eläkeläisiltä22.10.2026 11:22:02 EEST | Tiedote
-Perussuomalaiset ja kokoomus ovat näemmä jo etukäteen sopineet, että ensi vaalikauden suurimmat säästöt tehdään eläkkeistä. Oikeistovallan jatko tarkoittaa siis kylmää kyytiä tavallisille eläkeläisille, sanoo kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan vastaava Joona Räsänen (sd).
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme