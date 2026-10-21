ATP-kiertue jatkaa MTV Katsomossa – huipputennistä vuoteen 2029 saakka

MTV:n marraskuun kärkitärpit: Bachelor Suomi, Rimakauhua ja rakkautta, Suomalainen menestysresepti, Kuokkavieras Kataja, Rookien uusi kausi, Kunnes kuolema meidät erottaa 21.10.2026 10:10:00 EEST | Tiedote

MTV tuo marraskuuhun iloa ja väriä, kun kotimainen Rimakauhua ja rakkautta, suomalaisten vieraanvaraisuuden testiin laittava Kuokkavieras Kataja sekä Suomalainen menestysresepti alkavat. Bachelor-Arttu lähtee etsimään rakkautta lukuisten naisten joukosta, kun taas Love Island Australian uudella kaudella villan tapahtumiin pääsevät vaikuttamaan myös edelliskausien parit. Jännitystä tarjoavat Ruotsissa ilmiöksi noussut draamasarja Kunnes kuolema meidät erottaa ja hittisarja The Rookien uusin kausi. Lisäksi Rikospaikka.doc-dokumentti vie syvälle sarjanäpistelijöiden maailmaan. Penkkiurheilijoille on tarjolla tuhti jääkiekko- ja jalkapallokattaus sekä rutkasti huipputennistä, kun vuorossa ovat Helsingin Challenger-turnaus ja ATP-finaalit. MTV:n kärkitärpit kokoaa yhteen pakettiin kuukauden kiinnostavimmat julkaisut sekä MTV Katsomosta että MTV:n kanavilta. Lokakuun tärppeihin pääset vielä tästä.