SDP EDUSKUNTA

Kvarnström (SDP): Hyvinvointivaltio ja solidaarisuus vaakalaudalla

22.10.2026 15:15:37 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

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Kansanedustaja Johan Kvarnström (SDP) katsoo, että sekä kokoomuksen että perussuomalaisten ehdottamat 8 miljardin euron leikkaukset seuraavalla vaalikaudella olisivat erittäin haitallisia hyvinvointivaltiolle, tasa-arvolle ja solidaarisuudelle.

Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP

– Oikeiston kahden suuren puolueen esittämät vaihtoehdot olisivat kohtalokkaita nykyisen kaltaiselle hyvinvointivaltiollemme. Lisäksi ne ovat kylmääviä inhimillisyyden ja yhteiskunnallisen ilmapiirin näkökulmasta. Retoriikka on polarisoivaa ja syyttelevää aikana, jolloin tarvitsemme enemmän yhteisöllisyyttä, Kvarnström sanoo.

Hän kuvailee perussuomalaisten maahanmuuttoa ja kehitysapua koskevaa vaihtoehtoa odotetuksi mutta valitettavaksi.

– Aikana, jolloin pakolaisten määrä maailmassa on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa, on sydämetöntä ehdottaa, ettei Suomi ottaisi vastaan yhtäkään kiintiöpakolaista. Heidän ehdotuksensa siitä, ettei kotouttamiseen panostettaisi lainkaan, olisi kaikkea muuta kuin järkevä. Kehitysavun täydellinen lakkauttaminen lisäisi kärsimystä maailmassa. Samalla on tosiasia, että jos kaikki länsimaiset demokratiat toimisivat näin, demokratioiden vaikutusvalta maailmassa vähenisi ja autoritaaristen voimien asema vahvistuisi. Se olisi pitkällä aikavälillä haitallista Suomelle, Kvarnström sanoo.

Hänen mukaansa viimeistään nyt on vahvistunut, etteivät perussuomalaiset ole tavallisen suomalaisen työntekijän puolue. Hän kuvailee kahden suuren oikeistopuolueen vaihtoehtoja leikkauskilpailuksi, joka vie Suomen vaaralliselle tielle.

– Kumpikaan puolue ei näytä välittävän siitä, mitä seurauksia päätöksillä olisi haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille ja hyvinvointipalveluille. Ne eivät tunnu ymmärtävän, millaista todellisuus on monille suomalaisille tänä päivänä. Käytännössä sosiaali- ja terveydenhuolto, koulutus, eläkkeet ja monet muut asiat heikkenisivät perusteellisesti, jos oikeisto saisi jatkaa vielä yhden vaalikauden, Kvarnström sanoo.

Avainsanat

hyvinvointivaltioleikkauksetsolidaarisuus

Yhteyshenkilöt

Johan KvarnströmKansanedustaja - Riksdagsledamot

Puh:050 514 4080

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