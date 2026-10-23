Sisäsataman avantouintipaikka aukeaa 6.11.
23.10.2026 08:00:00 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasan Sisäsataman suosittu avantouintipaikka aukeaa jälleen 6.11.2026. Kaikille avoin ja maksuton avantouintipaikka on avoinna joka päivä klo 6–21.
Hietasaarenkadun päässä sijaitsevalla avantouintipaikalla on kaksi lämmitettyä pukukoppia, erikseen naisille ja miehille. Laiturialueella on valot sekä tallentava kameravalvonta.
Avanto pidetään avoimena pumpun avulla. Veteen pääsee tikkaita tai loivempia rappusia pitkin. Rappusissa on lämpöelementit, jotka pitävät ne sulana.
Pukukopit ovat avoinna kaikille ja niistä löytyy penkit ja naulakot. Lisäksi molemmissa kopeissa on neljä säilytyslokeroa, jotka saa lukkoon omalla lukolla.
Kaikille avoin ja maksuton avantouintipaikka avattiin joulukuussa 2023.
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Yhteyshenkilöt
Vastaava puutarhuri Kaj-Erik Grandell, puh. 040 766 2134, kaj-erik.grandell@vaasa.fi
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