ATP-kiertue jatkaa MTV Katsomossa – huipputennistä vuoteen 2029 saakka
27.10.2026 08:00:00 EET | MTV Oy | Tiedote
MTV Oy on sopinut ATP-kiertueen esitysoikeuksista seuraavalle kolmelle kaudelle. MTV Katsomossa nähdään miesten huipputennistä vuoden 2029 loppuun saakka.
MTV Katsomossa on seurattu tenniksen korkeimman ammattilaistason ATP-kiertuetta vuodesta 2024 lähtien. Uuden sopimuksen myötä myös jatkossa MTV esittää ATP 250-, ATP 500- ja ATP 1000 -turnauksia sekä kauden huipentavat ATP-finaalit.
”Tennis on vakiinnuttanut paikkansa osana MTV Katsomon urheilutarjontaa, ja turnauksia riittääkin lähes ympäri vuoden. Maailmantähtien lisäksi myös suomalaisten menestys on lisännyt kiinnostusta lajiin. On hienoa, että Otto Virtasen ja Harri Heliövaaran kaltaisten pelaajien otteista päästään nauttimaan MTV Katsomossa myös jatkossa”, iloitsee MTV:n urheiluoikeuksista vastaava Jukka Raatikainen.
ATP-turnauksia pelataan tammikuun alusta marras-joulukuun finaaliturnaukseen saakka. ATP-kiertue koostuu lähes 60 turnauksesta, ja turnauksia pelataankin yhtäaikaisesti useassa maassa. MTV Katsomo seuraa kansainvälistä lähetystä, mutta tarjoaa myös erillisiä kenttäfeedejä isoimmista turnauksista. Useita turnausvoittoja kaudella 2026 napanneen maailmanlistan ykköspelaajan Harri Heliövaaran ja muiden suomalaisten otteita pyritään seuraamaan aina mahdollisuuksien mukaan.
Käynnissä oleva kausi huipentuu MTV Katsomossa marraskuussa. Kauden viimeinen ATP 1000 -turnaus pelataan Pariisissa 2.–8.11. ja kauden päättää Torinon finaaliturnaus 15.–22.11. Lisäksi MTV Katsomossa nähdään Helsingin Challenger-turnaus 16.–22.11.
ATP-kiertueen tapahtumat ovat katsottavissa suoratoistopalvelusta MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella. Lähetyksiä nähdään muusta urheilutarjonnasta riippuen myös MTV:n maksukanavilla.
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Yhteyshenkilöt
Maiju SalorantaPR & Communication ManagerMTV Oymaiju.saloranta@mtv.fi
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