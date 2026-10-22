Lisää tehoa ja vähemmän rasitusta silmille: fiksut rutiinit ja laitevalinnat pelastavat pimeät talvi-illat
23.10.2026 09:00:00 EEST | Burson Finland Oy | Tiedote
Lokakuun lähestyessä loppuaan päivät lyhenevät ja HONOR kannustaa kiinnittämään huomiota siihen, miten älypuhelimia ja tabletteja kannattaa käyttää. HONOR kokosi vinkkejä, jotka auttavat tukemaan hyvinvointia, pidentämään laitteiden akunkestoa ja muuttamaan pitkät illat merkitykselliseksi tekemiseksi pelkän ruutuajan sijaan.
Hyödynnä päivänvalo tehokkaasti
Tulevan talvikauden lyhyiden päivien aikana luonnonvalo on kortilla. Siksi valoisa aika kannattaa hyödyntää niihin tehtäviin, jotka vaativat eniten keskittymistä. Ajoita lukeminen, opiskelu tai luova työ aamupäivään tai varhaiseen iltapäivään. Työskentele mahdollisuuksien mukaan ikkunan ääressä, kun sekä oma energiatasosi että päivänvalo ovat huipussaan. Kun valo vähenee, siirry kevyempiin tehtäviin. Säädä myös näytön kirkkautta ympäristön mukaan. Pidä näyttö kirkkaampana luonnonvalossa ja himmennä sitä sisätiloissa. Tämä vähentää silmien rasitusta ja säästää samalla akkua.
Tee pitkistä illoista tuottavia
Kun ilta saapuu, tabletin tai puhelimen asetukset voivat ratkaista sen, kuluuko aika somessa surffaillessa vai oikeasti hyödyllisissä asioissa. Luo tabletille oma erillinen työtila iltoja varten ja erota työsovellukset viihdesovelluksista. Hyödynnä näppäimistötiloja ja jaetun näytön näkymiä. Niiden avulla voit pitää muistiinpanot, selaimen ja viestit näkyvillä samanaikaisesti. Anna tekoälyn hoitaa toistuvat tehtävät, kuten kokousten litteroinnit ja tiivistelmät.
Esimerkiksi silloin, kun yhdistät bluetooth-näppäimistön HONOR Pad 20 -tablettiin, laite aktivoi automaattisesti työpöytämäisen käyttöliittymän ja tuen usealle rinnakkaiselle ikkunalle. Laitteen AI Memo -tekoälymuistio voi puolestaan litteroida ja tiivistää kokoukset tai luennot automaattisesti. Ominaisuus sopii erinomaisesti iltoihin, kun oma energiataso on jo alhaisempi.
Suojaa silmiä ja unta
Pimeään aikaan näytöt ovat usein ympäristön kirkkain valonlähde. Siksi laitteiden asetukset kannattaa säätää sellaisiksi, että ne tukevat silmien terveyttä ja hyvää unta. Kytke silmäystävällinen tila tai yötila päälle auringonlaskun jälkeen. Tämä muuttaa näytön sävyä lämpimämmäksi ja vähentää sinistä valoa. Jos luet tai opiskelet pitkiä aikoja, suosi laitteita, joissa on välkkymätön näyttö ja matala sinisen valon taso. Aseta näytöille myös erillinen rauhoittumisaika ennen nukkumaanmenoa. Siirry silloin nopearytmisestä sisällöstä rauhallisempaan tekemiseen.
HONOR Pad 20 tarjoaa tähän erinomaiset puitteet. Tabletissa on 3K 120 Hz -näyttö, ja laite hyödyntää seitsemää erilaista teknologiaa, jotka suojaavat silmiä. Sillä on myös TÜV Rheinlandin myöntämät sertifikaatit, jotka takaavat matalan sinisen valon tason ja näytön välkkymättömyyden.
Optimoi akun käyttö
Pidemmät illat tarkoittavat usein sitä, että laitteiden parissa kuluu enemmän aikaa. Siksi laitteiden lataamisesta kannattaa tehdä osa arkisia rutiineja. Vältä akun tyhjentymistä nollaan prosenttiin asti. Pyri sen sijaan pitämään varaustaso tasaisena ja lataamaan laitetta kohtuullisissa erissä, sillä se pidentää akun käyttöikää. HONOR Pad 20 on varustettu suurella 10 100 milliampeeritunnin akulla. Se kestää pitkiäkin opiskelu- ja viihdesessioita läpi koko päivän ja illan.
Yksinkertaista talven rutiineja
Lyhyet päivät ja pimeys voivat tuntua uuvuttavilta. Arkea kannattaa pyrkiä helpottamaan teknologian avulla. Käytä tekoälytyökaluja muistutusten ja muistiinpanojen tekemiseen sen sijaan, että kirjoittaisit kaiken manuaalisesti myöhään illalla. Laitteiden välisen saumattoman yhteyden ansiosta voit aloittaa työn yhdellä laitteella ja jatkaa sitä sujuvasti toisella. HONOR Connect -alustan avulla voit jakaa valokuvia, asiakirjoja ja muistiinpanoja helposti HONOR-puhelinten ja -tablettien välillä. Näin tärkeät tiedostot kulkevat sujuvasti mukana aamusta iltaan.
Hinta ja saatavuus
HONOR Pad 20 on saatavilla paikallisilta jälleenmyyjiltä 499 euron suositushintaan.
Lisätiedot:
Pekko Honkasalo
PR Manager, HONOR Suomi
pekkohonkasalo@honor.com
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HONOR on johtava maailmanlaajuinen tekoälylaite- ja -ekosysteemiyritys. Olemme sitoutuneet mullistamaan ihmisten ja laitteiden välisen vuorovaikutuksen yhdistääksemme tekoälyekosysteemin kaikkiin kuluttajiin agenttitekoälyn aikakaudella ja tulevaisuudessa. Pyrimme ylittämään teollisuuden rajat avoimen ja saumattoman yhteistyön avulla luodaksemme arvoa jakavan ekosysteemin yhdessä alan kumppaneiden kanssa. Innovatiiviseen tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa tekoälypuhelimet, tietokoneet, tabletit ja puettavat älylaitteet. Tavoitteenamme on antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuus hyödyntää uutta älykästä maailmaa.
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