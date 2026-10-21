Datakeskusten työpaikat mukaan Hypon asuntoluottoluokitukseen

Talous kasvaa tänä vuonna eniten viiteen vuoteen 1.7.2026 00:05:00 EEST | Tiedote

Hypon talouskatsaus kesällä 2026 - Suomen talous kasvaa tänä vuonna nopeimmin viiteen vuoteen. Hypon ennusteessa kasvu yltää tänä vuonna 1,5 %:iin ja ensi vuonna 1,7 %:iin, vaikka sodat ja konfliktit sekä maailman kauppasuhteet ja korkoepävarmuus jarruttavat elpymistä. Kansalaisten luottamuskin palautuu viiveellä ja on nyt korkeimmillaan sitten vuoden 2022.