KUTSU MEDIALLE: Oppositio jättää välikysymyksen arjen kustannusten noususta 23.10.2026 klo 11

Medialla on välikysymyksen jättämiseen liittyvä kuvausmahdollisuus keskuskansliassa noin klo 11, minkä jälkeen SDP:n, Keskustan, Vihreiden, Vasemmistoliiton ja Liike Nytin edustajat esittelevät välikysymyksen sisällön ja vastaavat median kysymyksiin valtiosalissa.

Tervetuloa!