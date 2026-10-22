Vaasan kaupunki - Vasa stad

Onkilahden uusi ulkoluokka kutsuu oppimaan ja kokoustamaan luonnossa

22.10.2026 17:19:34 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

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Onkilahteen on valmistunut esteetön ulkoluokka, jota voi käyttää esimerkiksi kouluryhmien opetuksessa ja kokoustilana. Ulkoluokka sijaitsee viime vuonna valmistuneen luontopolun vieressä, polun kahden sisäänkäynnin välissä. Rakennustyöt valmistuivat suunniteltua aikaisemmin lokakuun alussa.

Soratie kiertyy koivumetsässä kohti puisia penkkejä, jotka on aseteltu kiviperustaisiin kaarimuodostelmi
Esteettömät kulkuväylät ja istuinalueet varmistavat, että tila soveltuu kaikille käyttäjille. Kuva: Vaasan kaupunki / Veera Röyttä

Ulkoluokka on ryhmien vapaasti käytettävissä ilman ennakkovarausta. Tila soveltuu esimerkiksi eri ikäryhmien ulko- ja luonto-opetukseen, sillä alueella voi tarkkailla luonnon lajistoa omassa ympäristössään. Lisäksi alueella on runsaasti lähiluontoa esitteleviä opastauluja.

Luokkaa voi hyödyntää myös muihin tarkoituksiin: se voi toimia esimerkiksi luonnonläheisenä kokoustilana.

Tilaa pienille ja suurille ryhmille

Ulkoluokkaa voi käyttää samanaikaisesti kaksi pienempää ryhmää tai yksi suurempi ryhmä. Pöytien ääressä on 10 istumapaikkaa ja esteetöntä tilaa 10 pyörätuolille. Toisella istuinalueella ilman pöytää on paikkoja 30 aikuiselle – lapsia mahtuu enemmänkin.

Esteettömät kulkuväylät ja istuinalueet varmistavat, että tila soveltuu kaikille käyttäjille.

Alueella ei ole talvikunnossapitoa, joten ulkoluokka soveltuu parhaiten käytettäväksi lumettomana aikana.

Luonto ja paikallisuus toteutuksen keskiössä

Ulkoluokka on toteutettu ympäröivää luontoa kunnioittaen. Rakennusvaiheessa puita kaadettiin ja maata muokattiin mahdollisimman vähän.

Myös materiaalivalinnoissa painotettiin kestävyyttä ja paikallisuutta. Kaupungin omat työntekijät ovat valmistaneet kalusteet Vaasassa kasvaneista lehtikuusista. Ajan myötä lehtikuusi saa kauniin, luonnollisesti tummuvan pinnan.

Vaasa on saanut ympäristöteoistaan tunnustuksena EU:n arvostetun Green Leaf 2026 -palkinnon. Ulkoluokka edistää kaupungin Green Leaf -tavoitteita myös tarjoamalla oppimisympäristön lasten ympäristökasvatukseen.

Ulkoluokka on osa Onkilahden yleissuunnitelmaa, ja sen rakennustyöt käynnistyivät syyskuun alussa pesimäaikojen jälkeen.

UNICEF on myöntänyt Vaasan kaupungille Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Lapsiystävällisessä kunnassa lasten hyvinvointi ja lapsen oikeudet ovat tärkeysjärjestyksen kärjessä. Tämä näkyy kunnan kaikessa arkisessa työssä ja päätöksenteossa. 

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Kuvat

Soratie kiertyy koivumetsässä kohti puisia penkkejä, jotka on aseteltu kiviperustaisiin kaarimuodostelmi
Esteettömät kulkuväylät ja istuinalueet varmistavat, että tila soveltuu kaikille käyttäjille.
Kuva: Vaasan kaupunki / Veera Röyttä
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Kuva: Vaasan kaupunki / Veera Röyttä
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Kuva: Vaasan kaupunki / Veera Röyttä
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Kuva: Vaasan kaupunki / Veera Röyttä
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Linkit

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

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