Yrittäjät: Ammattidieselin taso liian matala
22.10.2026 16:38:38 EEST | Suomen Yrittäjät | Tiedote
Hallitus antoi torstaina eduskunnalle esityksen ammattidieselistä. Veronpalautus olisi 3,3 senttiä litralta ja koskisi linja-autoja sekä vähintään 7,5 tonnin kuorma-autoja. Suomen Yrittäjät pitää esityksen etenemistä hyvänä, mutta vaatii palautuksen tason nostamista ja käyttöönoton aikaistamista.
– Hyvä, että ammattidiesel etenee, mutta 3,3 sentin palautus on liian pieni ja vuosi 2028 liian myöhään. Yritykset tarvitsevat helpotusta kustannuksiin nopeammin, johtava ekonomisti Petri Malinen sanoo.
Pienempi kalusto ja koneyrittäjät jäävät ulkopuolelle
Esityksen 7,5 tonnin painoraja jättää suuren osan pk-yritysten käyttämästä paketti- ja kevyestä kuorma-autokalustosta tuen ulkopuolelle. Yrittäjät on vaatinut vastaavaa helpotusta myös pienemmälle kalustolle.
– Ammattidieselin pitää auttaa nykyistä laajemmin kuljetuskustannusten kanssa kamppailevia yrityksiä. Myös pienemmälle kalustolle tarvitaan vastaava ratkaisu, Malinen sanoo.
Yrittäjät on lisäksi vaatinut, että helpotuksia ei rajata vain raskaaseen liikenteeseen. Myös pienempää kuljetuskalustoa käyttävien pk-yritysten ja polttoöljyä käyttävien koneyritysten kustannukset ovat nousseet voimakkaasti.
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Yhteyshenkilöt
Petri Malinenjohtava ekonomistiPuh:050 434 5952petri.malinen@yrittajat.fi
Tietoja julkaisijasta
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 26 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 47 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.
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