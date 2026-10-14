Miesten futsalmaajoukkue nimetty Pohjois-Makedoniaa vastaan – Akkreditointi avoinna
22.10.2026 16:15:20 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote
Miesten futsalmaajoukkue kohtaa Pohjois-Makedonian MM-karsintojen kotiavauksessaan Vantaalla 10. marraskuuta.
Miesten futsalmaajoukkue pelaa MM-karsintojen Main Roundilla samassa lohkossa Espanjan ja Pohjois-Makedonian kanssa. Suomen karsinnat käynnistyivät tiistaina 1–3-tappiolla Espanjan vieraana.
Karsinnat jatkuvat marraskuussa, kun Suomi isännöi Pohjois-Makedoniaa Vantaan Energia Areenalla tiistaina 10. marraskuuta kello 18.30.
Media-akkreditointi Pohjois-Makedonia -kotiotteluun on nyt avoinna. Median edustajat voivat hakea akkreditointia otteluun viimeistään perjantaina 6. marraskuuta.
Akkreditointi futsalin MM-karsintaotteluun Suomi – Pohjois-Makedonia (10.11.) >>
Päävalmentaja João Freitas Pinto on nimennyt marraskuun leirille 17 pelaajan ryhmän.
– Tämä joukkuevalinta on tehty täysin Pohjois-Makedoniaa vastaan pelattavaa kotiottelua silmällä pitäen. Ottelu on meille erittäin tärkeä. Ryhmä koostuu pääosin kokeneista pelaajista, jotka tuntevat maajoukkueen hyvin, mutta mukana on myös nuoria pelaajia, jotka ovat osoittaneet hyvää kehitystä ja potentiaalia kasvaa pelaajina, Freitas Pinto kertoo.
Lue lisää: palloliitto.fi
Maalivahdit
Kasper Kangas, Akaa Futsal
Antti Koivumäki, Akaa Futsal
Juha-Matti Savolainen, Vieska FS
Kenttäpelaajat
Matin Ahmadi, Akaa Futsal
Henri Alamikkotervo, Meta Catania (ITA)
Eetu Kaikkola, Futsal Mad Max
Jani Korpela, Piast Gliwice (POL)
Sergei Korsunov, Futsal Mad Max
Justus Kunnas, BSF Bochnia (POL)
Vesa Lilja, BSF Bochnia (POL)
Lassi Lintula, Śląsk Wrocław (POL)
Tuukka Pikkarainen, KS Constract Lubawa (POL)
Aleksi Pirttijoki, KS Eurobus Przemyśl (POL)
Tuomas Pulkkinen, Akaa Futsal
Eric Sylla, MNK Hajduk Split (CRO)
Iiro Vanha, MNK Olmissum (CRO)
Samuel Vuohtoniemi, Akaa Futsal
Lisätiedot:
MIESTEN FUTSALMAAJOUKKUE
Elna Rikkinen, tiedottaja (haastattelut)
044 990 9674
elna.rikkinen@palloliitto.fi
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja (akkreditoinnit)
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi
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