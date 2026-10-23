Sisäsataman avantouintipaikka aukeaa 6.11.

Vaasa kerää asukkailta mielipiteitä pyöräilyn olosuhteista – takana toimenpiteiden täyteinen vuosi 22.10.2026 12:16:17 EEST | Tiedote

Vaasan kaupunki on panostanut kävelyn ja pyöräilyn olosuhteisiin tänä vuonna muun muassa uusilla pyöränhuoltotelineillä sekä uusimalla Vaskiluodon kävely- ja pyöräilysillan. Vaasalaisten mielipiteitä Vaasan pyöräilyolosuhteista kartoitetaan nyt kyselyllä, ja vastaajien kesken arvotaan pyörän kausihuolto.