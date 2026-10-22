KUTSU MEDIALLE: Oppositio jättää välikysymyksen arjen kustannusten noususta 23.10.2026 klo 11
23.10.2026 07:00:00 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Tervetuloa opposition yhteiseen mediatilaisuuteen, jossa julkaistaan välikysymys tavallisten ihmisten arjen kustannusten noususta.
Medialla on välikysymyksen jättämiseen liittyvä kuvausmahdollisuus keskuskansliassa noin klo 11, minkä jälkeen SDP:n, Keskustan, Vihreiden, Vasemmistoliiton ja Liike Nytin edustajat esittelevät välikysymyksen sisällön ja vastaavat median kysymyksiin valtiosalissa.
Tervetuloa!
Yhteyshenkilöt
Tiina RytkyViestintäpäällikköSosialidemokraattinen eduskuntaryhmäPuh:0401696828tiina.rytky@eduskunta.fi
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