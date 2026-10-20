Järjestyksessään kuudes Varsinais-Suomen kulttuuriympäristöteko -palkinto luovutettiin 2026 Onni Touru -hankkeille
22.10.2026 16:21:16 EEST | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Onni Touru -hankkeet ovat tehneet merkittävän kulttuuriympäristöteon lisäämällä tietoisuutta Varsinais-Suomen maaseudun rakennusperinnöstä ja nostamalla esiin rakennusmestari Onni Tourun (1879–1945) laajaa tuotantoa. Hankkeiden aikana on kartoitettu, dokumentoitu ja tehty tunnetuksi kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia sekä niihin liittyvää paikallis- ja rakennushistoriaa.
Naantalin museon ja Suomen maatalousmuseo Sarkan toteuttamat hankkeet ovat vuodesta 2024 lähtien keränneet tietoa Tourun suunnittelemista rakennuksista yhteistyössä paikallisten asukkaiden, rakennusten omistajien, kotiseutuyhdistysten ja muiden kulttuuriperintötoimijoiden kanssa. Rakennuksia on tunnistettu tutkimusaineistojen, rakennusinventointien ja yleisötilaisuuksien avulla, ja samalla on koottu arvokasta tietoa Varsinais-Suomen rakennetun ympäristön historiasta.
Suomen maatalousmuseo Sarka teki aiheesta lainattavan kiertonäyttelyn: Maaseudun rakennusperintö – Rakennusmestari Onni Tourun jäljillä, ja Naantalin museo puolestaan tuotti kattavan verkkopalvelun, johon kootaan tunnettuja Touru-kohteita, rakennusten historiaa sekä tietoa Tourun arkkitehtuurin tunnuspiirteistä. Samalla rakennusten omistajia on kannustettu säilyttämään alkuperäisiä rakenteita, hyödyntämään perinteisiä korjausmenetelmiä ja vaalimaan rakennustensa kulttuurihistoriallisia arvoja.
Tourun kädenjälki näkyy edelleen vahvasti varsinaissuomalaisessa kulttuurimaisemassa
Onni Tourun suunnittelemat rakennukset muodostavat merkittävän osan Varsinais-Suomen sotia edeltävästä rakennusperinnöstä. Touru työskenteli Lounais-Suomen maanviljelysseuran rakennusneuvojana vuosina 1912–1938 ja laati uransa aikana runsaasti suunnitelmia maatilojen päärakennuksiin, karjarakennuksiin, kouluihin, seurantaloihin sekä muihin maaseudun rakennuksiin.
Onni Touru -hankkeet ovat erinomainen esimerkki pitkäjänteisestä kulttuuriympäristötyöstä, jossa tutkimus, viestintä, yhteisöllisyys ja rakennusperinnön vaaliminen muodostavat vaikuttavan kokonaisuuden. Hankkeet osoittavat, kuinka yhden suunnittelijan tuotannon kautta voidaan lisätä ymmärrystä alueen historiasta, rakentamiskulttuurista ja paikallisidentiteetistä sekä innostaa uusia toimijoita osallistumaan kulttuuriperinnön säilyttämiseen.
Kulttuuriympäristötekopalkinto kannustaa kulttuuriympäristön vaalimiseen
Varsinais-Suomen kulttuuriympäristöteko -palkinnon tarkoituksena on rohkaista ja innostaa kuntia, yhteisöjä ja yksityisiä kansalaisia vaalimaan omaa kulttuuriympäristöään. Palkinto voidaan myöntää laaja-alaisesta kulttuuriympäristön hyväksi tehdystä työstä tai yksittäisestä teosta, joka edistää rakennetun ympäristön, maiseman tai kulttuuriperinnön säilymistä. Olennaista on, että teko toimii esimerkkinä ja kannustaa muitakin toimimaan oman ympäristönsä hyväksi.
Kulttuuriympäristöteko-palkinnon jakaa Varsinais-Suomen kulttuuriympäristötyöryhmä. Työryhmän tehtävänä on edistää ja ohjata maakunnassa tehtävää kulttuuriympäristötyötä sekä lisätä yhteistyötä ja tiedonkulkua eri toimijoiden kesken. Työryhmässä on edustajia kulttuuriympäristön hoidon parissa työskentelevistä organisaatioista kuten esimerkiksi Lounais-Suomen elinvoimakeskus, Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen alueellinen vastuumuseo, Museovirasto, Metsähallitus sekä Varsinais-Suomen kuntia.
Lisätietoja:
Tarkastaja Karolina Jalarvo, Lounais-Suomen elinvoimakeskus p. 0295 022 501, vaihde 0295 022 500
etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
Yli-intendentti Paula Saarento, Varsinais-Suomen alueellinen vastuumuseo, p. 040 7075 104, etunimi.sukunimi@turku.fi
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