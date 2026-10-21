Datakeskusten työpaikat mukaan Hypon asuntoluottoluokitukseen
23.10.2026 00:05:00 EEST | Suomen Hypoteekkiyhdistys ja Suomen AsuntoHypoPankki Oy | Tiedote
Asuntomarkkinoiden riskit eriytyvät edelleen alueellisesti, mutta suuret datakeskukset ja vihreän siirtymän investoinnit luovat uusia kasvun mahdollisuuksia myös perinteisten kasvukeskusten ulkopuolella. Hypon asuntoluottoluokituksessa otetaan nyt ensimmäistä kertaa huomioon vuosina 2025–2030 valmistuvien eli jo varmistuneiden suurinvestointien arviot siitä, kuinka paljon ne tuovat pysyviä työpaikkoja.
” Miljardiluokan investoinnit tuovat kasvun mahdollisuuksia myös pieniin kuntiin. Ne voivat vahvistaa paikallistaloutta ja vilkastuttaa asuntokauppaa sekä vuokramarkkinoita myös muuttotappioalueilla, vaikka asuntojen hinnat eivät nousisikaan”, Hypon pääekonomisti Juho Keskinen arvioi.
Työpaikkojen arvioidaan sijoittuvan datakeskusten ohella niitä tukeviin toimintoihin kuten ylläpitoon, palveluihin sekä siivous- ja majoitusaloille. Rakentamisvaihe voi lisätä voimakkaastikin vuokra-asuntojen ja tilapäismajoituksen kysyntää sekä investointien sijaintikunnissa että niiden naapureissa. Pysyvien työpaikkojen myötä kysyntää voi syntyä myös omistusasuntomarkkinoille.
”Taloudellisen yhtälön loppusumma ratkeaa pitkälle siitä, kuinka paljon datakeskusten ympärille rakentuu uutta yritystoimintaa sekä koulutus- ja innovaatiotoimintaa. Merkkejä sellaisesta on näkyvissä, mutta toiveissa olisi nykyistä enemmän”, Juho Keskinen sanoo.
Vahvat pysyvät vahvoina
Hypon asuntoluottoluokituksen uudessa päivityksessä 20 alueen luottoluokitus nousi pykälällä, ja 34:ssä Manner-Suomen kunnassa luokitus kääntyi vastaavasti yhden pykälän laskuun. Luokitus pysyi ennallaan yhteensä 238 kunnassa.
”Korkeimmat luokitukset keskittyvät tuttuihin kasvukaupunkeihin ja niiden kehyskuntiin, koska väestöpohja muodostaa vahvan tukijalan asuntomarkkinoiden toimivuudelle. Lähes 3,5 miljoonaa suomalaista asuu ja yli 1,9 miljoonaa asuntoa sijaitsee vähintään BBB-luokitukseen yltävissä 45 kunnassa, jotka edustavat noin 15:tä prosenttia kunnista, mutta yli 60:tä prosenttia väestöstä”, Juho Keskinen sanoo.
Hypo-luokitus julkistetaan nyt seitsemättä kertaa. Pirkkala säilytti viime vuodesta A+-luokituksensa, ja Tampereen seudulta A-luokkaan yltävät myös Tampere, Lempäälä ja Kangasala. Pääkaupunkiseudulta ryhmään kuuluvat Espoo, Helsinki ja Kauniainen. Myös kasvukolmion kolmas kärki Turku on mukana.
Oulun seudulla A-luokkaan kuuluvan Kempeleen aiemmin vahva muuttovoitto on viime vuosina hiipunut hieman, mutta Oulun elinvoima tukee yhä naapurin kauppaa ja hintakehitystä. Oulussa asuntokaupan aktiivisuus on kasvanut ja se erottuu myös asuntohintojen kehityksessä edukseen, sillä vanhojen osakeasuntojen hinnat ovat nousseet tänä vuonna, vaikka muualla suurissa kaupungeissa hinnat ovat pääosin laskeneet.
Erityisesti pohjoisessa matkailu, kaivostoiminta ja teollisuus voivat synnyttää paikallisia kasvukeskittymiä perinteisten kasvukaupunkien ulkopuolelle. Tästä esimerkkinä on Kittilä, jonka vahva elinkeinopohja ja väestönkasvu näkyvät myös kunnan korkeassa BBB-luokituksessa.
”Kittilä on kuitenkin samalla esimerkki korkean tulvariskin alueesta. Kittilän rakennetuista asuinneliöistä merkittävä osa sijaitsee vesistötulvavaara-alueella. Siellä onkin viime vuosina rakennettu tulvapenkereitä, jotka osoittavat, kuinka tulvasuojelulla voidaan vähentää asuntoihin kohdistuvia riskejä, kun ilmasto muuttuu”, Keskinen huomauttaa.
Helsinki vetääkin nyt väkeä Vantaalta
Vantaan väestökehitys erottuu pääkaupunkiseudulla aiempaa heikompana. BBB-luokkaan kuuluvan kaupungin asukasmäärän kasvu oli hitainta sitten vuoden 2004 ja suhteellinen kasvu hitainta sitten vuoden 1970. Vantaa on kärsinyt kotimaan muuttotappiosta jo viisi vuotta peräkkäin.
Vantaalla näkyy myös naapuri-Helsingin vetovoima, sillä Helsinki sai viime vuonna Vantaalta yli 750 asukkaan nettomuuttovoiton ensimmäistä kertaa 30 vuoteen. Suunnanmuutos näkyy sekä kotimaankielisessä että vieraskielisessä väestössä.
”Asuntojen hintojen lasku ja runsas vuokra-asuntotarjonta ovat tehneet Helsingissä asumisesta aiempaa houkuttelevampaa tai uudella tavalla mahdollista”, Hypon Juho Keskinen sanoo.
Asuntoluottoluokituksen ohella Hypo alensi aiempaa asuntojen hintaennustettaan sekä tälle että ensi vuodelle. Uusien arvioiden mukaan asuntojen hinnat laskevat koko maassa tänä vuonna -3,0 prosenttia ja kääntyvät ensi vuonna +0,5 prosentin nousuun. Vastaavat luvut pääkaupunkiseudulle ovat -3,3 % (2026) ja +1,0 % (2027).
Kaupunginosaluokitus joulukuussa
Hypon kaupunginosaluokitus, eli postinumerokohtainen tarkastelu pääkaupunkiseudulle, Tampereelle ja Turkuun julkistetaan tänä vuonna joulukuussa vuoden viimeisen asuntomarkkinakatsauksen yhteydessä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juho Keskinenpääekonomisti
Työskentelen Hypon pääekonomistina asuntomarkkinoihin keskittyen.
Juha Lappalainenviestintäasiantuntija
Työskentelen asiantuntijana Hypon ulkoisessa viestinnässä ja mediakontakteissa.
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Hypo-konserni
Suomen Hypoteekkiyhdistys on Suomen vanhin valtakunnallinen ja yksityinen luottolaitos, perustettu 1860. Hypo-konserni on kaikista pankki- ja vakuutusyhtiöistä riippumaton, jäsentensä hallinnoima keskinäinen yhtiö, joka toiminnassaan on erikoistunut asuntorahoitukseen. Konserniin kuuluu myös vuonna 2002 perustettu talletuspankki, Suomen Asuntohypopankki Oy.
Puolivuosikatsauksen 1.1.–30.6.2026 mukaan Hypo-konsernin tase oli 3,8 miljardia euroa, ydinvakavaraisuus 21,9 %, luottokanta 2,8 miljardia euroa, talletukset 1,6 miljardia euroa, järjestämättömät luotot 0,3 %, odotetut luottotappiot 0,01 % ja liikevoitto 3,6 miljoonaa euroa. Asiakkaita konsernilla on lähes 23 000.
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